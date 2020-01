Sandberg: Våpenfunn ikke fra Orderud-saken

– Kripos skriver at resultatet av sammenlikningen fra kårboligen og fra prøveskytingen med stor sikkerhet taler for at de (prosjektilene funnet på åstedet) ikke er utskutt fra revolveren, sier Sandberg.

I romjula ble det kjent at Tore Sandberg, som jobber med å få saken til drapsdømte Per og Veronica Orderud gjenopptatt, hadde mottatt et .38-kaliber våpen av typen Colt Police Special av en person i Holmestrand-området. Et slikt våpen var et av to som ble brukt under trippeldrapet på Orderud gård pinsa 1999.

Ingen av de to drapsvåpnene er noen gang funnet, og Sandberg ville undersøke om dette kunne være drapsvåpenet.

Han leverte derfor våpenet til Gjenopptakelseskommisjonen, som jobber med en begjæring som Sandberg tidligere har levert på vegne av Per og Veronica Orderud.

Kommisjonen sendte våpenet videre til Kripos, som har prøveskutt det og undersøkt om det kan være drapsvåpenet. I dag leverte de fra seg konklusjonen.

Vil ha ny undersøkelse

Selv om ikke Kripos-undersøkelsene tyder på at dette var drapsvåpenet, kommer Sandberg til å kreve at det blir gjort ytterligere en undersøkelse av våpenet.

Han er nemlig opptatt av at to uavhengige laboratorier skal gjøre denne typen undersøkelser. Tidligere har Sandberg sendt patroner og tomhylser som ble funnet på åstedet til en våpenteknisk ekspert i USA. Han kom til en annen konklusjon enn Kripos gjorde. Denne rapporten kom imidlertid mange år etter rettssaken.

Derfor er Sandberg opptatt av at to uavhengige laboratorier skal se på saken.

– Det er en grunnleggende innvending jeg har mot mye i norsk rettspraksis. Så viktige beviselementer som dette bør forelegges for minst to kompetente laboratorier, sier Sandberg.

– Opererer ikke med håp

Våpenet Sandberg leverte fra seg, ble produsert i 1913. Undersøkelsene til Kripos viser imidlertid at revolverens løp trolig ikke er originalt, men skiftet ut en eller annen gang etter 1927. Det er imidlertid løpet som avsetter de fleste sporene ved avfyring, og som er undersøkt av Kripos denne gang.

– Det åpner for at det i revolverens levetid, uten at man vet på hvilket tidspunkt, har vært gjort noe med revolveren som gjør at løpet er skiftet. Om det skjedde i 1928 eller i fjor, det har jeg ikke noen forutsetning for å ha noen oppfatning om, sier Sandberg.

Selv om privatetterforskeren tidligere har forklart at det kan ha stor betydning for saken dersom drapsvåpenet blir funnet, vil han ikke si at han er skuffet over Kripos´ konklusjon.

– Jeg opererer ikke med håp, men jeg vil så langt som mulig fastslå tekniske fakta. Det er det avgjørende for meg. Jeg har aldri sagt at jeg håper dette er drapsvåpenet, sier han.