Samlet inn nærmere 5 millioner på et snaut døgn: – Helt vanvittig

Etter skredet i Gjerdrum er det mange som har opprettet innsamlingsaksjoner til menneskene som er rammet.

I skrivende stund er det opprettet over 30 innsamlingsaksjoner på innsamlingssiden Spleis.no. Og givergleden er stor. Folk fra hele landet har gitt over 6,5 millioner kroner så langt.

Den største kronerullingen er det humorkontoen «NorgeJodel» som står bak. De har samlet over 4,8 millioner kroner til veldedighetsorganisasjonen Omsorg Jessheim. Og beløpet fortsetter å vokse. Kjendiser som Herman Flesvig og Jenny Skavlan oppfordrer nå folk om å støtte aksjonen på sine egne Instagram-kontoer.



Grunnlegger av Omsorg Jessheim, Tanya Fjørtoft Valkve, må nå finne ut av hvordan de skal disponere alle pengene de får inn. Foto: Privat

– Det er helt vanvittig. Jeg er helt satt ut, overveldet og rørt. Hele landet bidrar jo, sier grunnlegger av Omsorg Jessheim, Tanya Fjørtoft Valkve.



LES OGSÅ: Gir opp håpet om å finne overlevende

Har ingen plan

Valvkve startet organisasjonen i 2015. I dag er de fire damer som hjelper folk på Romerike året rundt med mat og andre nødvendigheter. Hvordan de skal disponere pengene som har strømmet inn, er fortsatt under planlegging.

Også flere andre samler inn penger til Omsorg Jessheim.



Katastrofen i Gjerdrum vekker store følelser, og mange ønsker å hjelpe skredofrene. Foto: Cicilie S. Andersen / Cicilie S. Andersen

– Vi har ingen konkret plan ennå, ettersom dette skjedde så fort. Men vi vil nok prioritere å dekke begravelseskostnader til de omkomne, dersom de pårørende ønsker det. Så må vi få laget en ordentlig plan på resten, så vi får gjort dette på en skikkelig måte, sier Valkve.

I tillegg til Omsorg Jessheim, er både Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Gjerdrum IL eksempler på organisasjoner som har fått egne innsamlingsaksjoner. Mange har også satt i gang Spleis-kontoer som går direkte til berørte privatpersoner og familier.

Skredet tok ikke bare liv, men også vanvittig mange eiendeler. Nå ønsker befolkningen å hjelpe ofrene på beina igjen. Foto: Torstein Bøe / NRK





Spleis: – Ikke sett deg selv som mottaker

Det er ikke uvanlig at Spleis-kontoen går rett til personen som opprettet den, forteller daglig leder i Spleis, Bjørn Kjetil Hellestræ. I forbindelse med Gjerdrum ber han initiativtakerne sette opp privatpersonen som hjelpen skal til som mottaker, for å unngå unødvendig mistanke.

LES OGSÅ: Nathaniel (12) måtte evakuere: Hadde sin første skoledag på hotell

– Vi har slettet enkelte spleiser som har vært for generelle, og har et stort fokus på å unngå svindel i forbindelse med Gjerdrum. For å hjelpe innsamlerne med å fjerne mistanke, ber vi dem om å innhente info på mottaker, sier han.



Daglig leder i Spleis, Bjørn Kjetil Hellestræ, ber innsamlerne om å sette en annen mottaker enn seg selv for å unngå unødvendig mistanke. Foto: Hans Kristian Riise



På de fire årene Spleis har eksistert, har det nemlig dukket opp indikasjoner på folk som forsøker å ta pengene selv. Hellestræ oppfordrer til politianmeldelse dersom man skulle oppleve dette. Han påpeker samtidig at det er innsamler selv som står ansvarlig for å følge opp at pengene blir gitt videre.





– Det er flott å se den enorme giverviljen og ønsket om å hjelpe folk som har kommet opp i en vanskelig situasjon. Når slike ting skjer i det norske samfunnet, ser vi at folk stiller opp, sier han.