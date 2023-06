– Det er ikke én årsak. Det er et sammensatt sett av hendelser som til sammen gjør at vi ender i den situasjonen vi endte i.

Det forteller Dag Fredrik Bjørnland i Implement Consulting på pressekonferansen i dag. Implement Consulting er ansvarlige for den eksterne gjennomgangen av driftsstansen på Follobanen.

Rapporten ble i dag overlevert til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

En intern granskingen gjort av Bane Nor fant at organisasjonen opplevde et betydelig tidspress knyttet til åpningen av Follobanen.

I dagens rapport blir det antydet at betydningen av å nå åpningsdatoen ble overvurdert, og rapporten har ikke funnet klare bevis på at prosjektet var underlagt en streng tidsfrist.

– Vi har en refleksjon rundt dette tidspresset. Det er veldig tydelig at prosjektet har opplevd et betydelig press på å levere 11.12, sier Bjørnland og fortsetter:

– Vi finner ikke utgangspunktet i den styrende dokumentasjonen. Det formelle understøtter ikke den operasjonelle opplevelsen.

– E n forståelse av at det var en absolutt deadline

– Min første reaksjon er at rapporten beskriver en rekke årsakssammenhenger som handler om hvordan Bane Nor har håndtert risiko underveis i prosjektet, forteller samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til NRK etter overleveringen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ba om en ekstern gjennomgang av Follobanen-prosjektet etter et krisemøte mellom Bane Nor, Statens jernbanetilsyn, Jernbanedirektoratet og departementet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– De tekniske forholdene har vært kjent ganske lenge. At det var utfordringer med kabelskjøting, og at det var alkalisk vann som dryppa ned på isolatorer, fortsetter han.

Nygård mener departementet ikke har kommet med en klar tidsfrist for prosjektet, men at de internt i Bane Nor trolig opplevde forsinkelsene som stressende:

– Follobanen var i utgangspunktet ett år forsinket. Det kan ha vært en følelse av stress for å rekke ett nytt åpningstidspunkt i organisasjonen Bane Nor. Det tyder i hvert fall disse funnene på, forteller Nygård.

– Fra departementet sin side så har ikke vi uttalt noe avgjørende tidspunkt, men det er ikke så rart at man har operert med en forståelse av at det var en absolutt deadline, legger han til.

Trekker frem en rekke læringspunkter

På pressekonferansen presenterer Dag Fredrik Bjørnland også en rekke læringspunkter:

– Det ene er rapportering. Den perioden vi har sett på, som er de siste to-tre årene, skjer det mye. Det er mange tunge beslutninger. Det å sørge for at alle har tilgang til god informasjon til riktig tid er vesentlig, forteller han og fortsetter:

Dette er anbefalingene fra rapporten Ekspander/minimer faktaboks * Rapportering til Samferdselsdepartementet bør forenkles. * Rapporteringen fra ledelsen i Bane Nor i kritiske faser bør ettergås for sikre læring at vesentlige risikoer blir rapportert tydeligere, slik at styret lettere kan sette inn tiltak. * Det bør vurderes å ha en egen rapportering mot konsernledelse og styret for megaprosjekter. * Det bør etableres en særskilt risikovurdering som spesifikt retter seg mot driftssituasjonen.

– I den rapporteringen som kommer fra prosjektet, og til sist til departementet, så ser vi at det er behov for forenkling og tydeliggjøring.

Innføring av en styringsgruppe blir også trukket frem i rapporten.

– Det kunne sikret bredere diskusjon, og tidligere involvering av styret og konsernsjef, sier Bjørnland.

Stengte en uke etter åpning

Follobanen stengte for trafikk bare litt over en uke etter åpningen i desember 2022.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) ba om et fullstendig bilde av hva som skjedde og hvorfor. Og hvilke tiltak som er nødvendig for å unngå at slikt skjer igjen.

Gjennomgangen ble satt i gang etter et krisemøte i januar.

Flere i opposisjonen på Stortinget har vært kritisk til håndteringen av prosjektet både hos Bane Nor og fra ministerens side.

André N. Skjelstad (V) sitter i transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Han håper de kan bli ferdig med denne saken snart. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Jeg håper de snart klarer å ferdigstille dette prosjektet. At det ikke blir en føljetong som Romeriksporten, sier André Skjelstad (V) til NRK før rapporten er publisert.

Han håper man kan ta lærdom av dette som kan stå seg over tid.

– Dette har tross alt kostet nærmere 40 milliarder kroner, sier Skjelstad.

Stengingen av Follobanen Ekspander/minimer faktaboks Follobanen åpnet 11. desember 2022, men måtte stenges ni dager senere, den 19. desember.

Fra denne datoen gikk togtrafikken mellom Oslo og Ski som før: på den «gamle» Østfoldbanen.

Follobanen åpnet igjen 5. mars 2023.

Under stengningen pågikk det feilsøking og feilretting.

Foreløpige beregninger viser at dette har kostet rundt 80 millioner kroner.

Brannen og røykutviklingen fikk store trafikale konsekvenser, men innebar liten risiko for mennesker og natur. Hendelsen førte ikke til personskader eller skader på miljøet. Kilde: Bane Nor

Advart før åpning

Kong Harald klippet snora på den nye strekningen mellom Oslo og Ski åpnet 11. desember 2022.

Kong Harald og ordfører i Oslo Marianne Borgen på offisiell åpning av Follobanen i desember 2022 Foto: Lise Åserud

Men etter bare ni dager ble Blixtunnelen og Follobanen stengt. Så var det mye fram og tilbake om når den kunne åpne. Og først 5. mars 2023 åpnet den igjen. Da var det mye som var testa på nytt og mange feil var retta.

Noe av problemet for Follobanen var returstrømanlegget.

Dette ble det advart om i oktober 2022 i en rapport fra Norconsult.

På Follobanen ble det brukt en løsning for returstrøm som ikke var brukt før i Norge. 2,4 kilometer strømkabler i Blixtunnelen måtte byttes etter åpningen. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Norconsult mente blant annet at beregningene for hvor varme kablene kom til å bli, ikke var troverdige. Rapporten var bestilt av Bane Nor selv fordi løsningene var nye.

Dårlig tid for åpning

Bane Nor tok over Blixtunnelen fra entreprenøren AGJV 2. november. Det var bare fem uker før åpning. Åpningsdatoen ble blant annet satt ut ifra en stor ruteomlegging.

Banen ble testkjørt, men ikke med full trafikk.

Det ble også gjennomført en stor beredskapsøvelse med nødetatene i løpet av den halvannen måneden før åpningen.

Flere rapporter om prosjektet

Denne rapporten er én av tre rapporter om Follobanen.

Den første var en intern gransking i Bane Nor, og i uke 26 kommer en ekstern rapport fra PwC som Bane Nor har bedt om.

Follobanen er Norges dyreste samferdselsprosjekt. Den kostet 36,8 milliarder kroner og tok 13 år å bygge.