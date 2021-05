– En tanke som holder meg oppe er at han har tatt fra barna våre én forelder, og han skal ikke få ta fra dem én til.

Det er fredag før pinse, sola skinner som bestilt og fuglene kvitrer ekstra høyt i Oslo og flere av nabokommunene. Enkelte nasjonale og lokale koronatiltak har endelig blitt lettet på, og mange øyner håp om at tiden fremover blir lysere.

Men for Siri Lausund Inderberg (39) i Nittedal er det ikke koronaviruset som har gjort det siste året vondt og vanskelig.

På torsdag er det ett år siden samboeren Kristian Løvlie ble drept med 18 knivstikk i ryggen, brystet og halsen.

– For Kristian var barna våre det viktigste av alt. For at de skal ha det bra, er det viktig at jeg fungerer. Men jeg tar fortsatt én dag av gangen. Av og til ett minutt av gangen.

Det har snart gått ett år siden trebarnsfaren Kristian Løvlie ble brutalt drept i en garasje i Nittedal. Foto: Privat Foto: Privat

– Siste gang jeg ser han

Onsdag 27. mai 2020 starter som en helt vanlig dag. Siri er i barsel med deres fire uker gamle sønn, og svigermor er på besøk for å hjelpe til med døtrene på fire og seks år.

Kristian er som vanlig på vei ut døra klokken sju. Han drar alltid på jobb rundt da.

– Jeg kommer ned trappa med minstemann på armen og sier ha det til Kristian i gangen. Det er siste gang jeg ser han, sier Siri.

Gjennom dagen sender hun noen meldinger til samboeren. Hun får aldri svar. Han tar heller ikke telefonen da hun ringer for å minne han på at eldstedatteren må hentes på skolen.

Kristian jobber i familiens elektrikerfirma, som ligger ikke så langt hjemmefra. Han er ofte på oppdrag uten dekning, og Siri tror dette er tilfellet også i dag.

Hun blir derfor ikke bekymret da skolen forteller at datteren ikke er hentet.

– Jeg sier bare at da kommer besta i stedet for.

Ingen spor

Men da Kristian ikke er hjemme til middag, og fortsatt ikke har gitt lyd fra seg, begynner uroen å vokse.

– Alle jeg snakker med sier at dette er ulikt Kristian. Jeg også begynner å tenke at noe har skjedd. Vi har en liten baby hjemme, og han vet at det er strevsomt med tre barn, og skynder seg alltid hjem til oss.

På kvelden melder familien han savnet til politiet. Familie, venner og bekjente går manngard.

Ved kveldsmaten begynner også eldstedatteren å merke at noe ikke er som det skal.

– Hun sier at «pappa må jo skjønne at vi blir bekymret for han. Han må komme hjem». Den kvelden legger de seg uten nattakos, sier Siri.

Siri og Kristian kjørte sammen til hytteturen i Tønsberg i 2009, som var første gang de møtte hverandre. – Jeg snakket med han på telefon før han hentet meg, og følte umiddelbart at det var love in the air. Det var ganske spesielt. q Foto: Privat Foto: Privat

– Tenkte det måtte være leieboeren

Siri ligger våken hele natten og tenker på hva som kan ha skjedd med Kristian. Den trygge klippen som hun møtte på en hyttetur i august i 2009, og ble kjærester med noen måneder senere. Den lekne og flinke pappaen til deres tre barn.

– Jeg tenkte at hvis det kommer en fremmed person på døra nå, så er det med et dødsbudskap.

På morgenen står fastlegen på døra. Han er en venn av familien, så Siri tenker han bare vil høre hvordan det går.

Men fastlegen har vakt på legevakten denne dagen. Han har akkurat fått vite at Kristian er funnet drept.

– Jeg fikk et ørlite håp da jeg først så han, men fikk fort vite hva som hadde skjedd. Da var krisen et faktum.

Da hun fikk vite at en bekjent sto bak drapet, var ikke Siri i tvil:

– Jeg tenkte at det måtte være leieboeren.

I bagasjerommet på leieboerens svarte Citroën ble Kristian funnet. Bilen stod parkert ved Maxbo på Bjertnestangen i Nittedal. Foto: Bård Nafstad / NRK

Drept med 18 knivstikk

På ettermiddagen dagen før hadde Kristians far sett gjennom videoovervåking fra kameraer ved familiebedriften. Her så han leieboeren, en 49 år gammel mann.

Bilder viste blant annet at Kristian hadde møtt leieboeren. Senere gikk han mot garasjen, som ligger på nabotomten til arbeidsplassen, der leieboeren ventet med en kniv.

Leieboeren hadde sagt han trengte hjelp med en gressklipper. Men da Kristian kommer inn i garasjen, blir han knivstukket 18 ganger i ryggen, brystet og halsen.

Klokken fem neste morgen ble leieboeren innkalt til vitneavhør hos politiet i Lillestrøm. Her innrømmet han drapet.

«Jeg sa at han skulle komme bort til meg og se. Og så kom han bort da i garasjen der. Så jeg stakk han med en kniv.»

Etter at leieboeren hadde drept Kristian, løftet han den døde kroppen inn i bagasjerommet på bilen sin og parkerte den utenfor Maxbo i Nittedal.

En politipatrulje fant Kristian i bilen morgenen etter.

Kristian ble drept i denne garasjen, som ligger like ved huset som den 49 år gamle mannen leide. I dag er garasjen revet. Foto: Bård Nafstad/NRK

Hadde økonomiske problemer

Saken gikk i Romerike og Glomdal tingrett i slutten av april i år. Også her erkjente leieboeren å ha drept Kristian, men han mener det ikke var planlagt.

– I vår sak er det rettslig sett ikke holdepunkter for at det har skjedd under særdeles skjerpende omstendigheter. Det foreligger heller ikke bevis for overlegg, sa forsvarer Trygve Staff i sin sluttprosedyre.

Statsadvokat Sturla Henriksbø sa imidlertid at han er overbevist om at leieboeren hadde tenkt å begå et drap den dagen, og viste til kniven som han hadde i lommen.

Påtalemyndigheten mener leieforholdet kan ha vært motiv i saken. 49-åringen hadde store økonomiske problemer, hadde ikke betalt depositumet og skyldte husleie for flere måneder.

I retten sa leieboeren at han ikke forlanger noen tilgivelse. – For min del hadde det null verdi. Det var noe han måtte gjøre for ikke å virke helt umenneskelig. Jeg følte bare på en tomhet, sier Siri. Foto: OLE REINERT OMVIK / NRK

Siri hadde aldri møtt leieboeren før. Det var Kristian og faren hans som hadde tatt seg av den kontakten.

Hun gruet seg voldsomt til å se drapsmannen første dag i rettssaken.

– Jeg stod i gangen da han ble ført inn i salen med vakter rundt seg. Han så bort på meg og blikkene våre møttes, men jeg så ned fort. Så gikk han inn.

Siden leieboeren allerede hadde innrømt drapet, var det aldri noe tvil om at han ville bli dømt. For Siri var det likevel én ting som var viktig å få frem da hun skulle vitne:

– Å vise hva han har røvet fra oss. Han har tatt Kristians liv, men også ødelagt så mange andres. Å få frem konsekvensene av at Kristian er borte var viktig for meg.

«Hvorfor tok han pappa?»

Tirsdag denne uken kom dommen: Leieboeren er dømt til 17 års fengsel. Dommen er i tråd med aktors påstand.

Retten mener det er skjerpende at drapet var «brutalt og planmessig».

Han er også dømt til å betale 300.000 kroner til hvert av de tre barna. Han må i tillegg betale 200.000 kroner til Siri og to andre familiemedlemmer, samt begravelsesutgiftene.

Barna, spesielt den mellomste, har mange tilbakevendende spørsmål. «Hvorfor tok han pappa?» er ett av dem som går igjen, forteller Siri.

– Da forteller jeg at for våre friske hjerner er det vanskelig å skjønne. Og så sier jeg at han har syke tanker, og beroliger dem med at det veldig sjeldent skjer drap i Norge.

Kristian Løvlie ble kun 34 år gammel. En 49 år gammel mann er dømt til 17 års fengsel for drapet. Foto: Privat Foto: Privat

– Var på vårt lykkeligste

Fem måneder etter drapet ble garasjen revet. Den ligger i nærheten av hjemmet og arbeidsplassen, og minnet familie, venner og kolleger på hva som hadde skjedd.

Kvelden før den ble revet var Siri og Kristians søster inne i garasjen.

– Vi tente lys og hadde en stille stund. Det var på en måte fint å se hvordan det så ut der, så jeg slapp å fantasere om det.

Siri forteller at hun forsikrer barna om at Kristian alltid vil være i hjertene deres, og at han passer på dem fra himmelen.

– Livet kan snu så forferdelig brått. Vi var på vårt lykkeligste. Vi hadde fått nummer tre, familien var komplett og vi var så stolte av alle tre barna. Alt lå til rette for en perfekt fremtid i trygge omgivelser. Så skjer dette.

– Det er terapi å snakke om hva som har skjedd, men jeg merker jeg er god på å skyve det unna. Det er så voldsomt å ta innover seg, sier Siri. Foto: Ole Reinert Omvik / NRK Foto: Ole Reinert Omvik / NRK

Vil sette strek

Fristen for å anke er to uker fra den dagen dommen er avsagt. Forsvarer Trygve Staff antar at hans klient vil anke hva gjelder overlegg og straffeutmålingen.

Hvis leieboeren velger å anke, blir det en ny runde i lagmannsretten.

– Jeg synes det er dumt hvis vi ikke får satt en strek nå, men samtidig så tenker jeg at vi vært gjennom det en gang før. Jeg skal klare en ny runde jeg.

Denne saken er fra Ukeslutt.