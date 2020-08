40 ulike selskaper har i løpet av sommeren vært på befaring i det gamle hovedbiblioteket på Hammersborg.

Oslofolk er glade i det 86 år gamle biblioteket sitt. Og den som kjøper bygningen må gi folk i byen tilgang til hovedsalen, til den utvendige terrassen i andre etasje og galleriet i tredje etasje.

Prislappen på bygget ligger ifølge Aftenposten på 58,6 millioner. Men kjøperen må belage seg på ytterligere 64 millioner kroner i vedlikeholdsutgifter og 1,8 millioner av disse er strakstiltak.

Huset skal som et minimum være åpent 90 dager i året. I løpet av ett år må det minst være åpent to dager per måned. Det skal være gratis å komme inn minst 24 av de 90 dagene.

BUDFRIST: 31. august er budfristen for å kjøpe det gamle bibliotekbygget. Bygningen ble lagt ut for salg i juni. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Christian Ringnes vil by

Christian Ringnes' «Eiendomsspar» er store innen kontorbygg, boliger, butikker. Firmaet er allment kjent for bygninger som Ekebergrestauranten, Folketeatret på Youngstorget og Polaria-senteret i Tromsø.

Ringnes skapte heftig debatt da han ville lage gondolbane fra Bjørvika til Ekeberg. Og da skulpturparken der oppe åpnet kalte NRKs kunstanmelder parken for et monument over et foreldet kvinnesyn. Siden har mange satt pris på parken.

Viseadministrerende direktør, Sigurd Stray, bekrefter at Eiendomsspar vil være med i budrunden mandag.

– Ja, vi vurderer jo sterkt det. Vi arbeider med et konsept som skal ivareta de ønsker som selger og byantikvar har.

Eiendomsspar planlegger å ha det meste av gamle Deichman åpent for publikum. Både konsertarena, kontorer og kafé er med i planene. Firmaet har ikke planer om å bruke noe av bygningen som hotell eller bolig.

Fristen for å levere inn bud er mandag 31. august klokka 14.00, ifølge prospektet for salget. Etter at budene er gjennomgått og akseptert av kommunen blir de budgiverne som fortsatt er med i dansen invitert til budrunde.

Til slutt skal salget vedtas av bystyret. Prisen for gamle Deichmanske bibliotek er 58,6 millioner kroner.

Gamle Deichmanske hovedbibliotek Ekspandér faktaboks Carl Deichman levde på 1700-tallet. Han var forretningsmann og kanselliråd.

I 1780 testamenterte Deichman 6000 bøker til Christiania by. Han ville at byens innbyggere skulle få et offentlige bibliotek.

Først lå biblioteket i Rådhusgata i Oslo, før det ble bygd nytt på Hammersborg.

Nils Reiersen vant arkitektkonkurransen til det nye biblioteket i 1921.

Biblioteket åpnet 28. august 1933.

Fresken «Teknikk, Vitenskap, Diktning» av Axel J. Revold setter, sammen med overlyset, preg på den store hallen.

Den store hallen var inspirert av amerikanske bibliotek.

I 2011 ble hovedbiblioteket skadet i terrorangrepet 22. juli og bygget var stengt for publikum i mer enn to måneder.

Gamle Deichmanske hovedbibliotek stengte i 2019.

Sans for kulturhistorien

I forrige uke hadde Byantikvaren et digitalt møte med om lag 30 eiendomsutviklere, arkitekter og andre interesserte.

Det er sjelden at så mange møbler, lamper og gjenstander som er lagd spesielt til en bygning fortsatt er intakt nesten 100 år etter. På side 189 i dette dokumentet kan du se listen over inventar som skal behandles som fredet.

Biblioteket står på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger i den såkalte fredningsklassen. Det innebærer at byantikvaren behandler huset som om det var fredet.

For Janne Wilberg er det viktig å være tydelig på hvilke deler av bygningen som tåler store forandringer og hvilke deler som ikke gjør det.

Janne Wilberg, byantikvar i Oslo. Foto: Elin Martinsen / NRK

– Det er ikke sånn at vi har en holdning til hvem som skal gå inn å overta anlegget. Men vi håper jo at det er noen som har sans for kulturhistorien. Det er et kjempeviktig premiss for å kunne utvikle bygget på en god måte.

Torggata Bad-utvikler er interessert

Fra før av er det kjent at Høyskolen Kristiania er interessert kjøper. De ga tidlig beskjed om det.

Eiendomsutviklet Christen Wikborg utenfor Torggata bad. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Eiendomsutvikler Christen Wikborg vil også kjøpe det gamle hovedbiblioteket.

– Jeg regner med, og håper på, at vi er med og byr på eiendommen. Det er ikke endelig bestemt. Men vi arbeider intenst med å legge et godt grunnlag for å legge inn bud. Det hadde vært morsomt å utvikle denne bygningen.

Christen Wikborg har fra før utviklet gamle Torggata bad til flere utelivsarenaer og et stort, innendørs gatemarked. Han sier at hvis det blir hans firma som overtar vil de bygge på erfaringene derfra.

– Vi vil legge til rette for at bygget blir så åpent for publikum som mulig. Vi tenker bredt på kultur, dans, konserter, møteplasser.

Wikborg Management vil heller ikke bruke deler av gamle Deichman til hotell eller boliger. Som i Torggata bad vil de vurdere kontorer i områder som ikke egner seg for publikum.

Arne Garborgs plass i 1936. Trefoldighetskirken og Deichmanske bibliotek helt til høyre. I 1970 ble plassen ble overbygd med et «lokk» da regjeringskvartalets Y-blokk ble reist. Foto: Oslo Byarkiv