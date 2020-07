Fram til i år har Oslo toppet lista over andel elbiler av det totale nybilsalget i norske byer. Men noe har skjedd i første halvår av 2020.

For elbilslaget i Oslo har flatet ut og ligger på 57 prosent, mens det i Bergen har økt fra 53 prosent i 2019 til 59 prosent i første halvår av 2020.

For første gang er derfor Bergen byen med flest elbiler i andel av nybilsalget.

Opplysningsrådet for Veitrafikken står bak statistikken.

At elbilsalget stagnerer i Oslo skyldes særlig to forhold, sier leder av Elbilforeningen, Christina Bu.

Generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening mener Oslo kommune må skjerpe seg og øke antallet ladepunkter i byen. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– Oslo har strammet inn på fordelene og blant annet innført bompenger for elbiler. Mange bor også slik at de ikke har ladetilgang, og kommunen ligger etter egne mål for bygging av ladere på gateplan. Det må de ta tak i dersom de skal nå målene om utslippskutt, sier Bu.

Når det gjelder Bergen, mener hun at byen har gode forutsetninger for elbiler, blant annet fordi mange flere bergensere har egen bolig og lademulighet hjemme.

Sterk økning i flere byer

For landet som helhet har elbilene en andel av nybilsalget på 48 prosent i første halvår i år, mens det var 42 prosent i hele 2019.

Det reelle antallet elbiler som er solgt er likevel noe lavere, siden bilsalget har gått ned under koronakrisen.

Dette er kommunene der det selges flest elbiler i andel av det totale bilsalget i først halvår i år:

Bergen 59 %

Oslo 57 %

Stavanger 57 %

Asker 54 %

Trondheim 53 %

Kristiansand 51 %

Fredrikstad 50 %

Nordre Follo 50 %

Sandefjord 49 %

Bærum 48 %

Blant byene med sterkest økning er Fredrikstad, der elbilene i fjor bare sto for 35 prosent av salget, men nå er på 50 prosent.

Ålesund er byen med den største relative økningen, fra 25 prosent elbiler i fjor til 41 prosent i år.

Økonomiske grunner

Pål Berthelsen og Kjersti Korneliussen fra Fredrikstad er ute og ser på elbil som skal være deres nummer én-bil.

– Vi bor i byen og vil ha en elbil med rekkevidde over 40 mil, og helst 50 mil. Det er mange fordeler, på bompenger, driftskostnader og avgifter, sier de.

På jakt etter ny elbil som nummer en-bil. Pål Berthelsen og Kjersti Korneliussen fra Fredrikstad er rimelig sikre på at de snart pensjonerer dieselbilen. Foto: Tor Rene Stryger / NRK

Beslutningen skal de først ta om noen måneder.

På en ladeplass i Bergen står Dilmurat Boghda og lader sin Kia Soul. Han har også økonomisk motiv for sitt valg av elektrisk bi.

Dilmurat Boghda kjøpte seg elbil i Bergen i fjor, for å spare bompenger. Foto: Julianne Flølo / NRK

– Jeg kjøpte i fjor fordi det er masse bompenger og veldig dyrt i Bergen. Det blir mye billigere med elbil. Bilen kunne godt hatt noen lengre rekkevidde, men jeg er fornøyd, sier Boghda.

Ikke alle overbevist

I Bergen møter vi også Kjell Hilde, som mener at elbilene foreløpig byr på for mye plunder og heft.

– Man må helst investere tusener i hjemmelader i garasjen. Og hvis vi skal langt på tur så må det lades underveis, og når det er kaldt om vinteren så går den ikke så langt, og så har du det gående. Men jeg kan gjerne kjøpe en elbil når kravene blir oppfylt!

Inntil da har han to dieselbiler som han kjører med god samvittighet.