– Han fikk penger fra min bank. Så beholdt han pengene selv i stedet for å ta dem videre, sier Kamilla Langen.

Det har gått tre år siden hun skulle ta over Haukeli Hotell. Hun hadde fått lån i banken, og hadde god kontakt med advokat Halstein Sjølie som sto for salget.

Han opptrådte som profesjonell eiendomsmegler, men var samtidig eieren hun skulle kjøpe hotellet av. En slik dobbeltrolle er ikke lov, men det var det ingen som fortalte til Langen.

Det viste seg at selv om hun hadde betalt for hotellet, ble ikke salget gjennomført. Det gamle pantet ble stående, og Sjølie brukte pengene på andre prosjekter.

For Langen betød det masse problemer.

100 personer mistet jobben

Først prøvde hun å ordne opp med Sjølie direkte. Men da månedene gikk uten at noe skjedde, så hun ingen annen utvei enn å varsle politiet og Finanstilsynet.

Det førte til at Sjølie mistet bevillingen som både advokat og eiendomsmegler. Samtidig startet Økokrim en omfattende etterforskning.

Haukeli Hotell var et av flere Halstein Sjølie kjøpte. Foto: Privat

De fant ut at dette langt fra var første gang den erfarne advokaten hadde brukt klientenes penger på egne prosjekter.

Denne uka måtte den tidligere advokaten møte i retten som tiltalt.

Han innrømmet bedrageri mot flere banker. Likevel er det hans stadige bruk av pengene til sine advokat-klienter som er mest omfattende.

Mer enn 25 klienter er utsatt for dette, og til sammen innrømmet han å ha underslått mer enn 130 millioner kroner. Saken er en av de største i Norgeshistorien i sitt slag.

Svært mange mennesker er berørt. I retten sa førstestatsadvokat Geir Kavlie at så mange som 100 personer mistet jobbene sine da saken sprakk og flere hoteller gikk konkurs.

– Holdt på å miste hotellet

– Jeg tenkte først at det var fint at det endelig var noen som trodde på min sak. Men jeg trodde aldri at omfanget var så stort som vi ser i dag, sier Langen.

I hennes tilfelle løste det seg til slutt. Lille julaften i fjor – mer enn to år på etterskudd – ble det inngått forlik med forsikringsselskapet slik at hotellet ble hennes på ordentlig.

Saken har kostet mye tid og krefter.

– Jeg holdt på å miste hele hotellet på grunn av dette. Det ble en lang kamp for å få det bevist og for å få igjen pengene av forsikringsselskapet, sier hun.

Denne uka fulgte hun rettssaken fra tilhørerbenken i Oslo. Sjølie har lagt alle kortene på bordet og saken ble gjennomført som tilståelsessak. Langen fikk derfor ikke vitne.

Sjølie forklarte at planen hele tiden var å betale tilbake det han skyldte.

Aktor la ned påstand om seks års fengsel, mens Sjølies advokat mener straffen bør bli kortere fordi han har innrømmet alt og har hjulpet til med etterforskningen.