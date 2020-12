Saksøker staten på vegne av Hasan

Advokatfirmaet tok ut søksmålet mandag denne uken. De stevner den norske stat ved Utlendingsnemnda (UNE).

Fend krever at tingretten i Oslo ugyldiggjør vedtaket fra UNE. Det kommer frem i en pressemelding.

– Vi har også bedt Utlendingsnemnda om å innvilge midlertidig opphold for Mustafa slik at han kan kjempe sin kamp i domstolene fra Norge, skriver advokat Nicolai V. Skjerdal.

Vektlegger barnets beste

I pressemeldingen lister advokatfirmaet opp flere grunner til at UNEs vedtak bør settes til side.

– Jeg vil særlig fremheve feil ved UNEs jus. De ser bort fra barnets beste og dels bort fra de forpliktelser vi har etter menneskerettighetserklæringen, sier Skjerdal til NRK.

Han mener UNE ikke har tatt hensyn barnets beste da de vurderte saken, til tross for at Mustafa var 15 år da søknaden om oppholdstillatelsen ble fremsatt.

Han legger til at at dette hensynet styrkes ettersom Mustafa fortsatt er under ettervern etter barnevernloven.

Én nemndleder fattet vedtaket

I behandlingen av Hasans sak har tilknytningen til Norge også vært sentralt. UNE mente dette ikke var tilstrekkelig for å gi ham opphold.

Skjerdal mener denne vurderingen er uriktig og i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 8.

Den omhandler retten til privatliv og familieliv.

Vedtaket mot Hasan ble dessuten fattet av én nemndleder.

Dette mener Skjerdal er en avgjørende saksbehandlingsfeil. Han mener en ny vurdering må gjøres av tre eller sju nemndmedlemmer.

Ifølge UNE trengte ikke Hasans sak å avgjøres av flere «fordi den ikke byr på vesentlige tvilsspørsmål».

Har mottatt søksmålet

Tidligere i desember kom UNE med et uttalelse om Hasan-saken. Da skrev de at saken har vært «grundig behandlet».

UNE bekrefter at de har mottatt søksmålet fra Fend.

I en e-post til NRK skriver avdelingsleder i UNE, Terje Østraat:

– Når UNE har mottatt en omgjøringsanmodning i saken, vil vi som vanlig vurdere innholdet for å se om noe tilsier at saken skal vurderes annerledes. UNE vil også da vurdere om han kan være i Norge inntil omgjøringsanmodningen er ferdig behandlet. Utover dette viser vi til redegjørelsen på våre nettsider om saken.

Kamp om opphold

Mustafa Hasan har bodd i Norge i 13 år. Han kom til landet fra Jordan sammen sin mor og fire brødre.

Familien fikk midlertidig oppholdstillatelse, men da myndighetene fant ut at hun oppga feil informasjon om nasjonalitet, startet en lang kamp om å få bli værende i landet.

Siden 2012 har Hasan levd i usikkerhet. Utlendingsnemnda har vurdert saken flere ganger. Den har vært oppe i domstolen og blitt utsatt tre ganger. Neste frist for utreise er nå 18. januar.

Saken hans har skapt enormt engasjement på sosiale medier. Flere har også startet underskriftskampanjer og innsamlingsaksjoner til støtte for 18-åringen.

Mustafa fikk nei – broren fikk ja

I januar 2020 fikk Mustafa Hasans bror Abdel innvilget opphold.

Årsaken er at de to hadde ulike saksbehandlere, opplyser Skjerdal til NTB.

Forskjellsbehandlingene mellom Mustafa og hans ett år eldre bror er også en av grunnene for stevningen, legger han til.

– Den er uforståelig og usaklig, sier Skjerdal.