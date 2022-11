Skal ha blitt banket opp fordi han brukte neglelakk og øredobber

– Jeg ble angrepet. Det kom noen gutter som bare begynte å plage meg, fordi jeg hadde på neglelakk og øredobber, sier Safari Yves Shabani.

Natt til søndag var 25-åringen fra Mysen på vei hjem fra en bursdagsfeiring i Oslo. På Youngstorget stoppet han for å se når neste buss skulle gå.

Da skal en fremmed mann ha kommet bort til ham for å spørre om hvorfor han hadde på øredobber og neglelakk.

– Så prøver jeg å svare på en veldig hyggelig måte at det er fordi jeg vil se bra ut, det her er «swag», og det her er kult, synes jeg.

Like etter skal situasjonen ha eskalert. Shabani forsøkte å komme seg unna.

Seks mot én

Da skal enda en fremmed mann ha kommet til.

Shabani sier han ble tatt kvelertak på, før han ble lagt i bakken.

– Da tenkte jeg at jeg måtte prøve så godt som mulig å reise meg opp og forsvare meg selv. Jeg så at de ikke kom til å slutte.

På det meste skal seks personer ha omringet ham. Etter hvert kom en kamerat av Shabani til stedet. Da han forsøkte å gripe inn, skal han ha fått «to slag i trynet».

Like etter kom politiet. Fem av de seks som Shabani sier angrep ham stakk fra stedet, mens én av dem ble holdt igjen av politiet.

Voldshendelsen skjedde på Youngstorget i Oslo natt til søndag. Bildet er tatt i august i år. Foto: Nadir Alam / NRK

Etterforsker saken

Politiet bekrefter at de etterforsker en voldshendelse som skjedde på Youngstorget natt til søndag.

– Etterforskningen er i en tidlig fase, og vi kan på nåværende tidspunkt ikke si noe mer om antall involverte parter eller hvilke konkrete etterforskningsskritt som vil bli gjennomført, skriver politiadvokat Anders Lafton Briskodden i en e-post til NRK.

Saken er kodet som en grov kroppskrenkelse.

Massiv respons

Shabani har tidligere deltatt i 71 grader nord - team, har en populær podkast og blir snart å se i årets julekalender på NRK.

Tirsdag publiserte han et innlegg på Instagram der han fortalte om hva han opplevde på vei hjem fra byen natt til søndag.

Foto: Skjermbilde / Instagram Foto: Skjermbilde / Instagram Foto: Skjermbilde / Instagram

Innlegget har fått over 30.000 likerklikk, og flere tusen støttende kommentarer.

– Bare det å vite at det er folk der ute som bryr seg om deg, og bryr seg om at slike ting ikke skal skje, hjelper mye for å kunne gå videre fra ting som har skjedd, sier Shabani.