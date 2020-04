Så nær var tvillingbrødrene å gi hverandre bursdagsgaver – må sende dem i posten

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Pontus har festet et svensk flagg på sin side, mens Ola har satt opp et norsk.

Tvillingbrødrene har med gave til hverandre. Men overrekkelsen blir symbolsk. De får nemlig ikke lov av politiet å overrekke noe til den andre.

– Nei, det er forbudt. Jeg får sende den i Posten. Så må den gå om Oslo først før Pontus kan få den, sier Ola.

Koronaviruset har skilt de eneggede tvillingene fra hverandre. Ola bor i Halden i Norge, Pontus bor i Strömstad i Sverige. Siden begynnelsen av april har de møttes fast på grensa hver lørdag for å holde kontakten.

Mandag fyller de to brødrene 72 år, men de valgte å ta feiringen sammen noen dager i forveien.

– Vi pleier å feire bursdagen vår sammen, men det får vi ikke gjort i år. Da tenkte vi at vi måtte treffes på broen, sier Ola.

Kjørte 200 kilometer for å hilse

Det var Pontus som fikk ideen om at de to skulle møtes på grensen for en kopp kaffe. Thor Edquist, tidligere ordfører i Halden, var også til stede og delte et bilde av møtet på Facebook.

– Så var det i gang. Forrige gang var det en bil som stanset og ropte «nei, men er det tvillingene!». Det har tydeligvis spredd seg, ler Ola.

Ifølge broren var det et ektepar fra Skåne som hadde kjørt de rundt 200 kilometerne til grensa bare for å hilse på dem.

– De hadde lest om oss og kom for å titte. Det er helt utrolig. Men det er jo nesten litt historisk. Den ene halvdelen av egget bor i Norge, mens den andre bor i Sverige, sier Pontus.

Har blitt grensekjendiser

Siden det første møtet har både norske og utenlandske medier skrevet om de to brødrene. Da de møttes for å feire bursdag, var det med to kamerateam fra SVT på slep.

– Jeg er egentlig ikke så glad i oppmerksomhet. Men dette er en så spesiell periode, og hvis jeg kan bidra til noe positivt under denne pandemien, så synes jeg det bare er gøy, forteller Ola.

Med hver sin kakebit, kaffe, flagg og bursdagsgaver kunne de to tvillingene nyte utsikten av Ringdalsfjorden, mens både norske og svenske journalister sang bursdagssanger for dem.