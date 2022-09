I sommer overtok kollektivselskapet Ruter ansvaret for bestillinger og transporten av brukere med spesielle behov i Oslo; en tjeneste som berører nesten to tusen brukere, mange av dem barn og ungdom.

Det har skapt store problemer.

På Haugerud, øst i byen, har de to tvillingene Oscar og Oliver på 18 år nylig flyttet inn i en bemannet omsorgsbolig.

De har begge såkalt fragilt x-syndrom, som er en tilstand som gir ulik grad av psykisk utviklingshemming.

Bente Greaker er mor til to gutter som trenger spesialtransport. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Bente Greaker er mamma til tvillingene.

– De er avhengig av hjelp til alt gjennom hele døgnet, og de har ikke språk. De blir også veldig urolige dersom ting ikke fungerer rundt dem, sier hun.

Moren forteller at det meste fungerte i den nye omsorgsboligen, helt til en taxi kom for å hente dem på den nye adressen.

– Guttene satte seg inn i bilen sammen med sin ledsager, som må være med. Men sjåføren hadde bare bestilling på å kjøre én av dem, og nektet å ta med alle tre. Det endte med at vi alle gikk ut av bilen og jeg kjørte dem selv til skolen, forteller Bente.

Oliver og Oscar er vel kjent med skoletransport, men trenger at det fungerer som det skal. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Hun understreker at det var lagt inn bestilling hos Ruter på at de to guttene må kjøre sammen og med ledsager. Dette hadde ikke nådd fram til sjåføren.

Enkelte dager har det også kommet to biler for å hente de to guttene, som altså skal kjøres sammen, med felles ledsager.

Greaker sier det heller ikke har vært mulig å få kontakt med Ruter på telefon for å rette opp feilene.

Hva er TT-ordningen? Ekspandér faktaboks TT-kort gir funksjonshemmede dør-til-dør transport. Hensikten er at alle skal ha like muligheter for å delta i samfunnet. Transportordningen er en fylkeskommunal tjeneste, men det er kommunen som behandler søknaden. Hvem kan søke om TT-ordningen? Godkjente TT-brukere har ulike funksjonshemminger. Brukerne kan grovt inndeles i bevegelseshemmede (rullestolbrukere, krykkebrukere og personer med revmatisme, hjerte-, kar-/lungesykdom samt personer med nedsatt kraft i armer og ben), orienteringshemmede (blinde, svaksynte, døve og hørselshemmede samt personer med forståelseshandikap), miljøhemmede(personer med astma og/eller allergi, eller som reagerer på ulike stoffer i miljøet), psykiske lidelser(personer som av psykiske grunner har problemer med å bevege seg i det offentlige rom) og «annet» (angst, autisme, demens, epilepsi etc.). Hva får du? TT-kort gis i prinsippet til personer mellom 10 og 67 år, som har sterk og varig funksjons- og/eller orienteringshemming. Fastsatt beløp overføres to ganger per år til TT-kortet. Beløpets størrelse avgjøres av fylkeskommunen. Dette dekker ikke TT-kortet Ordningen skal ikke brukes til reiser som dekkes av andre ordninger. NAV gir informasjon om andre ordninger, for eksempel helsereiser og arbeidsreiser.

– Vanskeligere enn vi trodde

Valget om å la Ruter overta hele TT-transporten i Oslo ble vedtatt av bystyret i 2020.

Ruter valgte fra i sommer å bygge opp et eget kjørekontor internt, med nye datasystemer og opplæring av nye ansatte. Samtidig var de forberedt på at det ville bli en krevende operasjon.

Tjenesten omfatter brukere med ulike funksjonsnedsettelser som skal kjøres mellom ulike adresser og tilbud fra dag til dag – ikke bare til og fra skolen.

Pernille Aga er ansvarlig for det som har blitt en kraftig hodepine for Ruter.

Leder for tilrettelagt transport i Ruter, Pernille Aga, er fortvilet over at de har rotet til den viktige kjøringen av sårbare grupper. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Vi var klar over at dette ville bli krevende, og planla for det, og så har vi likevel ikke klart å ta høyde for kompleksiteten i høy nok grad. Og vi ser at dette treffer de som er aller mest sårbare, sier hun.

Ber om unnskyldning

Ruter sier de jobber intenst for å få tjenesten til å fungere, men at det vil ta tid.

– Vi øker bemanningen og jobber for å få datasystemene til å fungere, men må også forbedre kommunikasjonen ut til kundene.

Aga anslår at det vil ta noen uker å få transporten til å gå som den skal.

Hun er klar over de store følgene av svikten i den viktige transportordningen. Pernille Aga har én ting å si til alle de som er berørt.

– Jeg vil si unnskyld på vegne av Ruter. Det skal ikke være sånn. Så enkelt. Og vi skal fikse det og vi skal komme til et punkt der de igjen skal kunne stole på denne tjenesten, sier hun.

I mellomtiden fortsetter de daglige episodene for brukerne.

– Flaks at det ikke har gått galt

Magnhild Sørbotten er regionleder for Handikapforbundet i Oslo.

Hun nevner en episode der en bruker skulle blitt kjørt fra skolen til en avlastningsbolig, men drosjen i stedet kjørte den unge personen hjem.

Der ville det normalt ikke ville vært noen hjemme, men tilfeldigvis var en bror av brukeren hjemme og kunne ta imot.

Regionleder i Handikapforbundet i Oslo, Magnhild Sørbotten, er i dialog med Ruter om kjøringen som ikke fungerer, og frykter at noe alvorlig skal skje. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– I noen av disse tilfellene har det vært ren flaks at det ikke har gått virkelig galt. Det handler om at det er folk som ikke er i stand til å si fra om at de har blitt satt av på feil sted. Det er rett og slett uansvarlig, sier Sørbotten.

Hun mener konsekvensen av transportsvikten også er at funksjonshemmede ikke kan være like spontane, ved at de slutter å ta turer ut på fritiden også. De stoler rett og slett ikke på at bilene kommer som bestilt.

Problemer over hele landet

Men det er ikke bare Ruter i Oslo som sliter med å organisere den daglige transporten av brukere med spesielle behov.

I en rekke byer i Norge er det tilsvarende utfordringer.

Handikapforbundet har spurt sine regionallag om deres erfaringer, og fått til svar at tilbudet er dårligst i distriktene, der det er færre biler og enda mer uforutsigbart med tanke på om transporten kommer tidsnok eller i det hele tatt.

Men også i andre store byer knirker det i spesialtransporten:

I Tromsø er kapasiteten på rullestoltransport svært begrenset, og det blir ofte store forsinkelser. Også pasientreiser kan bli flere timer forsinket. Det er sjåførmangel, og det kuttes i antall biler som brukes til rullestoltransport.

I Bergen er kapasiteten begrenset, og det er uforutsigbart om man får transport eller ikke.

I Trøndelag og Agder har det vært store problemer når nye aktører har overtatt anbudet for TT-kjøring. Dette har vært spesielt krevende i forhold til skoletransport.

Skrotet Ruters opplegg

Bjørnholt videregående skole ligger helt sør i Oslo. Her er det flere spesialklasser for elever med spesielle behov, og det er hit Oscar og Oliver kjøres hver dag.

Espen Erstad er avdelingsleder for den tilrettelagte undervisningen på Bjørnholt, og er svært frustrert på vegne av elevene.

På Bjørnholt videregående skole har Espen Erstad ansvaret for spesialundervisningen. Men elevene har slitt med å komme seg på skolen. Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Vi har ingen sikkerhet for at bilene dukker opp på rett sted til rett tid. Vi fikk elever her som var feilkjørt, og bare tatt med hit. Da måtte vi gå en runde for å finne ut hvem de var og hvor de skulle, sier Erstad.

Så lenge elever ikke er trygge på at drosjene kommer og kjører dem til skolen, mister de lysten til å gå på skolen, forteller han.

– Det som skulle bli en god skolestart, har for mange blitt en skolestart preget av usikkerhet og utrygghet, og når det går over tid, er det ekstra krevende.

Han oppfatter at Ruter ikke har vært forberedt på det de gikk inn på.

– De har ikke et system som er rustet for å ta hånd om hver enkelt hendelse.

Skolen har nå valgt å droppe samarbeidet med Ruter inntil videre, og har i stedet fått en direkteavtale med Oslo Taxi, som fungerer bedre.

Dermed blir også Oscar og Oliver hentet som de skal, og alle tre som skal kjøre sammen får være med.