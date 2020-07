Ruter og Skyss åpner opp for at man kan sitte skulder ved skulder

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Klistremerkene på buss-, tog- og trikkeseter kommer nå gradvis til å bli fjernet etter at Helsedirektoratet har kommet med en ny smittevernanbefaling.

Dermed kan man nå sitte ved siden av hverandre, bekrefter kollektivselskapet Ruter.

Disse klistremerkene vil gradvis bli tatt vekk. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Ved å sitte skulder ved skulder er det mulig å begrense ansiktskontakt, noe som er viktig for å begrense smitte, skriver Ruter i en pressemelding.

Fjerning av setemerkingen vil øke kapasiteten til 60–70 prosent. Fem til nå har den ligget på rundt 50.

Fjerner dem i løpet av dager

Også kollektivselskapet Skyss i Bergen myker opp merke-reglene på buss og bane.

Målfrid Vik Sønstabø, direktør i Skyss Foto: PRESSEBILDE / SKYSS

– Vi er glade for denne endringen, som vil lette på presset i kollektivtrafikken, sier direktør i Skyss, Målfrid Vik Sønstabø.

– Hele kollektivtransporten har verdt på et rødt nivå. Nå har vi fått innført rødt, gult og grønt, og det slås fast at vi nå er på gult nivå. Det betyr at vi har fått en oppmykning av tiltak i forhold til smittevern i kollektivtransporten, sier hun.

De vil begynne å fjerne klistremerkene på setene i løpet av de neste dagene.

– Vi fjerner sperremerking på de fleste setene, utenom der setene er vendt mot hverandre, sier Sønstabø.

Hun bekrefter at det dermed også vil bli plass til flere personer per avgang.

– Tidligere har vi sperret av med merking på cirka annethvert sete. Ved at vi nå tar bort merkingen på de aller fleste setene, så oppnår vi at de fleste setene kan brukes.

Kaotiske tilstander

Kollektivselskapet Ruter har tidligere fått kritikk for overfylte busser, trikker og båter i Oslo.

Da sa Ruter at de var bekymret for at folk ikke overholdt smittevernreglene, men at sjåførene ikke har mulighet til å kaste ut passasjerer hvis det er for mange.

I juni stormet flere badegjester en buss på vei til Huk i Oslo. Det var snakk om kaotisk og aggressiv stemning ved flere anledninger.

Oslo kommune ba da regjeringen innføre «København-modellen», som nettopp går ut på å unngå ansikt til ansikt-kontakt.

I Bergen ble vektere plassert ut på holdeplasser for å hindre folk i å gå på fulle busser.

– Vi håper at det nå blir mindre trengsel om bord, men at smittevern fortsatt blir ivaretatt, sier Sønstabø.

Kollektivselskapene anbefaler fremdeles folk om å holde avstand, og at du ikke skal reise hvis du ikke må.