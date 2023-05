Russen selv vil prate mer om grenser, press og voldtekt

Se for deg at du er på fest.

I løpet av kvelden er det noen du liker veldig godt. Dere ender opp i samme seng.

Så kjenner du at du ikke vil mer, men kvier deg for å si noe.

Hvorfor er det så vanskelig å si nei til ting man egentlig ikke vil?

Hedvig Skalleberg, Selma Grendar og Ina Cecilie Bechensten-Johnsen hjelper hverandre å holde på grensene sine Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

I en undersøkelse NRK har gjort på videregående skoler i Viken kunne elevene svare fritt om det var noe de ønsket å si om russetiden.

Der kom det frem flere svar om overgrep og press.

Omtrent 41.000 elever er spurt i undersøkelsen og 5200 svarte. To tredjedeler av de som svarte er jenter.

– Vær så snill å få voldtekter opp i søkelyset, skrev én person. Under her kan du lese flere:

Fokuserer på egne lyster

En fjerdedel av voldtekter i Norge skjer på fest.

Ifølge Kripos har det skjedd voldtekter der russ har vært involvert hvert år fra 2015 til 2019. Etter 2019 hadde leverte ikke Kripos rapporter om voldtekt til Politidirektoratet lenger.

Alle voldtekter er seksuelle overgrep. Men ikke alle seksuelle overgrep er voldtekt.

Et seksuelt overgrep er å bli utsatt for en seksuell handling uten at du selv ønsker det.

Russejentene Hedvig Skalleberg, Selma Grendar og Ina Cecilie Bechensten-Johnsen på Drammen videregående sier de har snakket mye om ting som kan skje, selv om de ikke vil det.

– Det er kanskje fordi vi ikke har opplevd det veldig nært før. Men vi har jo selvfølgelig snakket om det. Alle er bevisst på at det skjer uhyggelige ting, sier Selma Grendar.

Men det er ikke alle overgripere som vet at de har gjort noe de ikke burde, sier Bjørn Løvland i Stiftelsen Tryggere.

– Jeg har enda til gode å møte en person som har begått et overgrep for å begå overgrep, sier han.

Følg med på partneren din

Stiftelsen Tryggere jobber for å forebygge vold og overgrep.

De har hatt samtaler med over 100 ungdommer som har begått seksuelle overgrep, forteller Løvland.

Han mener det tre punkter som går igjen hos dem de har pratet med:

De som har begått overgrep sier veldig ofte at de ikke visste at det var et overgrep.

Fokuset er på egne behov og egne lyster.

Personen tror samtykke er til stede selv om den andre ikke har samtykket.

Bjørn Løvland forteller at når man er ruset, enten på alkohol eller andre rusmidler, blir man fokusert på seg selv og mister kontrollen på hvor den andre er. Foto: Privat

Sexolog Tuva Fellman ber folk følge med på partneren sin om man skal ligge sammen.

Om partneren din for eksempel blir litt stille, beveger seg mindre, ikke ser deg i øynene eller bare endrer oppførsel, er det viktig å få med seg, mener hun.

– Still spørsmålene «Går det bra? Har du lyst til å fortsette?» istedenfor å bare kjøre på fordi man allerede er i gang, sier hun.

Du har ingen plikt til å ha sex – uansett

En annen ting Fellman er opptatt av, er at det alltid – uansett når – er lov til å si at man ikke vil ha sex.

– Noen føler at siden de allerede har gjort «A», så da må man gjøre «B». Den tankegangen der må vi kvitte oss med, sier hun.

Føler man seg usikker på hva man egentlig vil, mener Fellman man bør følge magefølelsen og ikke kjønnsorganet.

– Vi kan få masse kroppslige reaksjoner som kan skje uten at man egentlig føler denne lysten eller begjæret. Det handler om å rett og slett stille seg spørsmålet: Er jeg kåt?

Tuva Fellman håper russen passer på seg selv og alle rundt seg. Foto: Celine Bergundhaugen / Under Dusken

Du bestemmer selv

Per nå finnes det ingen såkalt samtykkelov i Norge. Men når Løvland i Stiftelsen Tryggere blir bedt om å gi ett godt råd til russen og folk generelt, sier han:

– Sørg for at man har samtykke.

Her er noen gode råd for at man skal ha en tryggere russetid:

Drikk bare det du vet hva er. Å drikke av andres drikke er noe du bør unngå. Ikke smak på drikken til folk du ikke kjenner. Bruk flaske med tut på. Ha drikken din i en flaske du kan ha tut på. Da får ingen puttet noe i drikken din. Stå for det du mener og vil. Føler du på et press til å gjøre noe du ikke vil, kjenn godt etter hva du egentlig har lyst til. En dårlig magefølelse vil være et veldig godt tegn på at du ikke har så lyst. Gå sammen med noen. Gå i grupper, for eksempel tre og tre sammen, kan være lurt. Ikke gå alene i skogen på natta for å tisse. Spør en gang ekstra om samtykke. Sørg for at du har samtykke hvis du skal ha sex, og spør gjerne en gang for mye enn en gang for lite. Du har ikke lyst til å havne i en situasjon hvor du har sex med noen som ikke vil ha sex med deg. Vil du stoppe, si ifra. Hvis du har sex med noen, men ikke ønsker å fortsette, si ifra. Du kan til og med begynt å ha sex og så kan du angre deg plutselig. Da er det fortsatt lov til å si «nei». Det er ikke sånn at du plikter deg til noen ting. Ha det gøy! Russetiden en tid hvor det viktigste er at du har det fint og morsomt, samtidig som man tar vare på hverandre.

Rådene er gitt av Tuva Fellman, Geir Oustorp i Drammen politi og fjorårsruss Karoline Nikkerud.

I tillegg til sex, kan man også møte på narkotika i russetiden. Plutselig blir man tilbudt noe man egentlig ikke vil ha, men kjenner likevel på at det ligger en forventning der.

For å motstå press fra andre, mener russejentene i Drammen det hjelper å ha gode folk rundt seg.

– Det er litt verre hvis man er alene i det og kanskje har lyst til å passe inn. Jeg tror det handler mye om det, sier Bechensten-Johnsen.

Geir Oustorp oppfordrer russen til å ta et nei for et nei. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Leder for forebyggende avdeling ved politiet i Drammen, Geir Oustorp, sier mange bruker narkotika fordi de blir presset til å gjøre det – for så å angre seg etterpå.

– Jeg tror det er viktig å ha gjort seg opp noen meninger i forkant. Når man står der er det vanskelig å si «nei», sier han.

Å forberede seg på alle situasjoner de kan komme opp i synes russejentene fra Drammen videregående er vanskelig.

– Det er skummelt, selvfølgelig. Men samtidig er det kjipt å gå rundt og tenke på det at det skal begrense deg fra å kose deg hele russetiden, sier Skalleberg.

