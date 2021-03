Russepresidenter hardt ut mot fest: – Setter russen i et dårlig lys

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Oppførselen foregående helg er totalt uakseptabel. Både med tanke på de nasjonale retningslinjene, og de reglene vi selv har satt for årets russ, skriver russepresidentene Eline Biltvedt Brenne, Asora Andersen og Isabel Alstad Strand i en pressemelding.

Sent lørdag kveld aksjonerte politiet på Bodalstranda i Sarpsborg og stanset en fest. Som NRK skrev i helga, anslo politiet at omkring 100 personer løp i alle retninger da de dukket opp.

Politiet oppfattet det som en form for russefest, og avsluttet arrangementet.

– Veldig uvisst

Ifølge russepresidentene på de tre videregående skolene Kalnes, St. Olav og Greåker var det egentlig snakk om to separate fester. En av dem var en form for russefest med omkring 50 deltakere, mens det også var en fest med flere mindreårige i området.

Likevel har russen forståelse for at det fremsto som én fest.

Sarpsborg hadde et heftig utbrudd av koronaviruset rundt nyttår. Smittetallet gikk noe ned i februar, men har igjen skutt i været i mars. Derfor er det også strenge lokale smitteverntiltak.

Et av disse er at det maksimalt er tillatt med 50 personer på arrangementer utendørs.

Når smittetallene og de lokale restriksjonene endres fra uke til uke, er det vanskelig å planlegge noen russefeiring.

Russepresident Eline Biltvedt Brenne ved St. Olav videregående skole legger ikke skjul på at mange er lei og frustrerte. Likevel er hun tydelig på at de ikke har noe annet valg enn å ta hensyn.

– Vi kan ikke bare kjøre på uten noen restriksjoner. Vi må bruke fornuften og se hva som er mulig å få til. Ikke alt er gjennomførbart. Vi prøver å gjøre det beste ut av situasjonen. Men det er veldig uvisst, sier hun.

Egne russeregler

Russen i Sarpsborg har laget sine egne regler for hvordan de skal gjennomføre feiringen i annerledesåret. Noen av reglene handler om å ta hensyn til pandemien.

En annen regel sier at de skal samarbeide med nødetatene.

Russepresidentene mener det ikke fremstår som samarbeid å løpe ut i skogen når politiet kommer.

– Dette er med på å sette russen i et dårlig lys og vil skape negative holdninger til årets russ, allerede før russetiden har startet. Det skaper også mistillit i Sarpsborg-samfunnet. Ved en slik oppførsel straffes også medruss som forholder seg til reglene. Derfor reagerer vi såpass sterkt, skriver presidentene i pressemeldingen.

– Beklager

Nærpolitisjef Kjetil Lunde sier til Sarpsborg Arbeiderblad at de fryktet ulykker da et stort antall ungdom forsvant i ulike retninger lørdag kveld.

De har ikke gitt noen bøter eller kommet med andre reaksjoner etter det som skjedde.

Russepresidentene har hatt kontakt med deltakerne på helgas fest.

– De mener det er uakseptabelt at mindreårige drar på fest, og oppfordrer foreldre til å snakke med barna om hva som er rett å gjøre i ulike situasjoner. Russen som deltok på festen legger seg helt flate, og er fullt og helt klar over at dette var en uakseptabel og ukontrollert situasjon, forteller russepresidentene.