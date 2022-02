Russ håver inn flere titalls tusen på fester

– Det er helt vanlig at man betaler opptil 600 kroner for inngangsbillett. Noen steder må man også betale 500 kroner i «spybot», sier Albion Balaj.

Han er fra Halden og skal være russ i 2023. 18-åringen forteller at normalen i dag er at russen leier lokaler og tar skyhøye inngangspriser for å tjene penger.

Betalingen foregår på vipps og går rett inn på busskontoen.

– Jeg husker jeg var på et slipp, da kostet det 300 for vanlig inngangsbillett. Der var det rundt 600 personer, så de tjente helt vilt mye penger.

Slik kan en invitasjon til en russefest se ut. Denne festen ble arrangert i fjor høst. Foto: Skjermdump/Facebook

Lurer til seg lokaler

Det er ofte 25-års aldersgrense for å leie lokale. Det hindrer ikke russen. De lurer til seg lokaler ved å få eldre til å stille opp, ofte mot betaling.

– Man vil jo helst ikke stå ansvarlig selv, fordi det kan gå over styr noen ganger. Vi brukte to uker på å finne et lokale. Det er veldig vanskelig for oss å få leid, sier Mathias Oberstad.

Han er bussjef på russebussen i Halden. 17-åringen forteller at jo flere folk som kommer på festen, jo bedre er det for ryktet til bussen – og lommeboka.

– Det er verdt det, man har det jo gøy. Vi tenker selvfølgelig konsekvenser, men har som regel penger nok til å betale skadene som kan oppstå.

Bussjefen forteller at dette skjer flere steder i landet.

Siem Manna, Mathias Oberstad, Max Grimsrud og Albion Balaj skal rulle i denne bussen mai neste år. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen/NRK

Forrige helg raserte flere titalls ungdommer et festlokale i Fredrikstad. Arrangørene fikk en regning på 50.000 kroner. Det har blitt den nye normalen, mener Oberstad.

– Vi prøver å finne lokale som ikke er nærme tettbebyggelse. Det er nøye planlagt.

Økonom: – Kan være skattepliktig

Jurist og forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun, mener det kan være problematisk å tjene så mye penger for første gang.

– Når man snakker om så store beløp, så er mitt råd å søke hjelp fra foreldre, sier hun.

Av erfaring opplever hun at unge mennesker kommer for sent i gang med å tenke på personlig økonomi. Incedursun mener det handler om kunnskap og disiplin.

Jurist og forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun. Foto: Øystein Løwer / Nordea

– Det er veldig mange ungdommer der ute som ikke vet så mye om personlig økonomi. Hvis man ikke har kunnskapen kan det gå galt.

Forbrukerøkonomen ber ungdommer som tjener så store summer om å ta kontakt med Skatteetaten.

– Hvis det er snakk om virksomhet eller jobb, så må man betale skatt. Er det hobby, så slipper man skatt. Men det er til slutt Skatteetaten som bestemmer og det er en skjønnsvurdering, sier hun.

Russegruppa fra Halden har ikke tenkt på skatteplikten.

– Vi har aldri tenkt over at vi kanskje må skatte, det tror jeg ingen russ tenker over, sier Mathias Oberstad.