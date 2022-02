Her setter Magnus en lovlig, gratis dose heroin

Han er en av flere heroinavhengige, som nå får heroinassistert behandling i Oslo.

Behandlingen hjelper tunge rusmisbrukere til et mer verdig liv.

– Jeg blir jo ikke så veldig rusa lenger. Det er mer noe jeg gjør og trenger for å fungere normalt, forteller Magnus.

Nå trenger han ikke lenger å bekymre seg for hvordan han skal få satt sitt neste skudd. Dagens viktigste, altoppslukende oppgave blir tatt hånd om.

Heroinen importeres og lages av et legemiddelfirma i Sveits.

Hver eneste dag, to ganger om dagen, kommer Magnus til Ullevål sykehus og får dosene han trenger.

– Det er mange som lurer på om det ikke er stress, men det er jo ingenting i forhold til hvordan det har vært, forteller han.

Magnus sitter på venterommet. Før han kan få medisinen sin, må han inn til en kort samtale. Etterpå gir en sykepleier han det som trengs. Sprøytene er rene. Dosene er nøye beregnet for hver enkelt pasient. Magnus får sin egen bås og setter sprøyten sin selv.

Men hvordan startet det?

Etter en veldig tøff tid med både dødsfall i familien og samlivsbrudd startet Magnus med heroin.

Da han skulle rydde ut av sin døde mors leilighet fant han masse OxyContin-tabletter, som han trøstespiste.

Så var det i gang.

– En gang gikk jeg inn i en psykose. Da hadde jeg vært to døgn uten heroin og bodde på hospits. Det er en stor påkjenning for kroppen når du ikke får det i deg, sier 42-åringen.

Han føler seg akutt syk når han ikke får dosene sine. Og stresset med å skaffe penger tar på.

Men for første gang på 15 år slipper han den bekymringen.

Når skuddet er satt må Magnus ut på et nytt venterom. Her blir han møtt av helsepersonell. I 20 minutter følger de med på han, for å passe på at alt er OK. Et glass med vitaminer blir utdelt. Han kan også få kaffe, frukt, brødskiver og saft der. Så kan han lese avisen og slappe av før dagen starter.

Kontrastene til hvordan livet til Magnus pleide å være, er stor.

I 2013 laget han en dokumentar om hverdagen sin på gata i Oslo.

Filmen har vunnet en rekke priser, blant annet Amandaprisen for beste kortfilm.

«Magnus – en vårdag» er produsert av Christoffer Næss og Per Kristian Lomsdalen i Munin Film. I dokumentaren tar Magnus Lilleberg oss med på en intim reise inn i sin hverdag som selvmedisinerende heroinist i Oslo. Du trenger javascript for å se video. «Magnus – en vårdag» er produsert av Christoffer Næss og Per Kristian Lomsdalen i Munin Film. I dokumentaren tar Magnus Lilleberg oss med på en intim reise inn i sin hverdag som selvmedisinerende heroinist i Oslo.

Nåløyet for behandling er trangt

Så langt er det kun 14 personer som møter opp på Ullevål sykehus daglig for heroinbehandling, men det blir fler og fler for hver uke som går.

Tilbudet startet opp i januar, men skal utvides.

Etter hvert skal rundt 100 rusavhengige få tilbud om behandling med heroin i hovedstaden. I mars starter tilbudet opp i Bergen også.

I førsteomgang er dette et prøveprosjekt over fem år.

– De aller fleste pasientene våre er godt voksne og har hatt en alvorlig avhengighetslidelse lenge, forteller enhetsleder i Oslo, Camilla Birkevold.

Man kan søke om plass gjennom lege, psykolog eller NAV, men nåløyet er trangt.

Tilbudet er for de «tyngste» brukerne, som andre behandlingstilbud ikke har funket for.

Enhetsleder Camilla Birkevold synes det er spennende og givende å jobbe på avdelingen som tilbyr heroinbehandling. Her i samtale med en annen bruker på venterommet. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Håper de kan fortsette permanent

Prosjektet følges tett av både forskere og kommunen i prøveperioden.

Sosialbyråd i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap), synes behandlingstilbudet er viktig og riktig. Hun håper det har kommet for å bli.

– Hva vil du si til dem som kan reagere på at man nå kan få utdelt gratis, lovlig heroin i Oslo?

– Jeg tror at vi som samfunn må gjøre det vi kan for at alle folk skal kunne få et bedre liv. Det er akkurat det dette er et forsøk på, sier hun.

Sosialbyråd i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap), synes det blir spennende å følge prosjektet med heroinassistert behandling i Oslo fremover. Hun håper på gode resultater og at prosjektet blir videreført. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Et roligere liv

Ettersom tilbudet er helt nytt i Norge, har teamet snakket mye med Danmark i oppstartsfasen.

De har hatt samme tilbud en stund. Blant annet får Oslo heroinen fra samme klinikk som dem.

– Dette er pasienter som lever strevsomme liv. Ved å komme hit og få den medisinen de er avhengige av, opplever de å få et roligere og mer strukturert liv, sier enhetsleder Camilla Birkevold på Ullevål sykehus.

Mange forteller at de nå får tid til å tenke på litt andre ting. Plutselig har de litt fritid.

Det er Magnus takknemlig for.

Mer verdighet

Her om dagen så dro han for eksempel ut for å selge =Oslo bare for å ha noe å gjøre.

– Tidligere har jeg gjort det fordi jeg har vært påkka nødt. Hvor du må skrape sammen de kronene og det henger over deg 24 timer i døgnet. Så det er faktisk ganske stor forskjell, sier Magnus.

Fremover vil han ta tak i tannhelsen sin.

Det kan han få hjelp til via teamet på Ullevål, som han skryter veldig av.

– Jeg håper at dette kanskje kan være starten på en ruspolitikk som ser på hva som er praktisk – og faktisk fungerer.

I årevis har det vært snakk om heroinassistert behandling i Norge, men det har tatt lang tid å starte opp.

– Jeg har hørt snakk om dette i så mange år, at jeg nesten hadde slutta å håpe, sier han.

– Jeg håper de fortsetter med dette her. Jeg tror det er et behov for det, og at det kan bety at flere får oppleve å få et liv og en viss verdighet i tilværelsen.

Fremover planlegger han å jobbe med musikken sin og tilbringe mer tid med familien.

– Rett og slett bare leve litt da. Det blir lettere nå.

42-åringen fra Lambertseter i Oslo håper flere også får mulighet til samme behandling som han i fremtiden. Foto: Thomas Marthinsen / NRK