Det er rumenerne selv som ønsker å dra hjem, ifølge byrådseder Raymond Johansen (Ap)

– Det er ikke mer spesielt enn at det er rumenere som er bosatt eller ikke bosatt i Oslo som frivillig ønsker seg tilbake til sine familier. Det har vi tilrettelagt for at kan skje, og i tillegg er det allerede kjørt en buss tilbake til Romania, sier Johansen.

Transporten hjem skjer i samarbeid med Kirkens Bymisjon og Røde Kors.

På søndag morgen gikk det en buss til Romania med bostedsløse. Etter det ble det vanskelig med busstransport på grunn av stengte grenser, sier byråd for sosiale tjenester, Omar Samy Gamal.

– Mange rumenere i Norge er bekymret for familien i hjemlandet på grunn av koronasmitte, sier Gamal.