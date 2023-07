– Jeg elsker å komme meg ut, men jeg er avhengig av litt vei, sier Atle Haglund.

Han har bodd i Hole like ved Ringerike hele sitt liv, men har aldri vært på toppen av Gyrihaugen.

Da han var ni år gammel, måtte han amputere begge beina etter en trafikkulykke.

Haglund er glad i å være i naturen. Han trener både på ski, pigger i rullestol og tar seg gjerne en dagstur på fjellet hvis han kan.

Atle Haglund mener at ulykken ved Gyrihaugen allerede har skjedd, så nå må man bare gjøre det beste ut av det. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Ettersom den planlagte radaren ikke kan være på Gyrihaugen likevel, har det blitt bedt om at naturen tilbakeføres til slik den var.

Det ønsker ikke Haglund. Han vil gjerne beholde litt av den to kilometer lange veien Forsvaret har bygd.

Å endelig kunne se utsikten på toppen av det populære turmålet har frem til nå vært en fjern drøm.

– Her har man muligheten til å bruke de midlene som er igjen til å sette det tilbake til naturen, minus en stripe på halvannen-to meter. Da kan man blant annet kan kjøre rullestol eller trille barnevogn, sier Haglund.

Atle Haglund vil beholde litt av den 2 kilometer lange veien opp. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Stanset arbeidet ett år for sent

Radaranlegget på toppen av Gyrihaugen skulle vært en del av en radarkjede som skal overvåke norsk og nærliggende luftrom.

Så stanset Forsvaret arbeidet. Grunnen er at nye tester viste at radaren ville forstyrret andre anlegg i nærheten.

Det skjedde etter at de blant annet allerede hadde bygd en to kilometer lang anleggsvei og gjort sprengningsarbeid på toppen. Arbeidet på Gyrihaugen begynte i juni i 2022.

Slik skulle radaranlegget på Gyrihaugen se ut. Alt var klart for å bygge radar på toppen av Gyrihaugen. Så måtte Forsvaret trykke inn bremsen. Det er sprengt bort store masser for å bygge anleggsveien. Dette er det som møter deg på toppen av Gyrihaugen.

Ifølge Forsvarsbygg er det inngått kontrakter til en verdi av cirka 70 millioner kroner på lokasjon Gyrihaugen.

Lasse Halaas, sjefingeniør i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter, sier hele situasjonen på Gyrihaugen er beklagelig.

– Tidligere analyser og tester indikerte at radaren kunne kombineres med øvrig infrastruktur i området, sier han.

Lasse Halaas i Forsvarsmateriell er lei seg for hvordan ting har blitt på Gyrihaugen. Foto: Forsvarsmateriell

Mener naturinngrepet kunne vært unngått

Lars Haltbrekken (SV) i energi- og miljøkomiteen sier han synes det er helt utrolig at Forsvaret har gjennomført et gigantisk naturinngrep det ikke var behov for.

Han forventer at naturen tilbakeføres i området, men holder døren åpen for å beholde litt av veien opp.

– Man kan eventuelt se på muligheten for å beholde en mindre sti på vei oppover som letter fremkommeligheten. Men i all hovedsak bør området tilbakeføres til naturen, sier Haltbrekken.

Lars Haltbrekken (SV) mener det som har skjedd på Gyrihaugen viser at Forsvaret bør gjennomgå rutinene sine. Foto: William Jobling / NRK

Naturvernforbundet forventer konsekvenser

Gjermund Andersen i Naturvernforbundet ønsker mener Forsvarets naturinngrep må få konsekvenser i form av avbøtende tiltak.

Andersen ønsker aller helst at den berørte naturen blir helt restaurert, selv om han synes det er positivt at flere folk får oppleve utsikten.

– Noe av sjarmen med det stedet tidligere var at man måtte slite seg opp og få den belønningen det er å komme på toppen. Det må man ikke nå, sier han.

Gjermund Andersen sier Gyrihaugen stiller i en spesiell situasjon som en veldig høy topp med veldig utsikt. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Frist på nytt sted: 1. september

Forsvarsmateriell har totalansvaret for gjennomføringen av prosjektet. De støttes av Forsvarsbygg som har ansvaret for bygging av anleggene.

Forsvarsstaben har nå gitt Forsvarsmateriell oppdrag om å komme med en anbefaling på ny lokasjon innen 1. september 2023.

Hva som vil skje på Gyrihaugen, har ikke ingen av dem tatt stilling til enda.

De går nå i dialog med interessentene for å finne en best mulig løsning på den oppståtte situasjonen.

– Et yndet punkt

Atle Haglund håper en del av veien opp består.

Han forteller at han ikke er frustrert over å aldri ha vært på toppen av Gyrihaugen før, men:

– Jeg har alltid tenkt at det hadde vært et artig sted å ha vært. Det vet jeg flere med meg som har sagt. Det er et yndet punkt, sier Haglund.

Atle Haglund håper han én dag kan bruke veien opp til Gyrihaugen. Foreløpig er den stengt. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK