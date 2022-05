Istahil (18) lagde sin egen russekjole: – Jeg er stolt

– Store klær gjør meg komfortabel, sier Istahil Mohamad-Sharif.

Som ung jente med muslimsk bakgrunn har hun i flere år prøvd å unngå bukse som plagg. I hverdagen går hun med lange kjoler og skjørt.

Men alternativene på russemenyen var lik null. På et tidspunkt vurderte hun å droppe hele russetiden på grunn de tradisjonelle russedressene.

Men så fant hun frem nål og tråd.

– Jeg har mine religiøse grunner, og har vokst opp i en kultur der store klær har vært vanlig. Jeg er veldig stolt over løsningen med kjole, slik at jeg kan være russ.

Istahil Mohamad-Sharif er glad for den enorme responsen på sosiale medier og ute på gata. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Familien hjemme var ikke helt med på tanken om fest, alkohol og kaos i flere uker.

– De har vært i tvil, men jeg vet hvor grensene mine går. Vennene mine drikker og fester hele tiden, men jeg gjør ikke det, sier hun.

18-åringen la ut en video av at hun hadde sydd om russedressen på TikTok. Responsen har vært enorm og snart har 900.000 sett det ferdige resultatet.

– Det er helt sinnssyke tall! Det er en av mine første virale videoer på TikTok. Det er flere som har stoppet meg på gata for å si at kjolen er fin.

– Mot, vilje og tiltakslyst

Klesforsker Ingun Grimstad Klepp ved Oslo Met er imponert over kreativiteten.

– Det å tilpasse den til seg selv er viktig, og det er fantastisk at hun har gjort det selv. Det er et utrolig standardisert plagg hun nå har fikset på, og det er bra, sier Klepp.

Klesforsker Ingun Grimstad Klepp sier «hurra» for at Istahil Mohamad-Sharif viser mot til å bytte om dressen til kjole. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Forskeren mener russekjolen er et steg i riktig retning.

– Hun tilpasser seg miljøet, samtidig som hun ivaretar det som er viktig for henne. Hurra for at hun viser mot, vilje og tiltakslyst.

Hun ber russen ta et oppgjør internt, og gjenbruke russedressene i stedet for å kjøpe nye hvert eneste år.

– De må ved enkle grep finne ut av hvordan det kan bli gjenbruk. Helt unødvendig med ny dress for en ny russ hvert eneste år, sier klesforskeren.

Klesprodusent bekrefter: Vil vurdere kjole

Istahil Mohamad-Sharif skulle ønske russekjole var et alternativ fra start.

– Unge, muslimske jenter som meg hadde garantert kjøpt det om det var en mulighet. På den andre siden sitter det folk og sier at jeg ødelegger tradisjonen, men jeg bryr meg ikke.

Videoen av russekjolen har blitt sett over 900.000 ganger på TikTok. Foto: Rahand Bazaz / NRK

Hun mener at russekjoler som alternativ til russedress kan sørge for at alle blir inkludert i feiringen.

– Det gjør det enklere for jenter å være med på denne delen av kulturen i Norge, samtidig som de får bevart den religiøse siden av hverdagen, sier 18-åringen.

Selskapet Russeservice bekrefter til NRK at de ønsker å se på russekjole som en del kolleksjonen.

– Istahil har bestilt en dress fra oss og vi synes det er flott med hennes kreativitet. Det er viktig at all russ kan finne en type dress man liker, sier daglig leder Ove Tufte.