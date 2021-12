Fikk unike bilder av ulveflokken som skal skytes

– Ulven hører hjemme her. Den er en topp-predator i naturen, og vi må akseptere den. Det er en mening med den, sier André Holm.

Han tilbringer nesten all sin fritid i skogen ved svenskegrensa helt nord i Østfold. Han elsker nærheten til dyrene som holder til her i Rømskog.

– Natur uten ulv opplever jeg som en død og uinteressant natur. Da blir spissen i friluftslivet litt borte.

André Holm fikk en unik naturopplevelse tidligere i høst. Foto: Petter Larsson/NRK

Han har tilbrakt over 1000 netter under åpen himmel i skogen. I høst fikk han en av sine fineste naturopplevelser.

– Jeg kunne høre ulvevalper leke og krangle. Jeg satt helt stille utover kvelden og tenkte at nå er de i området. Nå er de rundt meg.

– Da satt jeg opp kameraet mitt i et stativ og dro. Dagen etter hadde jeg det opptaket.

Minst ti dyr lusket forbi viltkameraet til Holm.

Vil ta ut hele flokken

Rømskogflokken har revir i Østfold, Akershus og Värmland i Sverige. Flokken består av minst av ti dyr.

Området ulven beveger seg i på norsk jord er innenfor ulvesonen. Det betyr likevel ikke at flokken er trygg.

Svenskene har bestemt seg for å ta ut tre av dyrene. Samtidig har rovviltnemnda for Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold gått inn for å åpne lisensjakt på hele flokken.

Holm tror dette er sporet etter ett av lederdyrene i Rømskog-flokken. Foto: Petter Larsson/NRK

Vedtaket på tvers av grensa er historisk.

– ​​​​​​Innbyggerne som bor i dette området har vært svært berørt av ulv i veldig mange år, så uavhengig hvor mange dyr det er i et revir, skal alle tas ut. Det er det beste for ulvene, sier leder i rovviltnemnda, Lise Hagen Rebbestad.

Men nemnda har ikke siste ord i saken.

Vedtaket kan endres

Flokken har levd farlig i flere år. Men to ganger tidligere har Klima- og miljødepartementet reddet ulvefamilien.

Også i år behandler de klager på vedtaket.

– Departementet mener det ikke er riktig å uttale seg om saken før klagene er behandlet, skriver kommunikasjonsrådgiver i departementet, Reidar Evensen, i en e-post til NRK.

Lederen for rovviltnemnda i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold har tro på at det denne gangen vil gå gjennom.

– Det har kommet en ny regjering i Norge. Det tror jeg har betydning for beslutningen, sier hun.

Endelig vedtak i klagesaken vil foreligge før lisensjaktas oppstart 1. januar 2022.

Kjendisulv som nabo

Rovviltnemnda mener det er viktig å ta ut Rømskogflokken som følge av for mye innavl. I tillegg befinner det genetisk viktige Deisjøparet seg i samme område.

– Det er viktig at Deisjøparet får et bra område å være i, uten andre flokker i nærheten. Da kan de får ro til å formere seg og skape ulver som ikke er så befestet av innavl som mange av de andre flokkene er, sier Rebbestad.

Holm går gjerne i ulvens fotspor i Rømskog. Foto: Petter Larsson/NRK

Friluftsentusiast André Holm kjøper ikke argumentene til rovviltnemnda. Han mener flokken er den nest viktigste ulveflokken i Norge, og at ulveflokken har hvert sitt store revir.

– Hvis departementet godtar rovviltnemdas forslag om å ta ut 4 ulveflokker i tillegg til ulv utenfor ulvesonen vil Norge sitte igjen med under 25 helnorske ulv. Det er veldig trist for alle oss som gledes over ulv i norske skoger, sier Holm.