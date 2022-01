Ronja (21) savner flerkulturelle ledere: – Det har vært tungt

Som ung jente hadde hun store drømmer.

– Musikk har vært min eneste kilde til glede i alle år.

Ronja Brox jobbet allerede som 13-åring med promo for den kanadiske stjernen Shawn Mendes. Siden har det gått slag i slag.

Det har vært en lang reise for 21-åringen fra Moss.

– Å være en del av prosjektet betyr at man nå kan pakke ut bagasjen og brette opp ermene. Det er riktig steg for de som ønsker å endre bransjen på en måte som gagner alle, sier Brox.

– Jeg har aldri møtt noen som ligner på meg i musikkbransjen. Det har vært tungt, sier Ronja Brox. Foto: Rahand Bazaz / NRK

De siste årene har flere artister med flerkulturell bakgrunn entret den store offentligheten. Men det stopper på scenen, mener Brox.

– Jeg har aldri møtt noen som ligner på meg i musikkbransjen. Det har vært tungt, sier 21-åringen som drømmer om å jobbe med de store låtskriverne i verden.

Nå skal hun sammen med elleve andre med flerkulturell bakgrunn forsterke mangfoldet i bransjen, som såkalt endringsagent.

– Stor mangel enda

Stiftelsen bak prosjektet fikk en aha-opplevelse for en stund tilbake.

– Det startet etter en samtale mellom sjefen og en annen i bransjen, som hadde vært med en god stund, uten at de visste hvem hun var, sier prosjektkoordinator i Music Norway, Roza Aghili Taslimi.

– Det førte til økt bevissthet rundt at det fantes flere miljøer de ikke nådde ut til.

Roza Aghili Taslimi er prosjektkoordinator i Music Norway. Foto: Music Norway

Hun er glad for at flere med en annen bakgrunn nå er synlig, men at det er i maktposisjonene mangelen er størst.

– Vi trenger en mer mangfoldig musikkbransje – i alle ledd, sier Taslimi.

Ronja Brox savner ledere med flerkulturell bakgrunn.

– Problemet er veldig stort i hele kultursektoren. Jeg er glad for at ledere nevnes, fordi jeg tror på at en effektiv vei til endring må skje fra toppen og nedover, sier Brox.

Musikkviter advarer mot for mye fokus

Klassekampen presenterte nylig en oversikt der kun 3 av totalt 78 medlemmer i Kritikerlaget hadde flerkulturell bakgrunn.

Styreleder for Kritikerlaget, Heidi Bale Amundsen ønsker seg flere ledere med flerkulturell bakgrunn. Foto: Privat

– Kritikerstanden er ganske homogen, og vi skulle ønske at det fantes flere kritikere med mer variert bakgrunn enn i dag, sier Heidi Bale Amundsen.

Hun er styreleder for Kritikerlaget, og er enig i at flere på lederplass med annen bakgrunn vil gagne bransjen godt.

– Den siste tiden har flerkulturelle aktører i kulturbransjen påpekt at det er perspektiver som ikke kommer fram, og det er åpenbart uheldig. sier Amundsen.

Musikkviter Sigurd Jovik Bræin. Foto: Privat

Musikkviter Sigurd Jovik Bræin er enig i at det er mye å hente når det gjelder flerkulturell kompetanse i ledelsen. Men han mener for mye fokus vil bidra i negativ retning.

– Det å skulle bruke «typiske» elementer for å understreke mangfoldet, tenker jeg vil bidra til å skape flere skiller enn til å bygge bro.

– Man kan ikke nødvendigvis se at noen er flerkulturell eller handikappet, sier Bræin.