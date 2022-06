Hver dag brukes 193.000 liter drikkevann for at hus ikke skal synke

– Det er for å hindre at bebyggelsen over jernbanetunnelen Romeriksporten blir skadet og synker, sier Brede Nermoen i Bane Nor.

Vannet sprøytes inn i grunnen for å beskytte om lag 130 bygninger og infrastruktur som veier og skinner for T-bane og tog.

Drikkevannet som brukes, tilsvarer forbruket til 1200 Oslo-borgere.

25 år gammelt problem

For å forstå det som skjer, må vi tilbake til en 25 år gammel byggeskandale. Da ble togtunnelen Romeriksporten bygget for Gardermobanen.

De første tegnene på problemer kunne man se i Østmarka.

Vannstanden sank dramatisk i flere tjern i området.

Første bilde er av Nordre Puttjern mer eller mindre normalt med vann. Andre er av tjernet med mye mindre vann, det tredje viser skadene i terrenget. Du trenger javascript for å se video. Første bilde er av Nordre Puttjern mer eller mindre normalt med vann. Andre er av tjernet med mye mindre vann, det tredje viser skadene i terrenget.

Det ble også oppdaget omfattende lekkasjer av grunnvann inn i Romeriksporten.

I ettertid ble det meldt om skader på 150 hus. Mange med setningsskader.

Forklaringen på det som skjedde er enkel.

I løsmassene som ligger over togtunnelen, er det grunnvann. Når mye av dette vannet lekker inn i tunnelen, synker grunnvannstanden.

Sand- og leirkorn blir pakket tettere sammen. Bakken synker litt.

Det påvirker også livet for planter og dyr.

– Da tunnelen ble bygget, var det ikke noe fokus og krav til tetting i forhold til miljøet rundt, sier Nermoen i Bane Nor.

Etter omfattende tetningsarbeid, ble Romeriksporten offisielt åpnet i august 1999. Et år forsinket.

Romeriksporten er Norges lengste togtunnel. Foto: Ørn E. Borgen / SCANPIX Foto: Ørn E. Borgen / SCANPIX

Ifølge Bane Nor er tunnelen tett nok til å fungere som en jernbanetunnel. Men det lekker fortsatt inn en god del vann inn i tunnelen.

– Vi skulle gjerne hatt den tørrere.

I dag bygges tunneler på en helt annen måte.

Pumper inn vann

23 år etter åpningen av Romeriksporten er det fortsatt fare for setningsskader over tunnelen.

Det dreier seg om fire områder:

Godlia

Hellerud

Ellingsrud

Strømmen stasjon

STRØMMEN STASJON: – Vi vil ikke ha setninger under sporet på hovedbanen her, sier Nermoen i Bane Nor. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Hvis det ikke pumpes vann inn i grunnen, kan den synke med noen centimeter.

– Det er ikke slik at bygninger kan kollapse.

Vannet kommer fra 24 brønner på de fire stedene.

– Metoden er allment brukt og velkjent. Den har vært brukt i Oslo i mange år før Romeriksporten ble bygget, blant annet i forbindelse med Festningstunnelen.

Brede Nermoen mener metoden enkelt kan sammenlignes med et hoppeslott:

– Når du slår av vifta som hele tiden blåser luft inn i et hoppelott, så kollapser det.

Brede Nermoen er leder for plan og teknikk i Bane Nor. Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

Kan ikke spare på vannet

Etter at tunnelen ble åpnet, er det gjort arbeider for å tette den mer.

Lekkasjene har også avtatt fordi det gror igjen.

Men fortsatt sprøytes det hver time inn mer enn 8.000 liter drikkevann inn i grunnen.

Denne daglige sikringen koster ikke bare penger for Bane Nor, men også dyrebare dråper fra Oslos vannforsyning.

Siden januar er Oslo-folk blitt bedt om å spare på vannet. Og i begynnelsen av mai fikk alle innbyggerne en tekstmelding der bønnen var klar:

dusj kortere

slå av kranen ved tannpuss

unngå vanning av plenen.

Dersom det blir tørt og varmt vær i tiden fremover, kan det bli innført nye vannrestriksjoner.

Tiltaksnivå ved vannmangel Ekspandér faktaboks Tiltaksnivå 1 Redusere vannføringen i Akerselva fra 1500 l/s til 1000 l/s (minstevannføring)

Øke lekkasjesøk og reparasjoner på ledningsnettet

Informere publikum og interessenter og iverksette tiltak til, herunder konkrete forslag til tiltak som befolkningen kan iverksette (vannsparingskampanje)

Starte import av vann fra nabokommuner og Nedre Romerike vannverk

Iverksette vannsparingskampanje

Gjennomføre dialogmøter med Bymiljøetaten, Gravferdsetaten og Oslo Havn om redusert vannbruk i deres drift Tiltaksnivå 2 Stoppe all bruk av kommunalt vann til vanning, vannfyllerier, fontener o.l.

Redusere vannføringen i Akerselva til 750 l/s

Søke NVE og varsle Statsforvalteren om regulering av magasiner under LRV (laveste regulerte vannstand)

Søke NVE om anledning til å redusere vannføring i Akerselva helt ned til 250 l/s

Stoppe eventuell tapping av vann fra Elvåga til Fri-Elvåga Tiltaksnivå 3 Redusere vannføringen i Akerselva fra 750 l/s til 500 l/s

Innføre restriksjoner på hagevanning

Innføre restriksjoner på bilvask

Gjøre tekniske forberedelser for pumping av vann fra Lutvann til Nøklevann og fra Nøklevann opp i tunnelen fra Elvåga til Skullerud

Etablere pumper i nedbørfeltet for å senke magasiner under LRV

Planlegge og gjøre forberedelser til å starte vannproduksjon fra Langlia og Alnsjøen, kokevarsel påkrevd

Varsle Mattilsynet og Helseetaten om oppstart av vannproduksjon fra Langlia og Alnsjøen beredskapsanlegg

Åpne kanalen mellom Lille og Store Sandungen

Vurdere å iverksette ytterligere tiltak overfor publikum og næringsliv for å redusere bruken av drikkevann Tiltaksnivå 4 Starte vannproduksjon fra beredskapsvannene Langlia og Alnsjøen og sende ut kokevarsel

Pumpe vann fra Lutvann til Nøklevann og fra Nøklevann opp i tunnelen fra Elvåga til Skullerud vannbehandlingsanlegg

Innføre restriksjoner på bruk av Nøklevann til rekreasjonsformål så lenge det pumpes vann fra Nøklevann og opp i tunnelen fra Elvåga til Skullerud vannbehandlingsanlegg

Etablere pumper i Maridalsvannets utløp for å opprettholde minstevannføring i Akerselva dersom vannstanden i Maridalsvannet synker under LRV

Senke magasiner under LRV og iverksette minstevannføring på 250 l/s til Akerselva gitt at søknaden er innvilget av NVE

Bane Nor bruker drikkevann fordi dette er praktisk. Vannforsyningen har et godt distribusjonsnett.

– Ellers måtte vi ha bygd opp helt egne forsyningsanlegg. Det ville vært svært kostbart.

Og Bane Nor mener det ikke er mulig å spare på vannet.

– Da er det fare for at det vil skje setninger som da gir bygningsskader.

– Eneste metode

Kristin H. Holmøy er professor i ingeniørgeologi ved NTNU.

Hun sier dette om metoden Bane Nor bruker:

– Dette er den eneste metoden man kan bruke for å opprettholde grunnvannstanden og for å unngå setningsskader i løsmassene over Romeriksporten.

Ifølge henne er det nærmest umulig å tette en tunnel etter at den er ferdig bygget.

Sement eller annet tetningsmiddel kan fort finne kanaler og åpne sprekker i berget.

– Treffer den en kanal som går inn igjen i tunnelen, risikerer du at sementen havner i grøfta inne i tunnelen. Noe som lett kan skje etter at tunnelen er ferdig bygget, sier Holmøy.

Fortsetter på ubestemt tid

Det utvikles hele tiden nye metoder for å tette tunneler i ettertid. Bane Nor håper det dukker opp en god løsning for Romeriksporten i fremtiden.

I dag vet de ikke hvor lenge de må fortsette å pumpe vann inn i grunnen ved Romeriksporten.

– Vi har ikke noe oversikt over hvor lenge vi må infiltrere, men vi vil for all del unngå skade på bebyggelsen. Vi vil ikke stenge av før vi har full kontroll på det, sier Brede Nermoen i Bane Nor.

Bane Nor følger opp 130 bygninger med setningsmålinger. Annethvert år undersøker NGI om det er endringer.

NRK har bedt om en kommentar til saken fra miljø- og samferdselsbyråd Siren Stav (MDG), som har ansvaret for Oslos drikkevann.

I en e-post svarer byrådsavdelingen at byråden ikke har anledning til å prioritere dette.