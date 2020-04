Rolig rølpekonsert på Lillestrøm – full fest i Kristiansand

I flere tiår har tusenvis av nordmenn reist til Strømstad for å feste på skjærtorsdag. Men på grunn av koronaviruset var ikke det noe alternativ i år.

Mens både politi og tollere melder om rolige forhold langs svenskegrensa på skjærtorsdag, er det politiet på Lillestrøm og på Sørlandet som har fått rånerne i fanget.

Over 100 biler med festglade ungdommer har torsdag kveld inntatt Sørlandsparken utenfor Kristiansand, skriver VG. Politiet er bekymret for at ungdommene ikke følger smittevernsreglene.

– Vår største bekymring er dårlige holdninger opp mot smittevern. Det er ikke mye dugnadsånd der ute, sier operasjonsleder Sveinung Alsaker til avisen.

En bilfører er anmeldt, og førerkortet er beslaglagt, opplyser Agder politidistrikt på Twitter.

Ifølge operasjonslederen kjørte bilføreren med en passasjer delvis på taket gjennom en takluke.

«Ordnede former» på Lillestrøm

Også på Lillestrøm har det vært hundrevis av rånere i løpet av dagen. På parkeringsplassen utenfor Norges Varemesse møtte folk fra store deler av Østlandet opp for å se drive in-konsert med Stian «Staysman» Thorbjørnsen og Erik Röv.

– Dette var helt fantastisk gøy. Det å se at folk sitter i bilene sine og tuter og koser seg, det var utrolig morsomt, meldte Thorbjørnsen på sin Instagram-profil etter den første konserten.

Det har foreløpig ikke kommet noen meldinger fra politiet om at festen på Lillestrøm har gått over styr.

– Jeg var skeptisk til arrangementet, fordi det ble solgt inn med rølpestemning. Men jeg snakket med politiet etter den første konserten og alt foregikk i ordnede og sømmelige former. Det er jeg veldig glad for, sier ordfører Jørgen Vik i Lillestrøm kommune.

Erik Röv opptrer foran 200 biler under en drive in-konsert på Lillestrøm skjærtorsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ville «bjuda på» litt

Samtidig som de norske rånerne startet festen på Lillestrøm, arrangerte svenskene sin egen skjærtorsdag-fest i Strømstad.

Svenske Ulf Trolle-Lindgren savnet de norske rånerne så mye at han inviterte til sin egen fest. Foto: Birger Kjølberg/NRK

Svenske Ulf Trolle-Lindgren savnet nemlig nordmennene så mye at han tok initiativ til lage en egen versjon av rånerfesten.

– Det ble tomt i byen når nordmennene ikke kom. Jeg ville «bjuda på» litt, så jeg samlet en gjeng eldre gentlemans med veteranbiler. Vi samlet 40-50 biler som kjørte kortesje med politiet foran og bak. Det var ganske stilig, sier han når NRK møter ham på grensa mellom Norge og Sverige.

Vil bidra til norsk fest neste år

Trolle-Lindgren sier at bilkortesjen ble godt mottatt og at folk fylte gatene for å heie og ta bilder. Men han innrømmer at det ble en litt rar dag uten tusenvis av unge nordmenn i byen.

– Det er mye fyll og spetakkel, javisst, men det er helt greit! Å ha et sånt karneval i Strømstad én gang i året? Det er helt topp, helt topp, sier han.

Svensken håper at de norske rånerne vil prege bybildet på skjærtorsdag igjen neste år. Da lover han at også de eldre svenske herrene vil stille opp på festen.

– Det må vi sørge for! Vi kommer ikke til å kjøre samtidig som nordmennene, men vi venter til de har gjort sitt. Så får det være vår tur. Men ingen av oss kommer til å sitte på biltaket, ler han.