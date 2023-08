– Høyre lurer velgerne, sier Seher Aydar, helse- og omsorgspolitisk talsperson for Rødt på Stortinget.

Hun går til angrep på Høyres lovnader til ansatte om like god lønn også hvis et privat selskap overtar pleie- og omsorgstjenester.

– Vi er bekymret for at det kommer til å gå utover de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

De ansattes arbeidsvilkår er avgjørende for hva slags tilbud eldre på sykehjem får, mener Rødt. Foto: Heiko Junge / NTB

– Bedre tjenester og økt trivsel

I hver valgkamp krangler politikerne om hvorvidt «bestemor på anbud» er fint eller dumt.

Høyresiden mener det kan gi bedre tjenester og økt trivsel for de eldre hvis private slipper til.

Venstresiden mener at konkurranseutsetting vil gi de ansatte dårligere lønn og pensjon.

Denne valgkampen har Høyre endret taktikk. Nå vil partiet stille klare lønnskrav til kommersielle aktører som vinner anbud.

– Vi kommer til å sørge for at ingen går ned i lønn eller får dårligere pensjonsvilkår, sier Eirik Lae Solberg. Han er Høyres byrådslederkandidat i Oslo.

– Fri forhandlingsrett

Det går ikke, mener Rødt og Fagforbundet. Ikke så lenge lønns- og pensjonsavtalene er dårligere i privat enn i kommunal sektor.

– Da må de gå inn og diktere lønnsoppgjørene. Det tror jeg ikke Høyre er interessert i heller, sier Siri Follerås. Hun leder Fagforbundet Pleie og omsorg Oslo.

Siri Follerås leder Fagforbundet Pleie og omsorg Oslo. Foto: Olav Juven / NRK

– Så dette går rett og slett ikke?

– Nei, det gjør ikke det. Vi har fri forhandlingsrett i Norge. Skal vi fortsette å ha det, kan de ikke gå inn og diktere det, sier hun.

125.000 opp i lønn

NRK møter Seher Aydar og Siri Follerås på Oppsalhjemmet i Oslo. Oslo kommune tok over driften 1. mai i år. Dermed var alle kommersielle sykehjem i byen igjen over på kommunens hender.

– Da gikk de aller fleste opp i lønn. De som gikk opp mest i lønn her, gikk opp 125.000 kr, sier Siri Follerås.

Hun gir Høyre rett i én ting. Kommunen kan stille krav om at ansatte beholder samme lønn ved såkalt virksomhetsoverdragelse, altså når driften og de ansatte blir overført til private.

Men bare fram til neste hovedoppgjør, presiserer hun. Og sier dessuten:

De ansatte risikerer å sakte akterut på sikt.

Ved neste hovedoppgjør kan tilleggene på kveld, helg og natt bli dårligere.

Pensjonsavtalen vil bli dårligere fra dag én.

Nyansatte vil få vesentlig dårligere lønn, noe som vil gjøre det vanskeligere å rekruttere folk.

– En bløff

Seher Aydar er Oslo-representant for Rødt på Stortinget. Foto: Olav Juven / NRK

– Jeg opplever Høyres argument i valgkampen som en bløff, en bløff som i verste fall vil gå ut over de menneskene som løfter velferden på sine skuldre, sier Seher Aydar.

– Men dersom konkurranseutsetting fører til bedre kvalitet, bedre tilbud til de eldre, vil ikke det ha en verdi i seg selv?

– Hvis de eldre får bedre kvalitet og bedre tilbud, er det fordi de ansatte jobber og strekker seg utrolig langt. Vi vet at hvis vi skal ha gode tjenester for de som bor på sykehjem og trenger annen helsehjelp, må arbeidsvilkårene for de ansatte være gode.

– Det er ingen tvil om at det er behov for bedre rammer i eldreomsorgen, sier Seher Aydar.

Noen få sykehjem

Eirik Lae Solberg og Høyre avfeier kritikken. Han sier at partiet vil konkurranseutsette «noen få» sykehjem.

Og ingen skal få dårligere lønn og pensjon.

Eirik Lae Solberg er Høyres byrådslederkandidat i Oslo. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Det er viktig for de ansatte. Og det er viktig for Oslo kommune for å tiltrekke dyktige fagarbeidere innen helse og omsorg i årene framover.

– Vil de da få samme lønnsutvikling som i kommunen?

– Vi kommer til å sørge for at de får konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår.

– Dette har dere ikke mulighet til å stille krav om, sier Rødt, og mener det er bløff og lureri?

– Da har ikke Rødt satt seg inn i utviklingen de siste årene. Det er fullt mulig å stille krav om dette. Det viser rettspraksis i EU, som også Norge må forholde seg til, sier Lae Solberg.

Han viser til en svensk dom som har vært omtalt hos nettstedet anbud365.

– Her må Rødt gjøre hjemmeleksa si bedre, sier Høyres listetopp.

– Intet faglig grunnlag

Fagforbundets jurister har gått gjennom dommen Høyre viser til og som handler om drosjeanbud.

– Den gir intet faglig grunnlag for Høyres valgkampløfter om at de ansatte ikke vil tape lønns- og arbeidsvilkår ved konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstjenester, sier forbundets advokat Børge Benum.

– Feilinformerer bevisst?

Dermed gjenstår det å se hvordan Høyres løfter eventuelt skal gjennomføres i praksis.

– Jeg vet ikke om Høyre bevisst feilinformerer eller om de ikke har nok kunnskap om hvordan arbeidslivet for helsearbeiderne i Norge funker, sier Seher Aydar.

Saken er oppdatert med kommentar fra Fagforbundets advokat kl. 11.53