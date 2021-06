Rødt har bestemt seg om mistillit

Rødt har landet sitt standpunkt i mistillitssaken mot Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG). Beslutningen blir meddelt på et pressemøte i Borggården klokken 12, opplyser gruppeleder Eivor Evenrud. Rødt avgjør om mistillitsforslaget mot Berg får flertall i Oslo bystyre i morgen. Frp har fremmet forslaget fordi de mener Berg informerte bystyret for sent om kostnadssprekken på 5 milliarder kroner for ny vannforsyning.