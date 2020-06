Risikerte livet for å redde tiåring som falt i elva

– Jeg tenkte «det er sønnen min. Det er et liv. Jeg kan ikke bare stå ute og rope.» Hvis det skjer igjen, så hopper jeg igjen.

Det forteller Yusuf Demir til NRK.

Vi er tilbake langs elvebredden i Hønefoss, knappe 24 timer etter ulykken. En familie på fire fra Syria var på utflukt ved området kalt Tippen, da tiåringen falt i vannet. Faren hoppet etter i et forsøk på å redde sønnen.

Erlend Søraker var på telefonen med en kollega da han plutselig fikk med seg dramaet som utspant seg.

– Jeg ser at det står en fortvilet dame der og peker ned i vannet. Og når jeg kikker ned i vannet så ser jeg en arm.

Han løp umiddelbart ned og kastet seg uti elva, og merket med en gang det han selv omtaler som en «vanvittig strøm» i elva ved Hønefoss bru.

– Tenkte at han var død

Samtidig får Yusuf Demir, som er på jobb ved «Gledeshuset», med seg at noen roper at et barn har falt i elva.

– Da så jeg sjefen min (Erlend red.anm.) i vannet. Så jeg bare hoppet, forklarer Demir.

De ble begge dratt ned av den sterke strømmen.

– Jeg begynte å bli dratt ned selv, så jeg oppsøkte redningsbøya på land. Når jeg snudde meg igjen så jeg en person som drev nedover, og da så jeg Yusuf var på full fart etter. Da tenkte jeg med en gang på å bruke bøya slik at ikke han også ble dratt under, forklarer Søraker.

De to kollegaene kastet seg begge i elva. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Da jeg fikk tak i gutten kom det bare skum ut av munnen. Jeg tenkte at han var død, forklarer Demir.

Han svømte til land og sørget for at gutten holdt hodet over vannet.

– Det så stygt ut. Jeg løp bare ned for å prøve å hjelpe til med å ta imot. Men gutten var friskere enn jeg trodde og kom seg ganske raskt, forklarer Søraker.

– Vi reddet han. Men samtidig var det trist. Vi fikk ikke med oss at faren var i vannet, sier Demir.

Mannen ble fraktet til Ullevål sykehus i luftambulanse. Foto: Werner Borg / Frilanser

Lykke snudde til nedtur

Mens Søraker og Demir reddet sønnen opp av vannet, gikk det noen minutter før redningsmannskapene ble oppmerksomme på at det befant seg enda en person i vannet.

Guttens far, en mann i 30-årene, ble funnet under vann av brannvesenet. Han ble fløyet til Ullevål sykehus, men omkom senere av skadene.

Politiet sier til NRK at ingen av dem var svømmedyktige.

– Jeg kjenner at det at vi ikke skjønte at det var to med en gang, det sitter litt hardt i, forteller Søraker.

– Det gikk fra en sånn lykke over å ha klart å få tak i han ene, men så ble det jo en ordentlig nedtur når man skjønte at det gikk galt med den andre, legger han til.

En helteinnsats

Jostein Dahl er varabrannsjef på Ringerike. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Det å kaste seg ut i denne elva det er tøft gjort. Ære være dere. Dere skal være stolte av det dere har gjort, ikke tenke på hva dere ikke har sett og ikke fått gjort, sier varabrannsjef i Ringerike, Jostein Dahl til de to.

Torsdag fikk varabrannsjefen møte de to, på samme sted som den dramatiske redningsaksjonen utspant seg en dag tidligere.

– Dere har reddet et menneskeliv, dere gjorde en helteinnsats, sier Jostein Dahl til de to.

– Det er hyggelig å høre. Man handler jo litt på instinkt, og ikke så mye med fornuft. Når man ser i ettertid så burde man vel strengt tatt ikke hoppet etter, men det var det man gjorde fordi det gikk av seg selv, sier Søraker.