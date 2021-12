– Nei, vi tror ikke at man får dårligere syn av å stirre på mobilskjermen, sier Stella Valpuri Nilsen og Dilan Budak.

Så tenker de seg om og legger til:

– Men det kommer kanskje an på hvor lenge man ser på den?

Venninnene vi treffer på gata i Drammen forteller at de kan bruke opptil 10 timer per dag på mobilen.

– Det gjelder også lekser og skolearbeid, altså. Jeg pleide å slite skikkelig med å få vondt i hodet, men nå bruker jeg blålys-briller og får ikke lenger hodepine, tilføyer Nilsen.

Stella Valpuri Nilsen (til venstre) og Dilan Budak er som ungdommer flest: Ivrige brukere av mobiltelefonen. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Det blå lyset

97 prosent av 9–18-åringene har egen mobil. Det viser rapporten «Barn og medier 2020» som Medietilsynet har lagt frem. Og mobilen, ja den brukes ofte.

Spørsmålet er: Skader stadig mer skjermtitting synet?

– Det er ikke nødvendigvis noen forskjell på det å se på skjerm eller i en bok. Vi har ikke noen bevis for det.

Ordene kommer fra professor ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, og Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse ved Universitetet i Sørøst-Norge, Rigmor Baraas.

– Hva med det blå lyset fra mobilen som angivelig skader øynene?

– Dette er omdiskutert, starter hun og legger til at det finnes standarder for hvor mye blått lys man kan utsettes for uten at det utgjør en risiko.

Rigmor Baraas og hennes kolleger ved Universitetet i Sørøst-Norge forsker blant annet på skjermbruk og syn. Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Det vi vet er at det blå lyset som kommer fra skjermer er for lavt til at det kunne påvirke øynene våre negativt.

Lyset er mye svakere enn det blå lyset som kommer fra himmelen i dagslys, som også har for lav styrke til å skade.

– Og det å gå ut, det vet vi er bra for oss og øynene, slår hun fast.

Laser og solformørkelse

Baraas støttes av professor Terje Christensen. Han er forsker ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

– Nei. Det er ikke skadelig for øynene. Det kommer altfor lite lys ut av en mobiltelefon til at det kan komme opp i skadelige nivåer i det hele tatt. Det er langt unna dét, beroliger Christensen.

Terje Christensen er forsker på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Foto: Statens strålevern

Intenst lys kan naturligvis skade synet, påpeker forskeren. Men da er det snakk om for eksempel laserlys.

– Denne type skader av blått lys ble først oppdaget hos folk som så på solformørkelser med for dårlig filter. Da kan du jo tenke deg nivået som må til for at det skal bli skadelig, understreker Christensen.

Østlige og vestlige forskjeller

Flere kinesiske barn har blitt nærsynte under koronatiden. Mange mistenker en sammenheng med økt bruk foran skjermen.

Løses synsgåten her ved universitetet på Kongsberg? Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Hva med nærsynthet i Norge?

– Tallene fra våre studier viser at kanskje færre enn femten prosent av norsk ungdom er nærsynte. Veldig lav forekomst sammenlignet med deler av Asia, hvor 60 til 90 prosent av ungdommene er nærsynte, svarer Baraas.

– Vet dere hvorfor det er sånn?

– Nei, men vi jobber med flere prosjekter for å forstå hvorfor det er slik. Det vi vet er at det er komplekst.

Synsgåten Ekspandér faktaboks Ifølge forskning.no var 16 prosent av alle barn i Kina mellom seks og åtte år nærsynte før pandemien.

Etter pandemien hadde antallet økt til 27 prosent.

I Norge er det ikke slik. Her er de fleste barn langsynte.

Fra pågående studier i Sørøst-regionen, som også ble gjennomført under pandemien, kan en ikke se at det var endringer på grunn av pandemien.

Mange mistenker en sammenheng mellom økt skjermbruk og svekket syn.

Dagslys

Baraas tilføyer at det ikke er noe som tyder på at norske og/eller skandinaviske barn er blitt mer nærsynte de siste 140 årene.

– Dette er både spesielt og viktig. Viktig fordi vi ikke helt forstår hvorfor noen blir nærsynte og andre langsynte.

Den vanligste synsfeilen hos norske barn og ungdommer er langsynthet.

«Er verden uklar eller er det jeg som trenger briller?» Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Dette er også den brytningsfeilen som ofte oversees, og som gjør at en person har dårlig utholdenhet ved nærarbeid.

På spørsmål om hvorfor flere kinesiske barn har blitt nærsynte under koronatiden og om dette kan skyldes mer skjermtid, tror professoren at det kan være relatert til innetid versus utetid.

Doktorgradsstudenten Nickolai Nilsen og mastergradsstudenten Grethe Thorvaldsen er noen av stipendiatene ved USN som prøver å løse synsgåten. Foto: Henning Rønhovde / NRK

– Barn i Norge må ut i friminuttene, noe barn i Kina ikke må.

Under koronatiden viste det seg at kinesiske barn har vært kontinuerlig inne i en lang periode, mens norske barn gikk ut selv om det var hjemmeskole.

– Det å være ute har vist seg å være viktig for å hindre nærsynthet. I hvilken grad det med å sitte nær skjermen har stor betydning for om man blir nærsynt eller ikke, er omdiskutert.

– Så dagslys kan rett og slett ha en betydning?

– Det har seilt opp som en viktig faktor, ja.

Epidemi

Men det er bare én faktor. Skal dette forstås må forskerne gjøre forskjellige målinger:

Hvordan øyet endrer seg.

Hvordan det er knyttet til søvn.

Hva slags netthinne man har.

Hvilke pigmenter man har i sansecellene og genkoden for det.

Tverrsnitt av øyet med hornhinnen (fremst til venstre), deretter øyelinsa (lys grå) og netthinna (bak til høyre). Foto: Nickolai G Nilsen og Rigmor C Baraas

Dyreforsøk viser at når på døgnet man bruker øynene til næraktivitet, kan ha en betydning.

– Det er interessant, for alle deler av øyet har døgnvariasjon. Spørsmålet blir da: Er det å sitte i mørket og jobbe på nær, eller om du gjør det på kvelden som er av betydning? Det er mange faktorer vi ikke har svar på ennå, sier professoren.

Med et AOSLO-forskningskamera (adaptive optikkskanning-lys-oftalmoskop) kan forskerne se inn i øyet og ta bilder av enkelte sanseceller på netthinnen. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Folk i Skandinavia synes «å være spart for nærsynthet-epidemien».

– Det som er viktig da er at vi er med og bidrar til å forstå hvorfor det er slik. Og at vi passer på at norske barn og unge ikke blir mer nærsynte, og at langsynte får de brillene de har behov for, avslutter Baraas.