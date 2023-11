Mandag fortalte en forsker at hun grøsser av tanken på hva KI-teknologien kan gjøre med bokbransjen. Falske bøker har allerede begynt å dukke opp på nett.

I andre bransjer får de gåsehud på armen, i positiv forstand. Som på Drammen sykehus hvor de i dag fortalte hvordan ventetida for pasientene kan bli drastisk kuttet framover, takket være kunstig intelligens.

– Vi tar bilde av et mulig brudd, som sendes anonymisert og kryptert til Belgia, og så får vi det tilbake i løpet av ett til to minutter, sier Jon Haakon Malmer Høvik, avdelingssjef i Vestre Viken Helseforetak.

Radiograf Line Johannessen ved Drammen sykehus viser helseminister Ingvild Kjerkol KI-genererte røntgenbilder. Foto: Stian Haraldsen / NRK

Ventetida forminskes

Etter en testperiode i Bærum og Kongsberg, blir nå Drammen det tredje sykehuset som tar teknologien i bruk. Vestre Viken håper å få med Ringerike også, og dermed vil tilbudet være tilgjengelig for 500.000 innbyggere.

Resten av landet vil få tilbud om å ta i bruk den samme KI-teknologien.

FØR: Hvis du har pådratt deg et kraftig overtråkk og mistenker brudd i ankelen, blir du i dag sendt på legevakta eller akuttmottaket. Du blir sittende og vente en god stund, og så kommer en lege for å se på foten. Hun tar et røntgenbilde, og så må du vente igjen, til bildet er gjennomgått.

NÅ: Med KI-teknologien blir bildet umiddelbart sendt gjennom et program, og svaret er klart etter bare to minutter.

Hvis det er åpenbart ikke-brudd får pasienten en lapp og kan reise hjem med en gang.

Ute med skade

Ethem Erdem (18) er en ivrig utøver i Elvebyen Bryteklubb. Han må dessverre holde seg unna matta en stund framover, etter at han har fått påvist et brudd i ankelen.

– Jeg trodde jeg måtte vente i flere dager, sier han.

En kjapp skanning, og så kom svaret. Det var ikke det han håpet på, men han kom seg raskt hjem.

– Det tok et minutt, og så fikk jeg svaret, sier han og forklarer Ingvild Kjerkol om det han måtte gjennom på sykehuset.

Tilbys til hele landet

Helseministeren forteller at hun tror teknologien vil gi Sykehus-Norge et stort løft.

– Dette hjelper oss til å kunne gjøre «enkle» ting mer effektivt, og det fører til en gevinst som kan komme til gode andre steder. Det er dette jeg liker å kalle økosystemet i helsevesenet, sier Kjerkol.

– Pasienten får nytte av det, og det blir en mer meningsfull arbeidshverdag for fagfolkene.

– Her snakker vi om bruddskader, hva ser du for deg i framtida, med tanke på hva denne teknologien kan brukes til?

– Store muligheter. I helsetjenesten har vi mange prosjekter og vi ønsker å bruke ressursene best mulig, det trenger vi i åra som kommer.

Hun peker blant annet på situasjonen i Nord-Norge, hvor det er store utfordringer med bemanningen i helsevesenet.

– Der er det en krevende prosess, ikke minst med tanke på reiseavstandene, så dette er inspirerende og motiverende, sier Kjerkol.

Overlege Jonas Vardal, til venstre, tror MI-mulighetene i framtida er uante. Foto: Stian Haraldsen / NRK

Starten på framtida

Overlege Jonas Vardal er ikke i tvil om at dette bare er starten på framtida.

– Radiografene kan ta en avgjørelse om pasienten skal sendes til akuttmottaket for videre behandling, eller få reise hjem. Her vil vi kunne gi et raskere svar enn vi ellers ville fått fra en radiolog, som også sitter med mange andre oppgaver. Vi kan i større grad fokusere på de oppgavene som haster mest, sier Vardal.

Selv om datamaskinene kanskje er store, er ikke planen at de skal overta for menneskene. Dette er ikke et kutt-tiltak.

– Systemet er et støttesystem for radiologene, så bildene vil alltid bli vurdert av mennesker i etterkant.

– Kommer det til å bli enda mer KI framover, også innen helsesektoren?

– Det vil jeg tro, for dette er teknologi som kommer til å påvirke store deler av samfunnet framover.