Aktor Marit Oliver Storeng starter med å lese opp tiltalen. Volden er grov fordi den skjedde uten forvarsel, sier hun.

Dommeren spør om politibetjenten erkjenner straffskyld.

– Nei, svarer politibetjenten rolig.

Han nekter skyld på alle tiltalepunkter.

Overvåkingsvideoen som viser politiet slå Kevin (26) Du trenger javascript for å se video.

Politibetjenter som var til stede oktoberkvelden voldsepisoden skjedde, skal forklare seg i retten. Det skal også vekteren som har sagt at han ble drapstruet, samt venner av de fornærmede som var til stede den natta.

Overvåkningsvideoen fra Esso-stasjonen er bevis i saken. I tillegg skal det spilles av mobilvideo tatt av Kristian Pablo Teigen, som er en av mennene som ble slått av politiet.

Elden: – Må stryke bildene fra hodet

Politibetjentens forsvarer, advokat John Christian Elden, sier hans klient er en erfaren politimann som har vært i jobb siden 2015.

Politibetjentens forsvarer John Christian Elden. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Han ønsker kun å gjøre ting innenfor rammene, sier Elden.

– Saken har vært en stor belastning for han. Ikke minst som følge av lekkasjer fra saken i mediene i forkant av denne hovedforhandlingen.

Elden sier det er «utopisk» at retten ikke har fått med seg saken.

– Dere må stryke bildene ut av hodet. Det vi har hørt på forhånd, og mener og tror, det må vi se bort fra. Også starter vi på scratch. Den som sitter tiltalt har som krav å bli behandlet som uskyldig, sier han.

Kniv og batong

Elden viser til beslag hos Kevin Simensen. Det var Simensen som ble lagt i bakken og slått i hodet og kroppen gjentatte ganger.

Fra en handlepose tok Elden opp en kniv for å vise retten hva Simensen skal ha hatt i lomma den kvelden.

– Det er ikke hvilken som helst kniv, den ble ikke funnet i sliren, men løs. Retten må også være oppmerksom på hvor han hadde hendene sine, sier Elden.

Elden viste også fram en batong.

– Retten skal se hvordan batongen kommer ut fra armen til Simensen, sier han.

Elden sier til NRK at kniven og batongen han viser i retten, var det som faktisk ble beslaglagt fra Simensen.

Kevin Simensen bekreftet til Dagbladet den 2. mai at han hadde en kniv i lomma, men at den aldri var fremme og var i lomma hans hele veien.

Nervøse fornærmede

– Det blir litt ubehagelig å se han igjen, sa Kevin Simensen til NRK på vei inn i retten i Kongsberg onsdag morgen.

Kevin Simensen og Kristian Pablo Teigen på vei inn i retten onsdag. Foto: Laila Nguyen Engebretsen / NRK

Både han og kameraten Kristian Pablo Teigen er fornærmet i saken. De sier de er nervøse for hva som venter.

– Angrer dere på noe som skjedde den kvelden?

– Nei, svarte mennene.

– Kanskje på at vi dro ut i det hele tatt, sa Teigen.

Skjerpet tiltale

En overvåkningsvideo viser voldsepisoden fra oktober i fjor.

Videoen viser hvordan politibetjenten legger Simensen i bakken utenfor Esso-stasjonen på Kongsberg. Deretter slår han Simensen gjentatte ganger i hodet og på kroppen.

Politibetjenten slo også Simensen Kristian Pablo Teigen med batong.

Tiltalen mot politibetjenten ble nylig skjerpet. Han er tiltalt for grov kroppskrenkelse og for å ha grovt uaktsomt grovt brutt sin tjenesteplikt.

Aktor ville først gi politibetjenten bot

NRK har tidligere skrevet at etterforskningsavdelingen i Spesialenheten ville gi politibetjenten en bot for volden. Sjefen i Spesialenheten var ikke enig i det, og det ble tatt ut tiltale for vold.

Det var aktor Marit Storeng som innstilte på bot, og det er hun som nå stiller i retten for påtalemyndigheten.

Aktor Marit Oliver Storeng. Foto: Tordis Gauteplass / Tordis Gauteplass/NRK

Storeng tok selv opp temaet i retten. Hun sier politibetjentens forsvarer John Christian Elden har stilt spørsmål rundt dette.

– Saken stiller seg nå annerledes. Hva jeg mente på et tidligere nivå, er ikke relevant, sier hun.

Hun sier det ikke er uvanlig verken i påtalemyndigheten eller i spesialenheten at tiltaler endrer seg.

Rettssaken går i Buskerud tingrett i Kongsberg onsdag, torsdag og fredag.