Rett utafor Oslos bygrense er det lange køer til treningssentrene

Den sosiale nedstengningen av Oslo har ført til at treningssentrene har måtte stenge, men samme gjelder ikke for Bærum.

Der får både treningssentre og steder som server alkohol holde åpent.

Regjeringen har fryktet at Oslo-folk drar dit for å trene, og på tirsdag ble det observert lange køer utenfor Sats på Bekkestua i Bærum.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har sett bildet av folk i kø uten for treningssenteret og reagerer på det.

– Det så veldig folksomt ut og jeg kan ikke skjønne at de klarer å holde avstandsreglene der, sier Johansen.

Og han mener Oslo-folk bør la være å dra til Bærum for å trene. NRK besøkte Sats på Bekkestua onsdag kveld. Ingen av dem som er i køen sier at de er fra Oslo.

Både helseminister Bent Høie og byrådslederen mener kommunene rundt Oslo bør innføre like strenge tiltak som i hovedstaden for å få kontroll på smitten.

– Oslo-området er et arbeidsmarked og vi er gjensidig avhengig av hverandre, sier byrådssleden.

VIL HA LIKE TILTAK: Raymond Johansen skulle aller helst sett at Asker og Bærum hadde de samme tiltakene som Oslo. Foto: Anders Fehn / NRK

– Mange vil trene

For å opprettholde to meters avstand mellom kunder som trener på Sats har det blitt et køsystem med én inn og én ut.

Dette kunne man se hvis man dro til Sats Bekkestua tirsdag ettermiddag.

– Det er mange som har lyst til å trene, og vi opplever at vi har en begrenset kapasitet som følge av korona, sier Niklas Ursin, regionsjef i Sats.

Han har ikke lagt merke til at det er flere Oslo-folk på treningssenteret i dag.

– Det er ikke en signifikant forskjell fra hvordan det pleier å være i forhold til våre tall, sier han.

Ikke samme tiltak i Bærum

Til tross for regjeringens oppfordring, har Asker og Bærum kommune valgt å ikke innføre de samme smitteverntiltakene som hovedstaden.

Formannskapene i de to kommune vedtok nye koronatiltak mandag ettermiddag.

Svømmehaller, treningssentre og museer kan fortsatt holde åpent i kommunen. Påbud om munnbind gjelder innendørs på alle offentlige steder, inkludert treningssentre.

Det blir heller ikke forbud mot alkoholservering.

Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen ønsket blant annet å stenge treningssentre.

Også Helsedirektoratet anbefalte Bærum å følge Oslo.

Det støttet ikke kommunedirektør Geir B. Aga i Bærum kommune.