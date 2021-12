Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Desember måned ble annerledes enn mange kanskje så for seg. Omikron sprer seg og skaper stor usikkerhet.

Usikkerheten har vært spesielt krevende for utelivet. Plutselig kan situasjonen endres med nye regler og råd.

– Vi har blitt mestre på å kaste oss rundt og gjøre det beste av situasjonen, sier Sverre Haug.

Han er restaurantsjef på Villa Paradiso Frogner. Forrige uke fikk han 750 avbestillinger. 450 av dem var i helga.

– Det har vært en stor skuffelse. Det har vært avbestillinger konstant, sier Haug.

Så langt har ikke Villa Paradiso Frogner måttet permittere noen ansatte. Restaurantsjefen håper det ikke blir nødvendig. Foto: Live Marie Hagen Wold / NRK

Færre gikk på byen i helgen

Det er ikke bare Villa Paradiso som har fått avbestillinger. Utelivet ble truffet hardt av strengere restriksjoner.

Tall fra BankAxept og Vipps viser nedgang i transaksjoner og omsetning for barer og restauranter over hele landet. Det skriver Vipps i en pressemelding.

– I et normalår ville vi mest sannsynlig sett en økning denne helgen i både omsetning og antall transaksjoner. Derfor er det leit for utelivsbransjen at utviklingen går i motsatt retning, sier kommersiell leder Vegar Heir.

Serveringsbransjen har blitt godt kjent med munnbind og QR-koder. For andre år på rad mister flere utesteder den viktige julebordsesongen. Foto: Nadir Alam

Også næringsetaten i Oslo forteller at vesentlig færre var ute på byen i helga. De fleste utesteder som ble kontrollert hadde innført de nye smitteverntiltakene.

Tapte flere millioner

Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene tapte 4,5 millioner kroner i helgen. Til tross for at de fikk gjennomføre noen nedskalerte konserter.

– Kulturbransjen har vært nede for telling mer enn noen annen bransje, sier Hans A. Lier til NTB.

Han er styreleder i Auditorium AS som driver disse stedene.

Sånn var det på Rockefeller i fjor. Tilviste plasser og en meter mellom alle gjester. Foto: Heiko Junge / NTB

Regjeringen lover at koronaordningene for kultur, frivillighet og idrett forlenges. Men i likhet med NHO og Virke mener Lier det ikke er nok.

Nye regler for serveringssteder

Torsdag forrige uke innførte regjeringen nye tiltak. Følgende tiltak gjelder for utelivet i Oslo og flere nabokommuner:

Ikke flere enn 100 gjester på private arrangementer innendørs på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Registrering av gjester for å kunne varsle om smitte.

Bordservering av alkohol.

Alle gjester må ha sitteplass på steder som serverer alkohol.

Ikke mer enn 600 på innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser.

Ønsker seg mer forutsigbarhet

Restaurantsjefen på Villa Paradiso Frogner er bekymret for framtiden. Det verste som kan skje nå er at han må permittere ansatte.

– Men jeg håper at de som velger at vi skal ha dissene tiltakene vet hva de gjør og at det er for det bedre, sier Sverre Haug.

Til jul ønsker han seg mer forutsigbarhet. Samtidig skryter han av gjestene som også raskt tilpasser seg nye regler.

– Antibacforbruket er superhøyt, sier Haug.