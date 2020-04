Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det var en fotpatrulje i Fredrikstad sentrum som oppdaget at det satt mange gjester på uteserveringen. Gjestene satt altfor tett både på hverandre og på de ansatte som gikk rundt for å servere, sier politiførstebetjent Rolf Aamodt i Øst politidistrikt til NRK.

Serveringsstedet Riviera Fusion ligger på brygga i Fredrikstad sentrum. Politipatruljen som var på stedet dokumenterte situasjonen med bilder.

Ifølge Aamodt satt det 26 personer på uteserveringen da politiet var på stedet.

– Det er litt vanskelig å si akkurat hvor mange som hadde vært greit. Det har litt med plassering av gjester og så videre. Men for å overholde tometersregelen, så var det altfor mange der. Det er restaurantens ansvar om å overholde reglene, sier han.

Innehaver Tuck Phau på Riviera Fusion sier til NRK at han ikke er enig i politiets vurdering i at det var for mange folk på uteserveringen.

– Da politiet var her, så satt det litt over 20 stykker på en uteservering med 70 sitteplasser. Jeg synes ikke at gjestene satt så tett som politiet ville ha det til. Det er ikke store brudd vi i så fall har gjort. Hadde politiet kommet hit hver dag og sett at det var stinn brakke, så hadde det vært noe annet, sier han.

Føler seg jaktet på

Aamodt bekrefter videre at restauranten senest torsdag fikk advarsler for det samme.

– Jeg var selv innom stedet i går. Da var det mer avstand mellom gjestene, men de fikk da en advarsel, sier han.

Phau forteller at restauranten prøver å overholde smittervernreglene, og at de blant annet har stengt flere bord og hengt opp plakater med informasjon om at kundene må holde avstand til hverandre.

Han føler at han blir jaktet på og hevder at politiet har vært hos ham flere ganger etter å ha fått «tips om at han har for mange gjester».

– Jeg fikk en telefon om at vi måtte stenge for å være solidariske med de andre stedene som holder stengt, men jeg har valgt å holde åpent. Jeg føler at det er noen som sjekker oss helt til de finner noe galt, og så tyster til politiet fordi de ikke kan gjøre noe med det selv, sier innehaveren.

Fredriksstad Blad: Trolig den første i Norge

Ifølge Fredriksstad Blad er restauranten trolig den første i Norge som blir anmeldt for brudd på smittevernreglene

Aamodt i politiet sier til NRK at de valgte å ikke stenge stedet, men heller gi et pålegg om å utbedre situasjonen slik at serveringen overholder smittevernsbestemmelsene.

– Men de har blitt anmeldt for brudd på smittevernloven, og så vil juristene se på saken og bestemme om det skal gis et forelegg eller ikke, sier han.

Phau sier at han trolig ikke kommer til å akseptere en eventuell bot.

– Hvis jeg mener at jeg er urettferdig behandlet, så vil jeg ikke godta den boten. Jeg føler at det er noen som rett og slett prøver å forfølge meg.

Du føler deg urettferdig behandlet?

– Ja, jeg føler meg urettferdig behandlet.