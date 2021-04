Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Høgskolen i Østfold ligger side ved side med Fredrikstad stadion. Mens spillerne i førstedivisjonsklubben FFK har fått unntak fra koronarestriksjonene, og nå får trene som normalt, står en rekke studenter i fare for å ikke kunne fullføre utdanningen.

– Vi kan se ned på banen fra høgskolen, når vi får lov til å være der. Studentene får ikke komme, men vi er glade for at spillerne får lov til å komme på banen, sier rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Toppidrettsutøvere får unntak fra det strengeste tiltaksnivået. Allerede i dag kan spillerne i de to øverste divisjonene i fotballen trene samlet igjen.

– Det er litt frustrerende at man prioriterer toppfotball foran det faktum at unge mennesker skal få fullført utdanningen sin. Det fremstår latterlig med de vurderingene som gjøres, sier Jelsness-Jørgensen.

Regjeringen har åpnet opp for aktivitet på Fredrikstad stadion igjen. Men elevene ved høgskolen som ligger i nabobygget må fremdeles vente på grønt lys. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Opp mot 200 studenter i faresonen

Norske studiesteder frykter stort frafall fra studiene på grunn av koronapandemien. Institusjonene har varslet at så mange som 5900 studenter er i faresonen.

På Høgskolen i Østfold står mellom 100 og 200 studenter i fare for å ikke få fullført utdanningen sin.

Rektor Jelsness-Jørgensen mener konsekvensene av koronarestriksjonene er større for studentene enn for idrettsutøvere.

– Vi står i fare for å ikke få utdannet folk og unge mennesker som har tatt opp studielån og flyttet hjemmefra. Det opplever jeg personlig som en langt større konsekvens enn det faktum at man ikke får spilt fotball, sier han.

Har bedt om ny vurdering

Natt til fredag åpner regjeringen for at studenter i områder uten høy smitte kan få være mer fysisk til stede ved undervisning. Lesesaler og bibliotek kan da holde åpent med tiltak.

Men Fredrikstad er sammen med en rekke Viken-kommuner fortsatt underlagt det strengeste tiltaksnivået. Det betyr at studentene her ikke får lov til å fysisk komme på skolen.

Henrik Asheim føler med studentene som får en utfordrende slutt på studieåret. Foto: Fredrik Hagen / Fredrik Hagen

– Vi vet at det er svært krevende for studenter i kommuner med høyt smittetrykk med de strengeste smitteverntiltakene. Stengte lokaler gjør innspurten av studieåret utfordrende, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Regjeringen har nå bedt FHI og Helsedirektoratet vurdere mulighetene for å myke opp reglene også på de strengeste nivåene.

– Jeg ser på mulighetene for lettelser for studentene som et stort håp, forhåpentligvis innen denne uken er slutt. Vi har kontroll på situasjonen, så vi er avhengig av at de gir oss tillit, sier rektoren.

Var på skolen sist i september

Flere studentledere har slått alarm om situasjonen til Kunnskapsdepartementet.

– Det er frustrerende å se at vi er prioritert bort nok en gang. Med unntak av noen få uker i september, så har vi omtrent ikke sett hverandre fysisk, sier leder i studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold, Marte Emilie Skjennem.

Marte Emilie Skjennem er leder i Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold. Foto: BÅRD HALVORSEN / BÅRD HALVORSEN

Hun forteller at flere studenter savner det sosiale samholdet.

I tillegg er det mange som ikke får gjennomført forsøk og oppgaver hjemmefra.

– Jeg frykter at flere studenter ikke får det læringsutbyttet de trenger for å gå ut i de yrkene de utdanner seg til, sier Skjennem.