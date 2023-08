Økte priser i Sverige: Omsatte for 600 millioner i juli

– Været har mye å si. Det dårlige været har slått positivt ut for oss, sier Ståle Løvheim.

Han er senterleder på Nordby shoppingcenter i Strömstad.

På parkeringsplassen utenfor det store kjøpesenteret er det bare norske bilskilt å se. Som så mange andre dager i sommer er det regn i lufta.

Juli ble en rekordmåned for Nordby shoppingcenter, ifølge senterleder Ståle Løvheim. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Grensehandelen ble satt på pause i to år på grunn av pandemien. Men nå kan senterlederen igjen le hele veien til banken.

– Vi har hatt ca. én million besøkende og omsatte for 600 millioner kroner i juli i år. Det er en ny rekord, og vi er kjempeglad og fornøyd.

Men det var like mange kunder der sommeren 2019, som er det siste normalåret før pandemien.

Og senterlederen sier nordmenn handler noe færre varer enn før, og at folk snur mer på krona.

– Folk er mer forsiktige nå, sier Løvheim.

Derfor er det en annen grunn til at omsetningstallet øker i rene kroner.

Prisene slo ut

I Sverige har matvareprisene økt kraftig siden de siste årene. Prisene i mai i år var nesten 26 prosent høyere enn i november i 2021.

Til sammenligning steg matvareprisene i Norge med 11,5 prosent i 2022.

– Vi ser at matvareprisene har økt både for forbrukerne og produsentene, sier prisstatistiker ved den svenske statistikkmyndigheten (SCB) Mikael Nordin til NRK.

Det generelle prisnivået har også steget i samme periode, men ikke like mye. Ifølge SCB har konsumprisindeksen (KPI) økt med rundt 15 prosent.

I april i år sank matvareprisene i nabolandet for første gang på 17 måneder.

– Det ser ut som at prisene de siste månedene har begynt å stabilisere seg. Det betyr ikke at prisene går ned på samme nivå som i 2022, men det betyr at prisene nå stabiliserer seg på et nytt, høyere nivå, forklarer Nordin.

Det er like mange som besøker kjøpesenteret i Strömstad som i 2019. Likevel var omsetningen 10 prosent høyere i juli i år. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

Tenker på prisen

I andre kvartal i år handlet nordmenn for 2 milliarder kroner i Sverige, mens det ble gjennomført 1,1 millioner dagsturer over grensa, ifølge DNB.

– Enkelte ting er jo mye billigere her!

Ekteparet Torhild og Rolf Johansen har tatt turen over grensa fra Sarpsborg for å fylle opp handlekurven. Selv om mange dagligvarer er billigere i Sverige, plukker de ikke med seg hva som helst.

– Osten for eksempel er mye dyrere. Så enkelte ting har gått opp i pris. Men det gjør det jo hjemme også, sier Rolf Johansen.

Brød og bakervarer kan handles for rundt halv pris i Sverige sammenlignet med Norge, ifølge Torhild og Rolf Johansen. Foto: Emilie Lykke / NRK

Prisbevisste på handletur er også Truls Skauge Klausen og Toril Sjøgren Klausen. Selv om matvareprisene har økt kraftig, sparer de fortsatt penger ved å legge handleturen til Sverige.

– Det er fortsatt mye som er billigere enn i Norge. Man må bare vite hva man ser etter, sier Skauge Klausen.

Truls Skauge Klausen og Toril Sjøgren Klausen kjøper blant annet brus i Sverige for å spare penger. Foto: Emilie Lykke / NRK

Halv pris

Senterlederen på Nordby tror det er flere grunner til at den økte omsetningen. Dårlig vær er én grunn. At flere nordmenn har lagt ferien til Norge spiller også inn, tror Løvheim.

– Det har kommet en ny trend etter pandemien. Folk handler mer nøkternt.

Den viktigste grunnen er nok likevel at mange varer fortsatt er billigere i Sverige enn i Norge.

– Om kronekursen skulle variere noen prosent, så spiller det ingen rolle. For her snakker vi om for eksempel bacon som er 40 til 50 prosent billigere.