Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi føler nesten en diktatorisk holdning på grensen. Det har vi gjort i lang tid, sier Ståle Løvheim.

Han er senterleder på Nordby i Strömstad. Det store kjøpesenteret ligger drøye seks kilometer fra grensa og lever av norske kunder.

Etter et pandemiår der få passerte grensa inn til Norge, gikk trafikken kraftig opp i sommer. Det skjedde i takt med at flere nordmenn ble vaksinert, men også fordi norske myndigheter lettet på karantenereglene.

Senterleder Ståle Løvheim ved Nordby Shoppingcenter mener tiden er overmoden for å bedre flyten over grensa. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Den økte trafikken har ført til mye kø.

De reisende blir nemlig stoppet av politiet og må enten vise gyldig vaksinesertifikat eller innreiseskjema. Etter at smitten i Sverige igjen økte, må de som ikke er fullvaksinert igjen testes og gå i karantene.

Løvheim synes summen av dette er uheldig.

– Vi lurer på hva norske myndigheter får ut av dette?

En halv million reisende

De siste dagene har smitten i Norge vært den høyeste under pandemien. Også importsmitten er rekordhøy, med over 2000 tilfeller i august.

Men få smittetilfeller kan spores til Sverige.

Tall NRK har fått fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at mer enn én million reisende har fylt ut innreiseskjema for å slippe inn i Norge i løpet av sommeren.

Over halvparten av disse har reist fra Sverige. Likevel kan mindre enn 4 prosent av den importerte smitten gjennom sommeren spores til Sverige. Det viser tall fra MSIS.

Flere andre land har bidratt med mer importsmitte, selv om trafikken derfra er mye lavere.

NRK forklarer Hvor kommer importsmitten fra? Bla videre Importsmitte Mellom 1. juni og 31. august er det registrert 3290 smittetilfeller i Norge som kan knyttes til reiser fra utlandet. Sveip for å se hvilke land som topper statistikken. Kosovo Tallene fra MSIS viser 204 smittetilfeller i sommer kan spores til reiser fra Kosovo. Spania 196 av smittetilfellene i Norge kan spores til Spania. Tyrkia 174 smittede personer har oppgitt Tyrkia som avreiseland. Land med over 100 importsmittetilfeller Fire andre land kan knyttes til over 100 importsmittetilfeller hver: Litauen (137), Sverige (127), Russland (127) og Irak (115). Alle tallene kan øke når flere smitterapporter kommer inn i databasen. Les også: Færre passerer grensa, men flere tester positivt Forrige kort Neste kort

Tallene har visse mangler som gjør det krevende å få fullstendig oversikt over sammenhengen mellom grensetrafikk og importsmitte.

Om tallene Ekspandér faktaboks Over 150.000 koronatilfeller er registrert i Norge så langt i pandemien. Disse samles i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

I 74 prosent av sakene finnes informasjon om hvilket land smitten har oppstått. Andelen med kjent smittested er lavere på de nyeste smittetilfellene siden det tar tid å samle alle opplysningene.

I juni, juli og august er det så langt registrert 3290 koronatilfeller i Norge hvor personen oppgis å ha blitt smittet i utlandet. 2072 av disse kom i august, noe som gjør måneden til den verste for importsmitte under pandemien.

Kosovo, Spania, Tyrkia, Litauen, Sverige, Russland og Irak topper lista for sommeren.

3,9 prosent av de man vet ble smittet i utlandet, er smittet i Sverige.

En oversikt fra DSB viser at rett over en million har fylt ut innreiseskjemaet for å komme inn i Norge siden starten av juni.

520.000 av disse oppgir at de reiste fra Sverige. Polen er nummer med rett over 100.000.

MSIS har ikke informasjon om smitteland i alle sakene. Enkelte reisende slipper å fylle ut innreiseskjemaet slik at ingen vet det totale antallet som har krysset grensa. Utfyllingen er dessuten tillitsbasert. Dermed kan enkelte ha krysset av for at de reiste fra Sverige selv om de i realiteten bare kjørte via Sverige fra et annet land. Slik usikkerhet gjør at dataene fra MSIS og DSB ikke er direkte sammenlignbare. Den store andelen reisende fra Sverige (51,3 prosent) og den lille andelen smittede fra Sverige (3,9 prosent) viser likevel en så tydelig tendens at NRK har valgt å peke på den i artikkelen.

Likevel viser de en klar tendens til at reiser fra Sverige til Norge utgjør en langt mindre risiko for importsmitte enn innreise fra mange andre deler av verden.

Tallene får flere som er opptatt av god flyt over grensa til å reagere.

– Blir mistenkeliggjort uten grunn

– Grensependlere og folk som kjører over har blitt mistenkeliggjort, men altså uten grunn. De har vaksinasjonspass, og smitten er ikke så høy der man kommer fra, sier riksdagspolitiker Ann-Sofie Alm.

Hun mener både norske og svenske myndigheter må lære av det som nå skjer til neste gang en liknende situasjon oppstår.

Politiet kontrollerer alle innreisende på grensa til Norge. Foto: Petter Larsson/NRK

For eksempel mener hun det er et problem at det er vanskelig å passere grensene selv i perioder når smitten i Sverige er lavere enn i Norge.

Det samme peker senterleder Ståle Løvheim på.

Han stusser dessuten over at de som har vært noen få timer i Sverige må testes og gå i karantene. En slik test vil neppe fange opp om personen faktisk er smittet i løpet av oppholdet i nabolandet, mener han.

– Det virker som om man overdriver. Dette kunne blitt løst på en mye bedre måte. Jeg spør om hvorfor vi holder på med dette fortsatt?

Vil delvis fjerne grensetesting

Torsdag anbefalte norske helsemyndigheter å droppe grensetesting ved dagsturer til utlandet fordi slike tester har liten verdi for å påvise smitte.

Regjeringen vil imidlertid ikke åpne for at uvaksinerte kan dra på dagsturer til Sverige uten test og karantene.

Grunnen er ordningen potensielt kan bli misbrukt, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Det vil være svært vanskelig for grensekontrollen å kontrollere om man faktisk har hatt et kortvarig opphold i utlandet, sier han.

Regjeringen har latt smittetrykket i avreiselandet avgjøre om folk må testes og gå i karantene. De har i mindre grad sett på hvor mange som faktisk tar med smitte fra hvert enkelt land eller region.

Fortsatt er rådene fra FHI og Helsedirektoratet helt avgjørende for regjeringen.

– Etatene er enige i at avvikling av innreisekarantene nå kan øke risikoen for smitte fra innreisende til landet. De anbefaler at man ser på avvikling av innreisekarantene ved overgangen til en normal hverdag med økt beredskap. Regjeringen vil ta stilling til dette da, skriver han.