Rekordmange satser som gründere under pandemien

I rasende fart fyker en liten luftputebåt bortover vegg til vegg-teppet i kontorfellesskapet på Skullerud i Oslo.

Haleror og skrog er av papp, mens understellet er en gjennomsiktig plastpose.

Snart tar også en drone av fra en puff midt i rommet. Det ser ut som hjemmesnekra leketøy, men egentlig er de deler av et byggesett som er utviklet til bruk i skolene.

– Dette er absolutt for dem som ønsker å engasjere elevene sine og gjøre det gøy å lære, reklamerer mannen med fjernkontrollen, Henning Pedersen. Han er den ene av de to grunnleggerne av selskapet Makekit.

Henning Pedersen demonstrerer hvordan man flyr dronen som kan bygges av delene i byggesettet. Foto: Dag Aasdalen / NRK

For å få dem til å virke må elevene bruke alt fra matte, programmering og håndverksferdigheter.

– Vi vet jo alle at man lærer mye bedre når det er gøy. Og når det man lærer blir omsatt i noe man ser, istemmer den andre av grunnleggerne, Steinar Holøs. Han er også selskapets daglige leder.

Satser internasjonalt

Og nå håper de at byggesettet skal ta av på skoler i utlandet.

Den vesle oslobedriften med fem ansatte har søkt og fått støtte fra Innovasjon Norge til å erobre nye markeder.

Og de er langt fra alene om å satse under koronapandemien.

Mange har funnet fram ideer de har hatt liggende i skuffen, sier direktør i Innovasjon Norge i Oslo og Viken, Kristin Willoch Haugen. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Det har vært en voldsom pågang i 2020, sier Kristin Willoch Haugen som er direktør for Innovasjon Norge i Oslo og Viken.

Innovasjon Norge er delvis eid av Nærings- og fiskeridepartementet og jobber for å skape vekst og omstilling i næringslivet. Dette gjør de blant annet gjennom å tilby støtte – og låneordninger til nyoppstartede bedrifter.

Bare på Haugens regionkontor viser siste opptelling:

1850 søknader er innvilget, mot 750 i fjor.

3 milliarder kroner tildelt, mot 0,7 milliarder i 2019.

Nasjonalt er det tildelt 12,6 milliarder kroner, mot 6,7 i fjor.

– Vi har sett utrolig mye skaperglede, og evne og vilje til å snu seg rundt i en veldig vanskelig tid, sier hun.

– Folk har hentet planer de har hatt liggende i skrivebordsskuffen og søkt oss om tilskudd og lån til å faktisk realisere disse utviklingsprosjektene, sier Haugen.

Samtidig skal det sies at Innovasjon Norge har hatt ekstra store rammer og virkemidler i år.

Noen har ekstra flaks

For mange næringsdrivende har 2020 blitt et mørkt år som har ført med seg konkurser og stengte dører.

Men for andre har koronapandemien bydd på nye store muligheter. Som for selskapet Decon-X på Lysaker i Bærum.

Ut av en ventil foran på roboten spruter det hydrogenperoksid – et stoff som vanligvis brukes til å bleke hår og tenner. Gjennom vinduet kan vi se hvordan et rom langsomt blir fylt med tåke.

Roboten lager en tørr tåke som dreper alt som er av mikrober i rommet, forteller daglig leder i Decon-x, Bjørn Platou. Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Før koronaen hadde vi 160 kunder, men etter mars har det over doblet seg, sier Bjørn Platou i Decon-X.

Maskinen han viser fram er laget for å drepe sykehusbakterier og mikrober. Det er ikke noe minus at den også dreper virus som covid-19. Etter tre timer skal rommet være fritt for smittestoffer og klart for bruk igjen.

Selskapet er blant dem som har søkt og fått støtte til satse utenlands i 2020.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Platou forteller at de første kundene var sykehjem og sykehus i Norge, men at de nå har kunder og interessenter i Belgia, Tyskland og Spania.

Nye arbeidsplasser

Målet til Innovasjon Norge er at satsingen skal gi nye arbeidsplasser i Norge.

Bedriften bak det kreative skolemateriellet skal ha lansering av byggesettet i utlandet over nyttår.

Delene til byggesettet produseres i fabrikker i Norge, sier Steinar Holøs. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Vi har allerede fått forhåndsbestillinger, så det ser lyst ut, sier Steinar Holøs.

Målet deres er å bli blant de ledende selskapene i verden innen undervisningsteknologi. Lykkes de, kan det skape positive ringvirkninger.

– Alt du ser her, alle hovedkomponentene er produsert på norske fabrikker, sier Holøs og ser ut over puffen med byggesett-komponenter.