Trusler hadde han mottatt. Men hvor i fare han egentlig var, forsto forfatter og journalist Waheed Warasta (48) først da han fikk en anonym telefon fra en statlig ansatt fan.

– Det er opprettet en blasfemisak mot deg, advarte mannen i andre enden.

– Du bør forlate Kabul.

Samtalen ble starten på en tre år lang flukt før Waheed ble Nesoddens første fribykunstner.

FRIBYFORFATTER: Afghanske Waheem Warasta (47) kom til Norge høsten 2021. I februar 2022 kom kona og datteren etter. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

Fribyer tar imot kunstnere, forfattere og journalister som har måttet flykte hjemlandet etter trusler for sine ytringer.

De siste årene har fribyorganisasjonen ICORN hatt et stigende antall søknader.

– Men det eksploderte i 2021 med krisen i Afghanistan. Vi har aldri opplevd noe liknende før. Det er historisk rekord, sier direktør Helge Lunde.

JOBBER FOR YTRINGSFRIHET: Helge Lunde, direktør i ICORN (International Cities of Refuge Network), leder arbeidet med å velge ut hvilken forfulgte kunstnere som skal få fribyopphold. Foto: ICORN

Fryktet å bli drept

Da Kabul falt 15. august 2021, var Waheed Warasta allerede på flukt i Usbekistan.

Han er kjent fra eget språkprogram på kanalen TOLO TV og var direktør for ytringsfrihetsorganisasjonen Afghansk PEN.

Waheed og kona – poet og litteraturprofessor Khaleda Froagh (59) – tilhørte Kabuls intellektuelle.

Fra sitt nye rekkehushjem i vinterkledde Nesodden må ekteparet og datteren Nirvana Froagh (17) fortrenge alt som var og fokusere på det som er:

Et nytt land.

En ny kultur.

Et nytt språk.

ARBEIDSDISIPLIN: Waheem Warasta og Khaleda Froagh bruker mye tid hver dag på å lære seg norsk. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

– Mennesker er ikke fugler som forlater et tre og lett bygger et nytt rede i et annet. Menneskers sjel er forbundet med stedet de har vokst opp, sier Warasta lavmælt.

– Men det kommer et punkt da du føler deg tvunget til å ta den smertefulle beslutningen om å flykte for ikke å bli drept.

Forfulgt fritenker

Dampende persisk ris blir servert med spinatstuing og salat. Etter måltidet settes rosiner, mandler og klementiner på bordet, mens Nirvana skjenker grønn te.

17-åringen gjør seg klar til å dra på sin første gitartime.

På dagtid går hun i introklasse med foreldrene. Fritiden fylles med kunst, musikk og poesi.

FRITT FREM FOR MUSIKK: Talibans musikkforbud er uforståelig for kunstnerfamilien. Nirvana Froagh (17) tester gitaren med pappa Waheem Warasta. Mamma Khaleda Froagh følger med. Foto: Erling Dalhaug Daae / NRK

Det uvanlige navnet hennes vekket reaksjoner i Kabul, men foreldrene nektet å føye seg etter religiøst press om å gi datteren et muslimsk navn.

– Jeg er fritenker. Min religion er kjærlighet og humanitet, respekt og likhet mellom alle mennesker, understreker Waheed Warasta.

Slike uttalelser provoserte Taliban.

– Stor pågang

ICORN merker også behov for akutt beskyttelse etter opptøyene i Iran og krigen i Ukraina.

– Det blir vanskeligere å være forfulgt ytrer i Russland og Belarus. Derfra merker vi stor pågang, sier ICORN-direktør Lunde.

Den Stavanger-baserte, internasjonale organisasjonen hjelper kunstnere å få opphold verdens om lag 80 fribyer.

I Norge er det i dag 24 fribyer. De har forpliktet seg til å gi forfulgte kunstnere et toårig opphold.

Fribyordningen i Norge Ekspandér faktaboks Norge har 24 fribyer.

I Stor-Oslo-området har Oslo, Asker, Nesodden og Drøbak fribystatus.

Mens fribykunstnere i andre land risikerer å bli kasteballer, får de som kommer til Norge permanent opphold.

Norge er et unntak innen ICORN-systemet. Her kommer kunstnerne som overføringsflyktninger fra FN på den frie kvoten.

Det er UDI som innvilger opphold.

Fribykunstnere må dokumentere identiteten og at de forfølges for meningsytring.

De ankomne følges opp av ICORN og Norsk PEN.

Det toårige opplegget som fribykunstner består av samlinger og oppfølging.

Fribyen forplikter seg til å legge til rette for integrering sosialt og kunstnerisk.

Målet er at kunstneren skal få et nettverk og godt grunnlag til å fortsette arbeidet også etter at fribyperioden er over.

Initiativet kom fra forfatteren Salman Rushdie i 1993. I 2005 ble representanter fra flere byer som engasjerte seg enige om å danne et internasjonalt fribynettverk.

ICORN har siden oppstarten i 2006 hjulpet rundt 200 forfattere til å få beskyttelse i fribyene verden over. KILDE: ICORN-direktør Helge Lunde

Kriger med karikaturer

Mange kommer alene. Irakiske Ahmed Falah (35) flyktet fra drapstrusler i Bagdad til Jakarta.

Truslene kom etter en kritisk tegning av en militsleder.

Etter fem år i eksil ble han fribykunstner i Drøbak.

Nå har han fulltidsjobb på Avistegnernes hus – et galleri og nasjonalt senter for ytringsfrihet.

PROTESTTEGNEREN: Karikaturtegner Ahmed Falah fra Bagdad er fribykunstner i Drøbak. Her viser han frem en av sine egne tegninger på Avistegnernes hus. Foto: Anders Fehn / NRK

Å sette seg inn i det norske systemet har vært utfordrende.

Ofte føler han på ensomhet. Han fortrenger den ved å tegne.

– Jeg tegner ikke for å være morsom. Jeg vil få folk til å tenke. Jeg vil vise hva militærmilitsene i Irak gjør med kunstnere.

PÅ JOBB: Etter flere strøjobber er Ahmed Falah glad for å kunne arbeide med kunst på fulltid. Foto: Anders Fehn / NRK

Bedre i eksil

Heller ikke Norge unnslipper streken hans.

Ahmed illustrerer NAV som en endeløs labyrint. Fotballpresident Lise Klaveness er tegnet som en rakrygget frihetsforkjemper.

Under pandemien brukte Drøbak kommune Ahmeds smitteverntegninger.

Illustrasjon: Ahmed Falah / Privat Illustrasjon: Ahmed Falah / Privat Illustrasjon: Ahmed Falah / Privat Illustrasjon: Ahmed Falah / Privat Illustrasjon: Ahmed Falah / Privat Foto: Ahmed Falah / Privat Illustrasjon: Ahmed Falah / Privat

Irakeren mener han aldri har vært bedre enn etter at han flyktet.

Eksiltilværelsen ga tilgang til informasjon og bedre oversikt.

– Derfor kan jeg kommentere sterkere med tegningene mine nå enn da jeg levde i Bagdad.

VINTERVANDRER: Gåturer er karikaturkunstner Ahmed Falahs beste triks for å tømme hodet. – Men vinteren i Norge er for kald. I stedet henter jeg inspirasjon på bussen mellom Oslo og Drøbak, hutrer han. Foto: Anders Fehn / NRK

Avisstøtte fra naboen

Tilbake på Nesodden er Waheed og Khaleda glade over å leve i et kjærlighetsekteskap.

Det hjelper i den nye hverdagen på Nesodden, opplever de.

Waheed beundrer kona for en positiv holdning.

Det smitter og skaper samhold, mener han.

GJENVUNNET FRIHET: Khaleda Froagh (50) reiste alene til internasjonale litteraturfestivaler før Taliban kom til makten. Hun og ektemannen er opptatt av gi Nirvana (17) frihet til å velge sine egne interesser, utdanning og liv. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NTB

Nærmeste nabo deler daglig aviser og magasiner med familien.

– Vi føler oss heldige som har gode naboer. Det hjelper oss mye med å lære språket.

Eksilårene bodde Waheed alene i Usbekistan. Froagh og Nirvana ble igjen i Kabul før de to flyktet til Albania.

– Det var en stor utfordring. Uten ICORN hadde vi måttet fortsette et stressende liv. Med den lille støtten venner kunne sendt oss.

Snart bokaktuell

Waheed er glad for friheten Norge gir kona og datteren. I hjemlandet er kvinnen mannens eiendom.

Khaleda har allerede fått bokavtale med Aschehoug som skal utgi en diktsamling.

UTGIS PÅ NORSK: Khaleda Froagh (50) var litteraturprofessor ved Universitetet i Kabul og etablert poet før hun måtte flykte. Nå fullfører hun en diktsamling som skal utgis av Aschehoug. Foto: Erlend Dalhaug Daae / NRK

– Plutselig endring av sted kan gjøre deg mer kreativ. Jeg tror diktene mine blir bedre av det, sier hun.

Diktene kan være triste, men åpner et vindu til håp, forteller Khaleda. Slik livet føles som flyktning.

– En tristhet som går i retning av lykke.