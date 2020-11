Regner med at 40 prosent av de smittede oppdages

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Utviklinga bekymrer oss. Den er alvorlig fordi vi ser en rask utvikling med stigende smittetall. Det gir grunn til bekymring, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold til NRK.

Ifølge Vold regner helsemyndighetene med at det også vil komme flere sykehusinnleggelser og dødsfall i ukene fremover på grunn av den økte smittetrenden.

Etter at Norge trappet opp mulighetene for å teste flere, oppdages flere smittetilfeller enn i mars.

– Nå regner vi med at vi oppdager rundt 40 prosent av smittetilfellene vi har i samfunnet, mens i mars oppdaget vi kanskje ti prosent, sier Vold.

Ifølge Vold er tallene fra mars ikke direkte sammenliknbare fordi man da ikke testet så mange.

– Men det som bekymrer oss nå er utviklingen med raskt stigende smittetall, gjentar hun.

Vold er positiv til at Oslo kommune i dag setter i gang et forsøk for å prøve ut hurtigester. Forsøket skal blant annet finne ut om hurtigtestene er sikre nok.

– Nye tester kan bidra til at man får enda bedre oversikt ved at man tester flere og får raskere tilgang til resultatene. Det er viktig for å kunne stoppe smittespredning.

– Ikke mange uker unna der vi var i mars

– Vi må snu trenden, og vi må gjøre det nå, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Han er bekymret for den kraftige økningen av antall smittede de siste ukene, og sier at det er avgjørende at vi ikke mister kontrollen.

– Vi er ikke mange uker unna der vi var i mars, sier Nakstad.

Han er spesielt bekymret over at det nå er et 60-talls innlagt pasienter på sykehus, noe som er en markant endring på kort tid. Nakstad mener at dagens situasjon ikke er så mange ukene fra der Norge var i mars måned hvis trenden fortsetter.

Derfor er han helt klar på at vi må bremse utviklingen.

Tror vi kan snu trenden

– Sprer smitten seg over alt har man mistet kontrollen. Da må man kanskje gjøre lignende ting som i land i Europa. Det vil vi unngå, og det klarer vi sammen, sier Nakstad.

Smitten i andre land, slik som i Polen , Østerrike og Portugal , har ført til at en snakker om en bølge nummer to og at en stenger ned på nytt. Hvis smitteøkningen fortsetter i samme tempo de neste ukene, så kan teste- og smittesporesystemet bli overbelastet og gjøre at en mister kontroll på smittespredningen. Da har vi en ny bølge i Norge også.

– Det er avgjørende at vi ikke mister kontrollen, og får en situasjon med ukontrollert spredning i hele samfunnet, som bidrar til rask smitte og rask innlegging på sykehus. Det gir en ny bølge, men vi er ikke der ennå, sier Nakstad.

Assisterende helsedirektøren er tydelig på at vi kan snu trenden hvis vi vil, men at det krever en innsats fra alle. For å klare det så gjelder de samme reglene fremdeles; vask hender, hold deg hjemme når du er syk og hold avstand.

– Det virker som folk vil gjøre en innsats for å få smittenivået ned inn mot jul, og det er vi glad for. Sammen kan vi snu trenden, men det blir krevende og det er ikke enkelt, men det er er absolutt mulig, sier Nakstad.

Smitten stiger i Drammen

Kommuneoverlege i Drammen, John David Johannessen, er bekymret for utviklingen i byen. Foto: Azad Razaei / NRK

Siste døgnet har 38 personer i Drammen fått påvist koronasmitte og byen har hatt en voldsom smitteøkning de siste fire dagene. Siden torsdag er 115 personer bekreftet smittet av korona.

– Tallene bekymrer oss. Så høye smittetall forteller oss at det er for mange som ikke overholder smittevernreglene. Fortsatt er det også mange som har altfor mange nærkontakter som de er tett innpå, sier kommuneoverlege John David Johannessen. Han legger til at hvis vi skal klare å stoppe den negative smitteutviklingen, er vi avhengig av at alle holder mer avstand til hverandre og omgås færre mennesker.

Drammen har hatt en bratt stigning av koronasmittede de siste dagene. Foto: Harald Inderhaug / NRK

Kommunen sendte søndag ettermiddag både tekstmelding og e-post til innbyggerne:

«Vi ser en svært sterk økning i koronasmitten i Drammen. Vi ber deg om å begrense antall nærkontakter så mye som mulig, og hold god avstand til alle utenom husstanden din. Ta vare på deg selv og dine nærmeste! Hilsen Drammen kommune», heter det i meldingen.

Skole i karantene

Tre lærere og fem elever på Skoger skole er smittet og hele skolen, både lærere og elever, skal teste seg i løpet av helga.

– I påvente av de testsvarene blir skolen stengt på mandag og det blir gjennomført hjemmeundervisning. Vi må ha svar på alle prøveresultater og vi er ikke sikre på at vi får alle i løpet av søndagen, sier rektor Pål Baklid til NRK.

Også smittetallet i Gol kommune i Hallingdal øker. Lørdag kom det inn fire nye smittetilfeller. Gol er dermed oppe i 31 koronasmittede i en kommune på under fem tusen innbyggere. Dette er før resultatene fra det siste døgnet er offentliggjort søndag kveld.

49 nye smittede i Bergen

Personene som det siste døgnet er bekreftet smittet, er i alderen 4 til 69 år, skriver Bergen kommune på sine nettsider.

Overfor Bergens Tidende sier helsebyråd Beate Husa (KrF) at tallene er høye, selv om de har gått litt opp og ned de siste dagene. Hun er bekymret over smittede med ukjent smittevei og at gjennomsnittsalderen på de smittede er blitt høyere.

– Det er utfordrende fordi vi vet at det er verre for de over 60 år å bli rammet av korona enn de under 60 år, sier Husa.

Skjenkesjef i Bergen er oppgitt

Etter 37 kontroller denne helga er skjenkesjefen i Bergen oppgitt over resultatet. Utelivet sliter med å legge til rette for god nok avstand mellom gjestene. Over halvparten av utestedene brøt koronareglene .

Kontrollen var den første helgerunden etter at kommunen onsdag vedtok den nye, lokale koronaforskriften i Bergen.

1000 personer er satt i karantene her på Setermoen leir i Bardu. Det bekrefter talsmann i Hæren, Eirik Skomeda. Foto: malin Straumsnes / NRk

1000 i karantene

På Setermoen leir i Bardu har 19 personer testet positivt, mens seks personer har fått positivt svar på sine tester ved Rena leir i Østerdalen denne helgen. I Garden i Oslo er det påvist seks smittetilfeller. Også i Sjøforsvaret er det påvist smitte – ved Haakonsvern i Bergen.

Det pågår intens smittesporing ved Skjold leir i Målselv etter smitteutbrudd. 50 personer er i karantene i leiren etter smitte i Setermoen leir i nabokommunen Bardu. Forsvaret har satt flere i karantene enn nødvendig i håp om å stoppe spredningen av covid-19.

Det er om lag 1000 personer som Forsvaret har satt i karantene i Setermoen leir, bekrefter talsmann i Hæren, Eirik Skomeda.

Flest blir smittet hjemme

Statistikken viser at mange smittes av personer i egen husstand som har fått påvist koronasmitte. Regjeringen tydeliggjør derfor nå rådene og reglene på dette området.

Kommunelegen i Drammen har en oppfordring til alle.

– Å ha mange nærkontakter er ikke et bidrag til å bekjempe pandemien og begrense spredningen av smitte. Det er dessverre kun et bidrag til å spre smitten og gjøre veien tilbake til et normalisert liv enda lengre for oss alle sammen, sier Johannessen.