– Dette er utrolig kjipt, og jeg så ikke den komme. Jeg vet ikke om det å innføre testregime ovenfor Sverige nå er riktig medisin, sier Ole Jørgen Lind.

Han er butikksjef for Maximat på Svinesund. Nå fortviler han over Norges nye innreiserestriksjoner.

For å forsinke og begrense spredning av den nye virusvarianten omikron innfører regjeringen strengere testkrav på grensen, fra og med fredag 3. desember.

Det betyr at alle som kommer til Norge må teste seg uavhengig av vaksinasjonsstatus. Testen skal tas innen 24 timer etter ankomst til landet.

Butikksjefen på Nordby fortviler om innstramningene. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen/NRK

I tillegg må alle over tolv år bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand, til det foreligger en negativ test.

– Jeg er helt sikker på at dette kommer til å gå utover handelen. Vi hadde fått litt tempo utover høsten etter gjenåpning, men nå blir det et skritt tilbake, sier Lind.

God testkapasitet på Svinesund

Reisende kan teste seg på en teststasjon på grenseoverganger, ved en offentlig teststasjon eller en selvtest.

Hvis testen er positiv, er den reisende pålagt å gjennomføre en PCR-test raskest mulig og senest innen 24 timer.

Leder for det internasjonale testsenteret på Svinesund, Jostein Stø, er forberedt på økt pågang.

– Vi stiller med full bemanning, Jeg var forbedret på det, så vi har allerede vært klar fra i dag til å ta imot vesentlig flere ved testsenteret.

Leder for det internasjonale testsenteret på Svinesund, Jostein Stø, er forberedt på økt pågang. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Tidligere i år skapte testplikten timelange køer og kaos på Svinesund. Stø tror det skal gå bedre denne gangen.

– Skulle pågangen være stor, så har vi den sikkerhetsventilen ved at folk kan teste seg innen 24 timer. Da skal det ikke være nødvendig å bli stående hos oss hvis køene blir store. Vi tror at det vil redusere trafikken noe.

Bare stikkprøver på grensa

Forrige uke innførte regjeringen plikt om registrering før innreise. Kravet gjelder både vaksinerte og uvaksinerte.

Politiet utfører stikkprøver på grenseovergangene.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sa torsdag til NTB at det var viktig at politiet sjekker testplikten på grensa.

– Det er viktig at det oppleves som en plikt. Dette er jo også noe man kan bli bøtelagt for, altså at man ikke oppfyller testplikten. Men det er viktig at politiet viser at de følger med, sa helseministeren.

Innstrammingen med testing av alle reisende skal vurderes på nytt etter to uker.