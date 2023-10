Regjeringen setter en foreløpig stopper for Ikeas planer om nytt varehus i Vestby.

De har lenge hatt ønske om å oppføre varehuset på Delijordet.

Det sa lokalpolitikerne ja til i juni i år, men nå sier altså regjeringen nei.

Konflikten grunner i at dette er et kornjorde som kan produsere 10.000 brød i året.

Det er på dette jordet Kommunal- og distriktsdepartementet i dag vedtok det midlertidige bygge- og deleforbudet.

Forbudet tar ikke stilling til hvordan jordet skal brukes i fremtiden. Meningen er at det skal gi tid og mulighet til å vurdere hvilke alternativer som finnes.

Det skriver regjeringen på sine sider.

Dette er jordet Ikea ønsker å bygge nytt varehus på. Foto: Vegar Erstad

Nødvendig å ta hensyn til nasjonale interesser

I juni gikk et flertall i kommunestyret i Vestby inn for å støtte planene om nytt varehus.

Det er ikke første gang Ikea har hatt planer om varehus på det samme området. De forsøkte også i 2019.

Den gangen bestemte politikerne at jordet fortsatt skulle brukes til matproduksjon.

Da de ombestemte seg i år var det flere som reagerte, blant annet Norges Bondelag.

– Kommunal- og distriktsdepartementet har merket seg prosessen, og statsforvalteren sin uttalelse, og mener det er nødvendig å gjøre en vurdering av arealformålet ut fra hensynet til nasjonale mål og interesser, skriver de i pressemeldingen.

De skal se på kommuneplanen, og sammen med lokalpolitikerne se om varehuset kan bygges et annet sted.

– Bare å gratulere regjeringen

Landbrukspolitisk talsperson for Rødt, Geir Jørgensen, er fornøyd med det midlertidige forbudet som har kommet på plass.

– Her er det bare å gratulere regjeringa med å ha tatt et steg i riktig retning for å hindre nedbygging av viktig matjord, sier Jørgensen til NRK.

Han mener Norge er avhengige av å øke egen matproduksjon fremover.

Landbrukspolitisk talsperson for Rødt, Geir Jørgensen, forventer en endelig stopper for utbyggingen av Ikea på Delijordet. Foto: Dan Robert Larsen

– Skal vi lykkes med det trenger vi å ta vare på matjord av høy kvalitet som dette. Det er mye viktigere enn Ikea. Fordi matjord bygges ned bit for bit er hver enkelt sak viktig, sier Jørgensen.

Han sier at Rødt nå forventer at det blir satt en endelig stopper for nedbyggingen av Delijordet.

Også Natur og Ungdom er positive til forbudet.

– Dette er en stor seier for jordvernet, og et gjensyn med en lenge savnet handlingskraft, sier Ole Dolmseth, landbrukspolitisk talsperson i Natur og Ungdom.