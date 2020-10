Regjeringen snur: Nå får Mette pendle til Norge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– De siste ukene har det fungert dårlig. Tidligere har jeg fått alle skoleoppgaver godkjent, men det har ikke gått like bra nå som jeg ikke har fått hjelp av veiledere ansikt til ansikt, sier Mette Johansson.

Siden midten av september har hun ikke kunnet møte opp på Høgskolen i Østfold der hun studerer informatikk. Grunnen er at hun bor på den svenske siden av grensa.

Siden studenter – i motsetning til folk som jobber – må i karantene hver gang de passerer grensa, har det i praksis ikke vært mulig å møte opp på høgskolen.

At de omkring 30 studentene bosatt i Sverige ikke sidestilles med folk som jobber, mener ledelsen ved høgskolen er svært problematisk. Derfor ba de kunnskapsdepartementet se på saken.

I dag kom svaret fra Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Foto: Fredrik Hagen / Fredrik Hagen

– Regjeringen har kastet seg rundt og endret på reglene. Vi sier nå at studentene må likebehandles med arbeidstakere som skal over grensa, ellers risikerer vi at studenter må avslutte studiet sitt, og det vil vi ikke ha noe av, sier han til NRK.

– Gitt at studentene blir testet hver syvende dag, så kan de fortsette å følge undervisningen, legger han til.

– Livet blir normalt igjen

Asheim forteller at regjeringen i utgangspunktet strammet inn reglene på grunn av smitteøkningen i Sverige, men at de nå har valgt å snu etter at de tidlig fikk varsel fra Høgskolen i Østfold om at innstrammingen hindret studenter fra å få fulgt undervisningen.

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen sier regjeringens snuoperasjon betyr at studentene kan få fullført utdanningsløpet sitt.

– Dette betyr at studentene som sto i fare for ikke å komme over grensen på grunn av karanteneregler nå er å betrakte som dagpendlere. Det er avgjørende for at de skal kunne følge undervisning og praksis i sine studier, sier rektoren.

Skolene tar regninga

For Mette Johansen, som nesten daglig har kjørt den halve timen fra Strömstad og til høgskolen i Norge, betyr dette mye.

– Dette gjør at livet blir noenlunde normalt igjen. Jeg kan få treffe studentassistentene så jeg får gjort ferdig skolejobben og slik at jeg kan ta eksamen i ulike emner, sier hun.

Koronatestene som må gjennomføres hver syvende dag koster 500 kroner per test for arbeidstakere som dagpendler. Asheim sier høgskolen må ta denne regningen for studentene.

– Det er naturlig at lærestedet betaler for disse testene. De får også dekket store utgifter fra staten for å ha studentene til undervisning.