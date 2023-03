Torbjørn får tilrettelagt opplæring i bedrift: – Morsomste jeg vet

– Det morsomste jeg vet er å jobbe. Da gjør jeg noe, sier Torbjørn Wessel.

18-åringen er konsentrert mens han svinger vaskekluten på jobb. Han er utplassert som lærekandidat hos i Fasvo i Fredrikstad. Her får han tilpasset opplæring.

– Det beste er å ha det gøy med de andre som også jobber.

Torbjørn viser frem de ulike hjelpemidlene som han jobber med å klargjøre for andre. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Hadde Torbjørn bodd et annet sted er det ikke sikkert han ville ha fått samme mulighet for tilrettelagt arbeid.

Østfold er nemlig best i landet på denne type ordning for elever med spesielle behov.

Store forskjeller i landet

En lærekandidat jobber nesten på samme måte som en lærling, men ordningen er tilpasset elever som har behov for tilrettelagt opplæring, har lærevansker eller særskilte behov.

Den gjelder for videregående elever som ikke har forutsetninger for å nå kompetansemålene i et ordinært studieløp. Det er fylkeskommunen som har ansvaret.

Hvor mange som faktisk får tilbudet varierer fra fylke til fylke.

I Viken var det i fjor 532 lærekandidater ute i bedrift, mens det i Oslo var kun 48.

– Det er en diskriminerende praksis. Det kan ikke være sånn at enkelte elever blir utestengt fra yrkesfag fordi de har en diagnose, sier Flemming Trondsen, kommunikasjonssjef for arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter.

Trondsen reagerer sterkt på at ikke alle fylker har samme tilbud til elevene.

– De stenges ute fra yrkesfag fordi det ikke er mulig å gjennomføre spesialundervisning ute i bedrift. Dermed blir de sittende både fire og fem år på skolebenken uten å få en arbeidslivsretta kompetanse i den andre enden.

Før fylkessammenslåingene hadde Østfold desidert flest lærekandidater i landet.

– Østfold har vært en pioner på dette området, sier Trondsen.

Vil styrke tilbudet nasjonalt

Et forslag fra Høyre ble debattert på Stortinget tirsdag. De ber regjeringen styrke lærekandidat-ordningen over hele landet.

De vil at alle fylkene skal tilby ordningen på samme måte som de gjør i Østfold.

– Altfor mange blir værende flere år på videregående skole uten noe fullført studieløp, sier stortingsrepresentant for Høyre Margret Hagerup.

Også NHO mener fylkeskommunene burde se til Østfold.

– Det er helt klart at denne gruppen trenger et tilpasset utdanningsløp og når man skal utvikle tilbudet nasjonalt så er det ingen tvil om at man må se til de som har lykkes, sier Kenneth Stien, direktør for arbeid- og inkludering i NHO.

Malin begynte som en av de første lærekandidatene på Fasvo for 11 år siden. Siden har 32-åringen blitt værende i jobben. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier hun er opptatt av at arbeidslivet skal ha plass til alle. Hun er klar over at det er store forskjeller i hvem som får tilbudet i landet.

– Målgruppen for lærekandidatordningen og eventuelt andre alternative ordninger er en av tingene vi vil se på i videreutviklingen av ordningene, sa kunnskapsministeren fra talerstolen.

Stortrives på jobb

18 år gamle Torbjørn Wessel får tett oppfølging sammen med 21 andre lærekandidater.

– Vi har en ordinært ansatt per femte arbeidstaker som skal sørge for tilretteleggingen i hverdagen, sier Merete Blomberg, avdelingsleder for lærekandidater ved Fasvo.

Lærekandidatene kan velge mellom flere ulike fagretninger. Elevene blir kartlagt underveis i læretiden og videre jobbmuligheter blir vurdert.

– Noen går ut i ordinært arbeid, mens andre har behov for varig tilrettelagt arbeid, sier Heidi Solbakken, daglig leder ved opplæringskontoret i Viken.

Når lærekandidater som Torbjørn har jobbet to år i bedriften kan de ta en kompetanseprøve. Når de består prøven får de en godkjent grunnopplæring.

– 70 til 80 prosent av de som fullfører læretiden blir i bedriften når de er ferdig med utdanningen, sier Solbakken.

Torbjørn stortrives i jobben sin på Fasvo i Fredrikstad. Foto: Julie Helene Günther / NRK

Torbjørn trives så godt på jobb at han ikke kunne tenke seg å gjøre noe annet. Men før han skulle begynne i den nye jobben, kriblet sommerfuglene i magen.

– Jeg grua meg litt fordi jeg hadde ikke jobba sånn her før.

Men det tok ikke lang tid før nervøsiteten slapp.

– Det veldig bra å jobbe og det vil jeg fortsette med.