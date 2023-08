Regjeringen lover storbysatsing: – Forskjellene skal ned

To ministre og én byrådsleder troppet fredag opp på tunet på Søndre Aas gård på Holmlia i Oslo.

Grunnen er at regjeringen legger fram en egen stortingsmelding om å gjøre forskjellene i levekår i byene mindre.

– En del av byene og andre befolkningstette områder har utfordringer vi må ta tak i. Folk skal kunne bo, arbeide og leve gode liv i hele landet, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Områdesatsinger

At de dro på gårdsbesøk skyldes ikke at Senterpartiet sitter i regjering. Søndre Aas gård er et viktig barne- og ungdomstiltak i bydel Søndre Nordstrand. Her har blant annet ungdommer i bydelen sommerjobb.

Søndre Nordstrand er en del av områdesatsingene i Oslo. Det er et spleiselag mellom stat og kommune for å utjevne levekår her, i Groruddalen og i Gamle Oslo.

Områdesatsninger finnes også i Bergen, Drammen, Stavanger og Trondheim.

Gjelsvik forteller at regjeringen nå vil utvide ordningen til å gjelde også i Sarpsborg, Fredrikstad og Kristiansand.

Ikke råd til fritidsaktiviteter

I meldingen trekker regjeringen fram tre punkter de vil ta tak i:

Mange familier med lav inntekt bor i trange og dyre utleieboliger.

Det er for få møteplasser for barn og unge.

Mange har ikke råd til å delta på fritidsaktiviteter.

– Utdanningssystemet skal i større grad enn i dag medvirke til å redusere skiller mellom grupper, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Kunnskapsminister Tonje Brenna sammen med ungdommer som har sommerjobb gjennom Oslo kommune. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Krav til boligbyggere

En stortingsmelding er sjelden veldig konkret når det gjelder tiltak. Mest håndfast er det levekårsmeldingen sier om bolig og nye modeller for boligkjøp.

– Å eie sin egen bolig må bli mulig for flere, sier Sigbjørn Gjelsvik.

Han varsler blant annet lovendringer som skal legge til rette for en mer variert boligsammensetning. Kommunene skal kunne stille strengere krav til private utbyggere.

Om å bruke borettslag som organisasjonsform.

Om at en viss andel boliger i nye prosjekter skal være utleieboliger.

Om at en viss andel boliger blir tilbudt med nye modeller for boligkjøp som leie til eie og deleie.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) vil gi kommunene flere verktøy i boligpolitikken. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Kan aldri gjøre nok

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) trakk fram flere av storbyproblemene Oslo sliter med: Lavinntekt, trangboddhet, kriminalitet og frafall fra skolen.

– Det vil trenger er virkelige tiltak, ikke løst snakk og synsing, sa Johansen.

– Hvilken kategori syns du levekårsmeldingen kommer inn under?

– Den gir et veldig godt grunnlag for den satsingen vi skal ha framover. Områdesatsingene er konkrete og er et veldig godt samarbeid mellom stat og kommune.

– Og så er det spennende det som kommer på boliger: At vi som kommune kan stille enda større krav til utbyggere, slik at det ikke bare er markedet og høystbydende som styrer alt.

– Gjør byrådet nok for å motvirke levekårsforskjeller?

– Jeg tror aldri vi kan gjøre nok, sier byrådsleder Raymond Johansen.