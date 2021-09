– Går vi til legen ved symptomer eller ved sykdom?

Rektor ved Kuben videregående skole i Oslo, Kjell Ove Hauge, synes regjeringens budskap etter fredagens pressekonferanse virker lite gjennomtenkt.

Fra og med 11. oktober må alle elever i den videregående skolen vise frem legeerklæring ved sykdom for å få gyldig fravær.

Så langt i pandemien har det vært et unntak for dette på grunn av forskjeller i smittesituasjonen i Norge.

Rektor Kjell Ove Hauge ved Kuben videregående skole i Oslo er svært kritisk til regjeringen. Mener beskjeden er utydelig. Foto: Rune Fossum / NRK

– Det er en krevende dobbeltkommunikasjon å si «Vær hjemme ved symptomer, men kom på skolen fordi det finnes en fraværsgrense på 10 prosent», sier rektoren.

Han får støtte fra Elevorganisasjonen.

– Jeg er mektig frustrert og rasende. Vi er på vei ut av pandemien. Vi er ikke helt ferdig og derfor er dette et veldig dårlig grep fra regjeringen, sier leder Edvard Botterli Udnæs til NRK.

Ber Guri Melby snu

Barn under 16 år får ikke tilbud om to doser, og kan derfor ikke regnes som fullvaksinerte. Tallet på antall fullvaksinerte over 16 år er også bekjedent. Det betyr at begge gruppene er utsatt for smitte etter kun én dose.

– Vi vet at vi fortsatt må holde oss hjemme ved symptomer og sykdom. Det å gjeninnføre kravet om legeerklæring er på ingen måte det skoleelevene eller fastlegene trenger, sier Udnæs.

Han mener regjeringen må snu umiddelbart.

– Det er det eneste riktige å gjøre.

FRUSTRERT: Edvard Botterli Udnæs, leder av Elevorganisasjonen, er rasende på regjeringen. Nå gjeninnføres fraværsgrensen slik den var før pandemien. Foto: Elevorganisasjonen

Lederen i Elevorganisasjonen mener fraværsgrensen kan skape forskjeller i skolehverdagen. Han minner om at videregående skoler har elever over og under 18 år.

– Vi tror dette vil skape store forskjeller, ikke bare mellom de fullvaksinerte og delvaksinerte, men også basert på økonomi for elevene fordi det blir hyppigere legeerklæringer.

Regjeringen: – Én dose gir god beskyttelse

Flere skoleledere NRK har vært i kontakt med sliter med å forstå budskapet fra regjeringen.

Rektor Kjell Ove Hauge kaller det hele en «gråsone», og sier det er vanskelig å kommunisere beskjeden ut til elevene. Han vil helst vente til jul før gjeninnføringen.

– Det er flere problemstillinger jeg gjerne skulle hatt svar på. Jeg er ganske sikker på at leger ikke vil ha masse elever med symptomer inn på kontorene, sier Hauge.

– Vent til jul for å få mer oversikt over smittesituasjonen i høst med mange forskjellige influensavarianter og korona samtidig.

Kunnskapsminister Guri Melby (V). Foto: Terje Pedersen / NTB

Fraværsgrensen har vært et tema til debatt flere ganger siden den ble innført for fem år siden.

Regjeringen svarer på kritikken. De mener 85 prosent av 16- og 17-åringene nå er vaksinert og at det dermed er forsvarlig å fjerne unntaket.

– Derfor vil de aller fleste i videregående skole være fullvaksinert i løpet av høsten. Også må vi ikke glemme at en dose gir god beskyttelse, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) til NRK.

Hun sier det er viktig å komme seg tilbake til normalen.

– Det har vært en nedgang i meldte tilfeller i alle aldersgrupper. Nå er de aller fleste elevene i videregående vaksinert med minst én dose, og det er i denne aldersgruppen smitten nå går mest ned, sier Guri Melby.