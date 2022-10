– Alle i Norge skal få være seg selv og leve frie og trygge liv. Derfor prioriterer vi nå et kraftig løft i støtta til de skeive organisasjonene, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og Jane-Victorius Bonsaksen (venstre), leder for Skeiv Ungdom. Foto: Regjeringen

Hun møter ledere fra flere skeive organisasjoner i Oslo sentrum, utenfor London Pub og Per på hjørnet, der to mennesker ble drept og flere titalls skadet i et angrep natt til 25. juni.

Regjeringen foreslår nå å øke støtten til foreningene i neste års statsbudsjett med 15 millioner kroner, nær en dobling fra 2022.

– Som det forferdelige terrorangrepet her viste, så er det langt ifra slik at skeive kan leve trygge og frie liv, heller ikke i Norge. De viktigste for å jobbe med at skeive skal få bedre levekår og leve frie liv, det er organisasjonene som er på bakken der folk jobber og bor, sier Trettebergstuen.

Hvis forslaget gjennomføres vokser potten som foreningene kan søke om penger fra, fra drøyt 16 millioner kroner til cirka 31 millioner kroner.

Vil komme godt med

Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) er godt fornøyd med den økte støtten.

– Det er mye som driftes på frivillighet, og det er vi som har mulighet til å gjøre et viktig stykke arbeid. Derfor er det veldig deilig å se at regjeringen nå satser og styrker den såkalte LHBT-potten, sier leder i FRI Inge Alexander Gjestvang.

Pengene skal brukes til å videreføre arbeidet organisasjonene gjør i dag.

– Å jobbe for politisk påvirkning, å få endring i de sakene som gagner våre liv, for eksempel et verdig behandlingstilbud til transpersoner og innføring av en tredje juridisk kjønnskategori. Samtidig må vi fortsette å styrke frivilligheten og de møteplassene der vi kan være trygge og ha et fellesskap, sier Gjestvang.

To personer ble drept og flere titalls skadet da Zaniar Matapour skjøt mot utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum natt til 25. juni. Foto: Camilla Svennæs Bergland / NRK

Dobler til Oslo Pride

I forslaget dobles også tilskuddet til Oslo Pride fra én million til to millioner kroner.

– Det er det største Pride-arrangementet i landet. De gjør også et fantastisk arbeid med å inspirere og lære opp andre Pride-arrangementer rundt om i landet, om hvordan de kan samle folk, og feire og markere politiske kamper, sier Trettebergstuen.

Knyttes til skyting

Doblingen av støtte kommer etter skytingen i Oslo-sentrum 25. juni i år, hvor to mennesker ble drept.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Etter skytingen sliter mange skeive med å få tryggheten i livene sine tilbake.

Fire personer er siktet i forbindelse med skytingen.

43 år gamle Zaniar Matapour er siktet for drap og drapsforsøk etter å ha utført angrepet.

Zaniar Matapour er for tiden under observasjon av psykiatere ved Haukeland universitetssykehus i Bergen. Foto: politiet

Den kjente islamisten Arfan Bhatti (45) og to andre menn, en i 30-årene og en i 40-årene, er siktet for medvirkning til angrepet.

Bhatti har i lengre tid oppholdt seg i Pakistan. Mandag skal han ha blitt anhold av politiet der, men norsk politi kan ikke bekrefte dette.