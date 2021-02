Regjeringen åpner grensa for skoleelever – men stenger den for lærerne deres

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg skal forberede prøver til neste uke, men jeg får jo ikke rettet dem. Så jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre videre, sier lærer Mariann Moberg ved Marker skole i Østfold.

Lærer Mariann Moberg ved Marker skole må bruke Teams for å holde kontakten med rektoren ved skolen. Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

54-åringen er norsk statsborger, men hun bor i Töcksfors i Värmland. Hun har tidligere reist over grensa mellom boligen og skolen uten problemer.

Men etter at regjeringen strammet inn for grensependlere denne uka, får hun ikke lenger lov til å undervise elevene sine i klasserommet.

Det samme gjelder fire av hennes lærerkolleger ved skolen og tre ansatte ved barnehagen i kommunen.

Må begrense innreise

Grunnen er at ansatte ved skoler og barnehager ikke er definert som samfunnskritiske funksjoner, men blir betegnet som en viktig samfunnsfunksjon.

– Jeg har stor forståelse av at dette skaper utfordringer for skolen. Smittesituasjonen i Norge og ellers i Europa tilsier at vi dessverre fortsatt må begrense antallet som reiser hit så mye som vi kan, skriver statssekretær Lars Jacob Hiim i Justisdepartementet til NRK.

Han skriver videre at innreiserestriksjonene vil fortsette, i første omgang til og med 28. februar.

– Regjeringen vurderer fortløpende om smittesituasjonen tilsier at det kan åpnes for flere grupper, skriver han videre.

Lars Jacob Hiim er statssekretær i Justisdepartementet. Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

Åpner for elever

Samtidig som lærerne får innreisenekt, gir regjeringen grønt lys for at barn og elever som er bosatt i Sverige kan få reise til skolen og barnehagen sin i Norge.

NRK har tidligere fortalt om sønnen til Ingeborg Hemstad, som måtte flytte til Norge for å fortsette å gå på skole da grensa stengte, og 16-år gamle Gio Kraghe Storgärds som over natten fikk skoleveien blokkert av politi og forsvaret.

Skolesjef i Marker kommune, og rektor ved Marker skole, Mona Søbyskogen er overrasket over at lærerne nå ikke lenger får lov til å krysse grensa.

– Både kunnskapsministeren og statsministeren omtaler barnehage og skole som viktig å holde åpent under pandemien, for å sikre at barn får en vanlig hverdag. Samtidig som de sier det, så justerer de oss ned.

– Jeg tror ikke de tenkte på hva det betyr for oss som bor langs grensa, sier hun.

Vil ikke sutre

Søbyskogen sier at lærerne har testet seg ukentlig gjennom hele perioden, og at skolen foreløpig har vært helt fri for smitte.

Marker skole har fått på plass løsninger frem til vinterferien. Men etter det vil de slite med å få på plass vikarer.

– Jeg har ikke lyst til å fremstå som en sutrete dame som tenker at det er verst for oss, for det er det ikke. Men dette er ille for elevene våre som ikke lenger får et ordinært tilbud.