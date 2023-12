Regjeringa om trillingtrøbbel: – Systemet er ikkje godt nok rigga

Tre gonger så mykje glede. Men også tre gonger så mykje jobb. Tidlegare denne veka fortalde NRK om ekteparet Gard og Kristýna Herlofsen som nyleg fekk trillingar.

Det går veldig fint med dei tre jentene, men foreldra ventar krevjande dagar og månader i tida som kjem. Dei bad om avlasting, men svaret frå Lier kommune var ei tilråding om å kjøpa vaskehjelp og heimkøyrd mat.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) er tydeleg på at norske kommunar har eit ansvar.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe er samd i at det systemet i dag er for tilfeldig. Foto: William Jobling / NRK

– Slike hjelpetilbod er eit kommunalt ansvar, og det er opp til kommunane sjølv å finna ut korleis dei ønskjer å forma ut dei. Eg registrerer at kommunen viser til at det ikkje er ein konkret lovheimel for å gi slike familietilbod. Det er rett, men det hindrar ikkje kommunen i å leggja godt til rette for fleirbarnsfamiliar som har svært stor omsorgsbyrde, slik som trillingforeldre sjølvsagt har, seier Toppe til NRK.

Forstår utfordringa

– Kvifor er hjelpetilbodet så variert frå kommune til kommune, Toppe?

– Alle kommunar har eit generelt ansvar for å leggja til rette for sine innbyggjarar som har særlege behov. Blant anna kjem dette fram i Lov om Folkehelsearbeid.

Toppe fortel at regjeringa har gjort fleire tiltak dei siste åra, mellom anna prisjustering av barnetrygda, gratis deltidsplass på SFO og auka lønnskompensasjon i permisjonstida.

Dette svarte Lier kommune Ekspander/minimer faktaboks Lier kommune ønsket ikke å møte NRK til intervju, men sendte dette svaret på e-post. Det å få trillinger er en stor endring i familiene, og medfører at foreldrene får behov for hjelp i hjemmet. Det finnes dessverre ingen lovhjemmel som gir en uvilkårlig rett til slik hjelp, og kommunene har ulik praksis på dette området.

Selv om det å bli trillingforeldre i utgangspunktet ikke fyller vilkårene for rett til hjelp i hjemmet, vurderer Lier kommune i hvert enkelttilfelle muligheten for å tilby familiene slik hjelp. Dette kan for eksempel være praktisk bistand til rengjøring og matlevering. Det er imidlertid en egenandel på slike tjenester, og satsene for egenandelene fastsettes årlig av kommunestyret i Lier.

Lier kommune samarbeider mye med frivilligheten, hvor blant annet Sanitetskvinnene er en svært god samarbeidspartner. Dette vil også kunne være en aktuell hjelp til familier som har fått trillinger og som for eksempel trenger bistand i det daglige.

Helsestasjonene er fleksible og kan komme på hjemmebesøk til familier med mange småbarn, i stedet for at familiene kommer til helsestasjonen. De formidler også kontakt med frivillige organisasjoner som bidrar med klær og utstyr.

Alle som har høye og uforutsette utgifter knyttet til livssituasjon kan søke NAV om sosialhjelp.

​​​​​​​Dette kan for eksempel være støtte til å kjøpe bleier, klær og dagligvarer. I vurderingen av slike søknader blir det tatt hensyn til familiens totale inntekt og formue.

– Kva tenkjer du om familien frå Lier?

– Eg forstår dei veldig godt. Når eg ser tilbake på mine eigne erfaringar med å ha ansvar for nyfødde, så forstår eg veldig godt at dei har behov for hjelp. Det er utfordrande å ha tre så små barn samstundes.

– For vilkårleg

Familien Herlofsen er framleis på Drammen sjukehus, der dei får mykje hjelp. Fredag skal dei heim til jul, men først og fremst heim til ein heilt ny kvardag. Paret har frå før ei to år gammal jente.

– Noreg oppmodar til å få fleire barn, er systemet godt nok rigga for det?

– Eg meiner at systemet i dag ikkje er godt nok rigga, og at systemet rundt barna er for vilkårleg. Eg veit at mange familiar også får god hjelp av kommunen eller av ideelle tilbydarar, som kan få tilskot frå kommunen, seier Toppe.

Gard Herlofsen fortel at dei har fått mange meldingar frå folk som vil hjelpa etter at dei fortalde om situasjonen.

– Det er folk som ønskjer å støtta oss, med til dømes trilling. Altså ikkje trillingar, men trilleturar. Kommunen har rammene sine, og det er ingen heimel som bind dei opp. Derfor er det så stor forskjell mellom kommunane, og det er litt frustrerande, seier Herlofsen.

Hilde Christine Wright koser seg med trillingane, men det var ei stor omstilling då dei vart fødde. Foto: Privat

Nokon fekk nattevakt

Hilde Christine Wright fekk trillingar for åtte år sidan. Tre mirakel på 695, 950 og 1032 gram.

– Eg oppmodar alle til å bli så lenge som mogleg på sjukehuset. Me var der i nesten tre månader, og pleiarane på sjukehuset klarte mellom anna å synkronisera barna med tanke på mat, sånn at dei etter kvart åt samtidig, seier ho.

Dei budde i Ås utanfor Oslo, og sjølv om alt var overveldande og nytt for dei – fekk dei ein del trillinginnsikt sidan dei var med i eit «nettverk» på Facebook med 11 andre familiar som opplevde trillinglykke det året.

– Det var nokon i mindre kommunar nord i landet som fekk hjelp til avlasting og nattevakt kvar kvardag, medan andre fekk ingenting.

– Kva synest du kommunane bør gjera?

– Gi rundhanda og vær rause, for det fødast ikkje mange trillingar i Noreg. Det er forska på at tvillingforeldre blir deprimerte, men det er så få trillingforeldre at det ikkje er forska på det – men belastninga vår er jo endå større.

Barna hennar er større og meir sjølvgåande no, men då dei var små sleit ho ofte med ei kjensle av å ikkje strekka til.

– Eg hugsar at eg sat med eitt barn på kvar arm, og så kom den tredje stabbande, og eg sa «det er plass, berre hopp på meg». Men det er veldig fortvilande å ikkje ha armar nok.

Hilde Christine Wright fortel at barna «måtte til seters for å gjera seg feite» etter at dei vart fødde. Dei tre barna vog til saman 2,677 kilo. Foto: Privat