Aksjonen ledes av Hovedredningssentralen, og et Sea King redningshelikopter ble kalt ut til stedet.

Et redningshelikopter fra Rygge deltok i søket etter den savnede, som lå i sjøen utenfor Skjæløy og Saltnes. Foto: Rahand Bazaz / NRK

En mann er ifølge politiet hentet opp av sjøen til en båt og er bekreftet omkommet.

Hendelsen ble varslet klokka 16.38 og personen ble meldt hentet opp klokka 17.21.

En privat båt med politi om bord hentet personen opp av sjøen.

Ifølge vitner på stedet skal den omkomne ha drevet fiske i sjøen på en grunne i området. Det ble observert at fiskeren hadde problemer og nødetatene ble varslet.

Operasjonsleder Tom Sandberg i Øst Politidistrikt bekrefter at det trolig er en som har drevet fiske i sjøen.

– Det kan se ut som han var ute og fisket, siden han hadde på vadere. Han vil bli obdusert for å fastslå dødsårsak.

Området og bunnforholdene på stedet der mannen fisket blir av folk på stedet beskrevet som vanskelige.

Person er identifisert og pårørende blir varslet.

Også dykkere fra Brannvesenet deltok i operasjonen etter at det ble meldt om at det lå en person urørlig i sjøen rundt to hundre meter fra land på Skjæløy, som ligger helt vest i Fredrikstad kommune.