Redd Barna krever strakstiltak på norske flyktningmottak

– Vi har lenge ment at standarden på mottak er for dårlig for barn, sier seksjonsleder i Redd Barna, Thale Skybak.

Seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram, Thale Skybak, mener standarden på norske mottak er for dårlig. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Hun reagerer sterkt på at barnefamilier på flukt blir plassert i en stor teltsal på ankomstsenteret i Råde.

Forrige uke skrev NRK om en tidligere ansatt ved ankomstsenteret. Hun sa opp jobben etter kun én dag, fordi hun mente forholdene flyktningene måtte leve under var uverdig.

Kvinnen hevder at bleieskift ble gjort på matbordet, at eldre syke ikke ble tatt hånd om, og at temperaturen inne var under ti grader.

Flyktninger som har blitt plassert på Sunndalsøra har også fortalt om et skittent og kaldt mottak, og mangel på informasjon.

Krever strakstiltak i hele landet

– Barn og barnefamilier bor ofte trangt, sammen med mange andre fremmede og det kan være vanskelig å finne ro og skjerming til privatliv, sier Skybak.

Redd Barna ber nå om strakstiltak på norske mottak, for å bedre forholdene for unge på flukt.

– Det er viktig å sikre skjermede områder på mottakene hvor barnefamilier kan oppholde seg. Barn som har opplevd å måtte flykte, har ekstra behov for ro, hvile og trygghet, sier Skybak.

Slik så det ut på senteret da UDI åpnet dørene for pressen forrige onsdag:

Tavle med tegninger og papirer. Bord fylt med klær til ukrainske flyktninger. Ventesone før flyktningene blir registrert hos politiet. Ventesone som brukes for å avlaste den andre ventesonen. Ankomstsalen.

UDI vil ikke svare på hva de gjør videre

Kvinnen som var ansatt i Råde varslet både Arbeidstilsynet og Statsforvalteren i Oslo og Viken om forholdene på ankomstsenteret.

Begge bekrefter at de i forrige uke mottok et varsel som er knyttet til venterommet.

Arbeidstilsynet opplyser til NRK at de ennå ikke har avklart om de skal føre tilsyn ved ankomstsenteret i Råde.

Tilsynet vil i så fall handle om arbeidsforholdene på senteret – ikke hvordan flyktningene har det.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har sendt varselet videre til UDI, fordi UDI har ansvar for at ankomstsenteret blir drevet forsvarlig.



– Saken følges opp, skriver Borghild Fløtre, direktør for mottak og retur i UDI, i en e-post til NRK.

Mottaksdirektøren har unnlatt å svare på NRKs spørsmål om hva som er gangen videre i saken, og om det vil bli aktuelt å opprette tilsynssak.

Onsdag kveld opplyser UDI til Fredriksstad Blad at ventesonen utenfor ankomstsenteret i Råde nå blir avviklet.

Krever svar fra justisministeren

– Når man får inn så fæle meldinger burde varsellampene begynne å blinke, sier stortingsrepresentant i Rødt, Tobias Drevland Lund.

Rødt mener det er på høy tid at noe gjøres med forholdene på norske mottak. Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Rødt krever nå svar fra justisministeren på hvordan forholdene på mottak rundt i Norge skal bedres.

Også SV og Røde Kors har uttrykt bekymring.

– UDI er sprengt for kapasitet. Det vitner om at det ikke er noen som har full kontroll her. Dette handler om mennesker som trenger å bli møtt på en god måte, avslutter Lund.

Ventetid og utfordringer

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Hans-Petter Aasen (Sp), sier til NRK at de er opptatt av at folk skal ivaretas når de kommer til Norge.

Det jobbes også med å styrke kapasiteten og gjøre justeringer på mottakene, ifølge Aasen.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Hans-Petter Aasen, sier det ikke går å fjerne all ventetid og utfordringer. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

– Jeg kan love at regjeringen gjør hva vi kan for å legge til rette for at de som kommer hit skal bli ivaretatt med varme, at de skal kunne registreres raskt, komme videre til mottak, for så å bli bosatt i en kommune.

Han presiserer imidlertid at en situasjon hvor hundrevis av flyktninger kommer hver dag, ikke kommer til å være uten ventetid eller utfordringer.

– Når det kommer mange flyktninger til Norge samtidig, så vil det i perioder bli både kø og venting når folk skal registrere seg, sier statssekretæren.