Store pengesummer er beslaglagt av politiet i forbindelse med ulykken på Bjerkebanen søndag.

Sju personer ble skadd under et bilshow søndag, da sjåføren av en bil mistet kontrollen og kjørte inn i publikum.

Arrangøren Daniel Klaas er kun siktet for uaktsomhet i forbindelse med ulykken. Sjåføren er siktet for uaktsom kjøring.

Likevel har politiet altså tatt beslag i store pengesummer.

Det reagerer Klaas' forsvarer kraftig på:

– Jeg kan ikke skjønne at politiet har grunnlag til å gjøre beslag på alle inntektene min klient har tjent opp i Norge, sier advokat Patrick Lundevall-Unger til NRK.

OVERRASKET: Advokat Patrick Lundevall-Unger skjønner lite av at politiet har beslaglagt penger og eiendeler fra hans klient. Foto: Privat

Han sier det er tatt beslag i flere hundre tusen kroner.

Framtidig erstatningskrav

Politiet bekrefter at de har tatt beslag i både penger og eiendeler. De vil ikke si noe om hva slags eiendeler det er snakk om.

– Hvorfor er dette beslaget relevant for denne ulykken som dere etterforsker?

– Det er for så vidt relevant fordi vi trenger penger til erstatning, for eksempel. Erstatning til fornærmede, som det er flere av i saken, svarer politiadvokat Bente Vengstad.

Det er ikke en god nok forklaring, mener Patrick Lundevall-Unger.

– Man kan ikke ta beslag i penger før man har fått en dom på at min klient skal betale penger til de som var på plassen da hendelsen skjedde.

BESLAG: Politiet hentet mandag kveld ut beslag fra en av bobilene tilhørende arrangørene av bilshowet på Bjerke i Oslo. Foto: Bård Nafstad / NRK

Tror det er billettinntekter

Ifølge politiadvokat Vengstad er det vanlig med slike beslag når utenlandske borgere er involvert i ulykker i Norge.

– Det går også ut på at vi ikke vet hvor pengene kommer fra. Det sporet har vi ikke fulgt opp så mye ennå, sier Vengstad til NRK.

– Det er vel høyst sannsynlig billettinntekter, siden de har reklamert for at de kun tar imot kontanter?

– Ja, de har reklamert for det. Jeg vet dessverre ikke hvor pengene kommer fra, men det er sannsynligvis det, svarer politiadvokaten.

Skjønner ikke hvorfor politiet gjør dette

Arrangøren Daniel Klaas selv skjønner heller ikke hvorfor politiet har tatt beslag i penger og eiendeler.

– Jeg forstår det ikke, det var en ulykke, sier Klaas.

Han mener politiet går for langt i denne saken:

– Vi er ikke kriminelle.

Mandag ble det kjent at sjåføren av bilen er siktet for uaktsom kjøring. NRK har fått opplyst at heller ikke denne siktelsen er utvidet.

Han er nå også løslatt fra politiets varetekt, etter å ha vært flere timer i avhør tirsdag.